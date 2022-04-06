«Ночной бухгалтер». На АУСН будут очень странно считать НДФЛ

И причем тут костюм?
Шутка про костюм слишком хорошо отображает то, что будет происходить с НДФЛ на АУСН. Суть в том, что считать его будут помесячно, а не нарастающим итогом. Данные о доходе и вычете на новом режиме будет давать агент, а налог посчитает банк.
Это значит, что при смене банка вполне может сложиться ситуация, когда один банк (который будет считать налог) не будет вообще ничего знать о том, что было в предыдущем. Только свой участок. Главный вопрос: что при этом выйдет в справке о доходах?
Бухгалтеры волнуются и не только об этом:
«Мне в этой ситуации больше интересно другое — банки все это бесплатно будут делать, или за это будет плата?»
В общем-то, подводных камней на новой упрощенке становится все больше. То ли еще будет...
Истории про РСВ
Из полезного: налоговики рассказали, что надо проверить перед сдачей РСВ, чтобы не налететь на неприятности. Если коротко, то:
- численность в РСВ;
- количество лиц в СЗВ-М;
- доходы в 6-НДФЛ;
- сумму выплат и МРОТ.
Ну и куда же без тряски бизнеса: инспекторы морочат голову бухгалтерам требованиями по субсидиям.
Мем дня
В продолжение темы:
Валюта есть? А если найду?
Дать бой правоохранители вместе с налоговиками решили валютным спекулянтам. Будут штрафовать за покупку валюты с рук.
Эврика!
Кроме бумажных чеков, можно же и на бумажных квитанциях по ЖКУ сэкономить! Такая идея посетила Минстрой. И если честно, то идея здравая, осталось только понять, как квитанции за коммуналку получит условная бабушка, у которой нет и никогда не было интернета.
Кстати, про электронные документы: самое время начать осваивать кадровый ЭДО. Как раз проводим бесплатный вебинар на эту тему.
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