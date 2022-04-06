«Ночной бухгалтер». На АУСН будут очень странно считать НДФЛ

И причем тут костюм?

Шутка про костюм слишком хорошо отображает то, что будет происходить с НДФЛ на АУСН. Суть в том, что считать его будут помесячно, а не нарастающим итогом. Данные о доходе и вычете на новом режиме будет давать агент, а налог посчитает банк.

Это значит, что при смене банка вполне может сложиться ситуация, когда один банк (который будет считать налог) не будет вообще ничего знать о том, что было в предыдущем. Только свой участок. Главный вопрос: что при этом выйдет в справке о доходах?

Бухгалтеры волнуются и не только об этом:

«Мне в этой ситуации больше интересно другое — банки все это бесплатно будут делать, или за это будет плата?»

В общем-то, подводных камней на новой упрощенке становится все больше. То ли еще будет...

Истории про РСВ

Из полезного: налоговики рассказали, что надо проверить перед сдачей РСВ, чтобы не налететь на неприятности. Если коротко, то:

численность в РСВ;

количество лиц в СЗВ-М;

доходы в 6-НДФЛ;

сумму выплат и МРОТ.

Ну и куда же без тряски бизнеса: инспекторы морочат голову бухгалтерам требованиями по субсидиям.

Мем дня

В продолжение темы:

Валюта есть? А если найду?

Дать бой правоохранители вместе с налоговиками решили валютным спекулянтам. Будут штрафовать за покупку валюты с рук.

Эврика!

Кроме бумажных чеков, можно же и на бумажных квитанциях по ЖКУ сэкономить! Такая идея посетила Минстрой. И если честно, то идея здравая, осталось только понять, как квитанции за коммуналку получит условная бабушка, у которой нет и никогда не было интернета.

Кстати, про электронные документы: самое время начать осваивать кадровый ЭДО. Как раз проводим бесплатный вебинар на эту тему.

Задумались о повышении квалификации? Обратите внимание на Программу повышения квалификации по Международной Финансовой Отчетности (ACCA ДипИФР) от Академии PwC. Идеальное решение для бухгалтеров и финансистов! Мы держим старые цены и предлагаем качественное обучение в удобном онлайн-формате. Курс начинается 17-го апреля. Подробности и регистрация >> Хотите узнать о курсе больше и задать интересующие вопросы? Подключайтесь к бесплатной презентации Диплома АССА ДипИФР, которая пройдет 7-го апреля. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь прямо сейчас! Регистрация >>

Ваша залитая солнцем редакция