Налоговые меры поддержки бизнеса из-за санкций-2022: что надо знать

Меры поддержки в НК

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ установил следующие новшества, а также изменил действующие правила.

Пени для организаций

С 9 марта 2022 по 31 декабря 2023 года пени для организаций рассчитывают исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Это распространяется и на недоимку, которая возникла до вступления в силу Закона № 67-ФЗ.

Тем самым не применяют нормы о повышенных ставках — т. е. с 31-го дня просрочки уплаты налога в размере 1/150 ставки.

Контролируемые сделки

С 26.03.2022 действуют два новшества:

С 60 млн до 120 млн руб. повысили порог доходов для признания сделок контролируемыми. Не признаются контролируемыми сделки, хотя бы одна из сторон которых применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль, если доходы и расходы по ним признают в 2022 — 2024 годах. При этом дата заключения договора не играет роли

НДС

1. Ввели до 30.06.2027 ставку 0% в отношении предоставления мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Ею можно пользоваться до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за налоговым периодом введения объекта туриндустрии в эксплуатацию.

Чтобы подтвердить право на ставку, организации и ИП должны подавать в ИФНС:

отчет о доходах от оказания этих услуг;

подтверждение ввода объекта в эксплуатацию.

2. Также нулевую ставку можно применять к аренде (пользованию) объектов туриндустрии, введённым в эксплуатацию после 01.01.2022 (в т. ч. после реконструкции) и которые есть в Реестре Правительства. Она тоже действует 20 последовательных кварталов, следующих за вводом в эксплуатацию.

Нужно представить в налоговую:

документальное подтверждение ввода объекта в эксплуатацию;

договор об аренде или пользовании либо его копию.

В обоих случаях момент определения налоговой базы — последнее число каждого квартала, а применять ставку 0% можно с 1 июля 2022 года.

3. В 2022 и 2023 годах ввели дополнительную возможность с 26.03.2022 применить заявительный порядок возмещения НДС.

На момент подачи заявления об этом нужно:

не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

По общему правилу возместить так без банковской гарантии можно налог, который не превышает совокупно налоги и взносы за предшествующий календарный год. При этом налоги в связи с перемещением товаров через границу в расчете не учитывают. Если НДС к возмещению больше, на превышение нужна банковская гарантия или поручительство.

НДФЛ

1. Проценты по вкладам.

Во-первых, освободили от налога проценты, полученные в 2021 и 2022 годах по вкладам/остаткам на счетах в банках на территории России. То есть платить НДФЛ с процентов по вкладам нужно будет с доходов 2023 года.

Во-вторых, для расчета предельной суммы, свыше которой проценты по вкладам облагаются НДФЛ, берут максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на 1-е число каждого месяца, а не только на 1 января, как в прежней редакции.

Новое правило распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года.

2. Передача имущества и имущественных прав.

Освободили от НДФЛ доходы в виде имущества (кроме денег) и имущественных прав, полученных в собственность в 2022 году от инофирмы (иностранной структуры без образования юрлица), для которой физлицо было контролирующим и/или учредителем на 31 декабря прошлого года.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти два условия:

инофирма имела имущество и права на 01.03.2022; вместе с декларацией 3-НДФЛ физлицо должно подать заявление в произвольной форме об освобождении от налога таких доходов.

При этом способ приобретения имущества и прав в собственность значения не имеет.

3. Матвыгода.

Освободили от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.

Налог на прибыль

1. IT-отрасль.

Для IT-организаций на 2022 — 2024 годы установили вместо пониженной ставки 3% нулевую ставку налога. Условия ее применения такие же: госаккредитация, доля доходов и среднесписочная численность. Действует с 1 января 2022 года.

2. Контролируемая задолженность

По общему правилу действие специнтервалов значений процентных ставок по контролируемой задолженности, актуальные на 2020 и 2021 годы, продлили до конца 2023 года.

На 2022 и 2023 годы ввели особые правила расчета предельной величины процентов, которые можно учесть в расходах, по контролируемой задолженности, возникшей до 01.03.2022:

размер задолженности в иновалюте определяют по курсу ЦБ на последнюю отчетную дату отчетного или налогового периода. И он не должен превышать значение на 01.02.2022;

на последнее число периода собственный капитал рассчитывают без учета курсовых разниц, которые могут возникнуть из-за разницы курса по сравнению с показателем на 01.02.2022.

3. Курсовые разницы.

Для положительных и отрицательных курсовых разниц по обязательствам и требованиям в иновалюте установили особый порядок: их нужно признавать в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения требования, обязательства. Это касается:

положительных курсовых разниц, которые возникли в 2022 — 2024 годах;

отрицательных, возникших в 2023 — 2024 годах.

Правило для положительных разниц действует с 1 января 2022 года, а для отрицательных вступит в силу только 01.01.2023.

4. Авансовые платежи по налогу.

Организации, которые в 2022 году платят ежемесячные авансы, могут до конца года перейти на авансы по фактической прибыли с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и т. д. Авансы, уплаченные ранее, засчитают.

Про такое изменение расчета авансов:

надо отразить в учетной политике;

уведомить о нем налоговиков — не позднее 20-го числа месяца, последнего в отчетном периоде, с которого организация переходит на другой порядок уплаты.

Если компания решит перейти на платежи по фактической прибыли с периода в 3 месяца, сообщить в ИФНС нужно не позднее 15.04.2022.

5. Долговые обязательства.

При расчете налога не учитывают доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств:

по договору займа (кредита), заключенному до 01.03.2022 с инофирмой (иностранцем), принимающей решение о прощении долга;

по требованию, уступленному такой компании/гражданину до 1 марта 2022.

Транспортный налог

Ввели применение с 2022 года повышающего коэффициента к налогу только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей. То есть отменили коэффициенты 1,1 и 2. Новый порядок действует с расчета налога за 2022 года.

Налог на имущество организаций

В отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будут применять кадастровая стоимость на 01.01.2022.

Правило действует, если кадастровая стоимость на 01.01.2023 превышает показатель 2022 года. Исключение — стоимость имущества выросла из-за изменения его характеристик.

Земельный налог

Тоже частично «заморозили» пересмотр кадастровой стоимости: налог за 2023 год рассчитают по кадастровой стоимости на 01.01.2022, если на 1 января 2023 года она станет больше. Исключение — когда стоимость участка увеличилась из-за изменения его характеристик.