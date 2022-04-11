Налоговые меры поддержки бизнеса из-за санкций-2022: что надо знать

Меры поддержки в НК
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ установил следующие новшества, а также изменил действующие правила.
Пени для организаций
С 9 марта 2022 по 31 декабря 2023 года пени для организаций рассчитывают исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Это распространяется и на недоимку, которая возникла до вступления в силу Закона № 67-ФЗ.
Тем самым не применяют нормы о повышенных ставках — т. е. с 31-го дня просрочки уплаты налога в размере 1/150 ставки.
Контролируемые сделки
С 26.03.2022 действуют два новшества:
- С 60 млн до 120 млн руб. повысили порог доходов для признания сделок контролируемыми.
- Не признаются контролируемыми сделки, хотя бы одна из сторон которых применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль, если доходы и расходы по ним признают в 2022 — 2024 годах. При этом дата заключения договора не играет роли
НДС
1. Ввели до 30.06.2027 ставку 0% в отношении предоставления мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Ею можно пользоваться до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за налоговым периодом введения объекта туриндустрии в эксплуатацию.
Чтобы подтвердить право на ставку, организации и ИП должны подавать в ИФНС:
- отчет о доходах от оказания этих услуг;
- подтверждение ввода объекта в эксплуатацию.
2. Также нулевую ставку можно применять к аренде (пользованию) объектов туриндустрии, введённым в эксплуатацию после 01.01.2022 (в т. ч. после реконструкции) и которые есть в Реестре Правительства. Она тоже действует 20 последовательных кварталов, следующих за вводом в эксплуатацию.
Нужно представить в налоговую:
- документальное подтверждение ввода объекта в эксплуатацию;
- договор об аренде или пользовании либо его копию.
В обоих случаях момент определения налоговой базы — последнее число каждого квартала, а применять ставку 0% можно с 1 июля 2022 года.
3. В 2022 и 2023 годах ввели дополнительную возможность с 26.03.2022 применить заявительный порядок возмещения НДС.
На момент подачи заявления об этом нужно:
- не находиться в процессе реорганизации или ликвидации;
- не должно быть возбуждено дело о банкротстве.
По общему правилу возместить так без банковской гарантии можно налог, который не превышает совокупно налоги и взносы за предшествующий календарный год. При этом налоги в связи с перемещением товаров через границу в расчете не учитывают. Если НДС к возмещению больше, на превышение нужна банковская гарантия или поручительство.
НДФЛ
1. Проценты по вкладам.
Во-первых, освободили от налога проценты, полученные в 2021 и 2022 годах по вкладам/остаткам на счетах в банках на территории России. То есть платить НДФЛ с процентов по вкладам нужно будет с доходов 2023 года.
Во-вторых, для расчета предельной суммы, свыше которой проценты по вкладам облагаются НДФЛ, берут максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на 1-е число каждого месяца, а не только на 1 января, как в прежней редакции.
Новое правило распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года.
2. Передача имущества и имущественных прав.
Освободили от НДФЛ доходы в виде имущества (кроме денег) и имущественных прав, полученных в собственность в 2022 году от инофирмы (иностранной структуры без образования юрлица), для которой физлицо было контролирующим и/или учредителем на 31 декабря прошлого года.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти два условия:
- инофирма имела имущество и права на 01.03.2022;
- вместе с декларацией 3-НДФЛ физлицо должно подать заявление в произвольной форме об освобождении от налога таких доходов.
При этом способ приобретения имущества и прав в собственность значения не имеет.
3. Матвыгода.
Освободили от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.
Налог на прибыль
1. IT-отрасль.
Для IT-организаций на 2022 — 2024 годы установили вместо пониженной ставки 3% нулевую ставку налога. Условия ее применения такие же: госаккредитация, доля доходов и среднесписочная численность. Действует с 1 января 2022 года.
2. Контролируемая задолженность
По общему правилу действие специнтервалов значений процентных ставок по контролируемой задолженности, актуальные на 2020 и 2021 годы, продлили до конца 2023 года.
На 2022 и 2023 годы ввели особые правила расчета предельной величины процентов, которые можно учесть в расходах, по контролируемой задолженности, возникшей до 01.03.2022:
- размер задолженности в иновалюте определяют по курсу ЦБ на последнюю отчетную дату отчетного или налогового периода. И он не должен превышать значение на 01.02.2022;
- на последнее число периода собственный капитал рассчитывают без учета курсовых разниц, которые могут возникнуть из-за разницы курса по сравнению с показателем на 01.02.2022.
3. Курсовые разницы.
Для положительных и отрицательных курсовых разниц по обязательствам и требованиям в иновалюте установили особый порядок: их нужно признавать в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения требования, обязательства. Это касается:
- положительных курсовых разниц, которые возникли в 2022 — 2024 годах;
- отрицательных, возникших в 2023 — 2024 годах.
Правило для положительных разниц действует с 1 января 2022 года, а для отрицательных вступит в силу только 01.01.2023.
4. Авансовые платежи по налогу.
Организации, которые в 2022 году платят ежемесячные авансы, могут до конца года перейти на авансы по фактической прибыли с отчетного периода 3 месяца, 4 месяца и т. д. Авансы, уплаченные ранее, засчитают.
Про такое изменение расчета авансов:
- надо отразить в учетной политике;
- уведомить о нем налоговиков — не позднее 20-го числа месяца, последнего в отчетном периоде, с которого организация переходит на другой порядок уплаты.
Если компания решит перейти на платежи по фактической прибыли с периода в 3 месяца, сообщить в ИФНС нужно не позднее 15.04.2022.
5. Долговые обязательства.
При расчете налога не учитывают доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств:
- по договору займа (кредита), заключенному до 01.03.2022 с инофирмой (иностранцем), принимающей решение о прощении долга;
- по требованию, уступленному такой компании/гражданину до 1 марта 2022.
Транспортный налог
Ввели применение с 2022 года повышающего коэффициента к налогу только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей. То есть отменили коэффициенты 1,1 и 2. Новый порядок действует с расчета налога за 2022 года.
Налог на имущество организаций
В отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будут применять кадастровая стоимость на 01.01.2022.
Правило действует, если кадастровая стоимость на 01.01.2023 превышает показатель 2022 года. Исключение — стоимость имущества выросла из-за изменения его характеристик.
Земельный налог
Тоже частично «заморозили» пересмотр кадастровой стоимости: налог за 2023 год рассчитают по кадастровой стоимости на 01.01.2022, если на 1 января 2023 года она станет больше. Исключение — когда стоимость участка увеличилась из-за изменения его характеристик.