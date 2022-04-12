«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам

Взаимодействие с платформой ЗСК Банка России подразумевает один результат — получение банком от регулятора конкретного значения «светофора» для конкретного клиента. Однако это потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК Банка России.

Что требуется от банка по новым правилам

В первую очередь речь идет о процессах, связанных с ежедневной выгрузкой в ЦБ данных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на обслуживании в кредитной организации. Банки, которые участвуют в пилотном проекте регулятора, говорят, что это один из самых сложных моментов.

Следующий аспект связан с получением информации ЦБ по платформе ЗСК. Эта информация также будет направляться всем, даже тем банкам, которые не станут использовать результаты оценок ЦБ в своих риск-ориентированных моделях.

Помимо этого для операции, при которой возможен отказ в совершении трансакции, необходимо проводить проверку по юрлицам и ИП с низким и высоким риском — тем, которые участвуют в платежной операции. Это нужно, чтобы случайно не отказать низкорисковому юрлицу или ИП, который может быть клиентом или контрагентом клиента по операции (это запрещено по закону).

Еще одна процедура связана с обработкой мотивированного суждения по применению мер, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ. Банку России еще предстоит разработать отдельный формат для обмена такими мотивированными суждениями. Пока детальные форматы и процедуры тестируются в Центробанке, и к 1 июля 2022 года должны появиться окончательные форматы.

В отношении представителей «средней группы риска» появится дополнительная процедура, которая не была регламентирована в Законе № 423-ФЗ, но она потребует мониторинга ряда клиентов с такой группой риска, если к ним имеются дополнительные вопросы со стороны регулятора.

Какие изменения ждут банков

Все перечисленное требует серьезных затрат на IТ, но сегодня у банков возникают определенные сложности с выделением таких ресурсов.

Помимо IТ нагрузка по взаимодействию с Банком России в рамках платформы ЗСК ложится на плечи сотрудников, отвечающих за внутренний контроль, подразделений, связанных с обработкой операций и взаимодействием с клиентами. На первых порах им придется работать в ручном или полуручном режиме. Дополнительные неавтоматизированные процедуры требуют увеличения нагрузки, связанной с выполнением трудовых функций, а также дополнительного найма персонала.

После изменений законодательства о ПОД/ФТ, связанных с принятием в 2021 году ряда законодательных актов (230-ФЗ, 355-ФЗ, 236-ФЗ, и 208-ФЗ), количество персонала, вовлеченного в рутинные процедуры внутреннего контроля по ПОД/ФТ, выросло в десятки раз (и это без учета закона № 423-ФЗ о платформе ЗСК). Об этом НСФР информировал Банк России в официальных обращениях.

В текущих условиях платформа ЗСК будет на первых порах отвлекать ресурсы банков до тех пор, пока они не настроят соответствующим образом свои автоматизированные процедуры. Учитывая возросшие угрозы, связанные с ИБ, современной экономической ситуацией, дефицитом IТ-специалистов, придется традиционно «закрывать дыры» персоналом либо смириться с рисками штрафов за нарушение законодательства, что тоже плохо.

Поэтому профессиональные объединения кредитных организаций предлагают продлить процесс адаптации банков к централизованной платформе ЗСК до конца года. Те банки, которые успеют все сделать к 1 июля 2022 года, сразу начнут работать с этой платформой.

А для остальных, чтобы не вводить моратория на применение мер воздействия, необходимо предусмотреть технологический период адаптации, в течение которого регулятор не будет наказывать банки за нарушение требований антиотмывочной платформы.