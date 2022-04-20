«Ночной бухгалтер». Работодателям присылают больничные уже уволенных работников

Кто последний, тот и папа

Бухгалтеры в недоумении: в компанию пришел больничный человека, который уже давно тут не работает и стал самозанятым. Почему так?

Если попытаться поискать логику, то получается, что ФСС попросту получает у ПФР сведения о всех работодателях и отправляет больничный последнему по времени. Но что-то все равно не стыкуется:

«Самое смешное, если это ИП на НПД, который застрахован в ФСС (иначе зачем ему б/л?). И ФСС, вместо того, чтобы молча оплатить ему этот б/л полностью, ищет каких-то мифических работодателей, которые оплатят 3 первых дня», — пишут клерки.

Некоторые считают иначе:

«Брехня. Сам по себе ФСС никому больничные не шлет. Только по запросу работодателя.»

Еще как шлет, отвечают на это возражение. Да и по правилам ФСС должен это делать.

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