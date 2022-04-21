«Ночной бухгалтер». Самозанятыми бухгалтерам выгодно быть только на пенсии

Про не все так однозначно

Вечный спор бухгалтеров-штатников и аутсорсеров продолжился под занимательной статистикой: Superjob посчитал, что бухгалтеров-самозанятых (как и вообще самозанятых) в бизнесе становится все больше.

Но, как говорится, не все так однозначно. Не каждый бухгалтер готов к аутсорсу — это раз, и не каждому понятны выгоды быть тем же самозанятым.

Вот самые яркие мнения:

«А в чем выгода бухгалтера, перешедшего со штатной работы в самозанятые? Выгода очевидна для бухгалтеров-пенсионеров, т.к. самозанятым, в отличие от работающих по ТД, пенсии индексируют».

«Можно порадоваться за пенсионерок, но пока я не увидел выгоды среднестатистическому бухгалтеру».

С другой стороны, говорят и так:

«Огромное число бухгалтеров работает на себя, как аутсорсеры. И с каждым годом все больше организаций и ИП отказывается от буха по трудовому договору и переходят на обслуживание в аутсорс. В малом бизнесе это прямо тенденция».

Некоторые и вовсе считают самозанятость для бухгалтера подработкой.

Мы спросили в чате бухгалтеров в Телеграм, что для них лучше — ИП или СМЗ? Или может быть, вовсе штат?

«Хороший вопрос, все зависит от полноты налитого стакана. Кто будет ИП компенсировать взносы? И насколько стоит светить карту в налоговой, если есть еще личные частные клиенты?», — ответили нам.

В общем, сказать, что переход на самозанятость массовый — совсем нет. Многим нужны социальные гарантии, а при режиме НПД таких нет.

Ситуация

Налоговики прислали компании письмо с просьбой убрать из прошлогодних деклараций по НДС вычет по определенному поставщику. А знаете, почему? Потому что в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности данных по поставщику.

Как надо общаться с налоговиками прямо сейчас и что делать, чтобы к вам не пришли, со структурой бизнеса? Поговорим о деловой цели на первом вебинаре «Клерка» в Телеграм 27 апреля.

Не прозевайте

Если вы сдаете 4-ФСС электронно, не забудьте это сделать до 25 апреля. Этот же день — крайний срок для сдачи декларации по НДС за 1 квартал и оплаты 1/3 налога.

Внезапно хорошие новости

IKEA может вернуться в Россию. Судя по всему, и некоторые другие бренды тоже.

Государственная поддержка бизнеса в 2022 году: бесплатный вебинар для бухгалтеров 26 апреля в 11:00 Расскажем, кому положена господдержка и как её получить. В программе вебинара: кредитные каникулы;

л ьготные кредиты для бизнеса;

ьготные кредиты для бизнеса; изменения по НДС: ускоренный возврат налога, пониженные ставки для отдельных видов деятельности;

изменения по налогу на прибыль: возможность перейти на ежемесячные авансовые платежи, новый порядок учёта курсовых разниц;

налоговые льготы для IT;

отсрочки по уплате налогов;

мораторий на блокировку банковских счетов, валютные проверки и банкротство должников. Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Елена Анохина, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

Из банковских уст

Статья о том, как разобраться с переходом на расчеты в других валютах, если вы работаете с ВЭД. Забирайте прямо сейчас.

Мем дня

Часть иностранного бизнеса об уходе из России:

Ваша оптимистичная редакция