«Ночной бухгалтер». Самозанятыми бухгалтерам выгодно быть только на пенсии

Про не все так однозначно
Вечный спор бухгалтеров-штатников и аутсорсеров продолжился под занимательной статистикой: Superjob посчитал, что бухгалтеров-самозанятых (как и вообще самозанятых) в бизнесе становится все больше.
Но, как говорится, не все так однозначно. Не каждый бухгалтер готов к аутсорсу — это раз, и не каждому понятны выгоды быть тем же самозанятым.
Вот самые яркие мнения:
«А в чем выгода бухгалтера, перешедшего со штатной работы в самозанятые? Выгода очевидна для бухгалтеров-пенсионеров, т.к. самозанятым, в отличие от работающих по ТД, пенсии индексируют».
«Можно порадоваться за пенсионерок, но пока я не увидел выгоды среднестатистическому бухгалтеру».
С другой стороны, говорят и так:
«Огромное число бухгалтеров работает на себя, как аутсорсеры. И с каждым годом все больше организаций и ИП отказывается от буха по трудовому договору и переходят на обслуживание в аутсорс. В малом бизнесе это прямо тенденция».
Некоторые и вовсе считают самозанятость для бухгалтера подработкой.
Мы спросили в чате бухгалтеров в Телеграм, что для них лучше — ИП или СМЗ? Или может быть, вовсе штат?
«Хороший вопрос, все зависит от полноты налитого стакана. Кто будет ИП компенсировать взносы? И насколько стоит светить карту в налоговой, если есть еще личные частные клиенты?», — ответили нам.
В общем, сказать, что переход на самозанятость массовый — совсем нет. Многим нужны социальные гарантии, а при режиме НПД таких нет.
Ситуация
Налоговики прислали компании письмо с просьбой убрать из прошлогодних деклараций по НДС вычет по определенному поставщику. А знаете, почему? Потому что в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности данных по поставщику.
Как надо общаться с налоговиками прямо сейчас и что делать, чтобы к вам не пришли, со структурой бизнеса? Поговорим о деловой цели на первом вебинаре «Клерка» в Телеграм 27 апреля.
Не прозевайте
Если вы сдаете 4-ФСС электронно, не забудьте это сделать до 25 апреля. Этот же день — крайний срок для сдачи декларации по НДС за 1 квартал и оплаты 1/3 налога.
Внезапно хорошие новости
IKEA может вернуться в Россию. Судя по всему, и некоторые другие бренды тоже.
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- мораторий на блокировку банковских счетов, валютные проверки и банкротство должников.
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Елена Анохина, руководитель налогового и юридического консалтинга интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Из банковских уст
Статья о том, как разобраться с переходом на расчеты в других валютах, если вы работаете с ВЭД. Забирайте прямо сейчас.
Мем дня
Часть иностранного бизнеса об уходе из России:
Ваша оптимистичная редакция