Как проверить РСВ по контрольным соотношениям

Контрольных соотношений очень много, поэтому обратим внимание на некоторые. А полный список можно найти в приложенном файле.

У РСВ есть контрольные соотношения для проверки заполнения. Они содержатся в письме от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@ . В письме есть и внутридокументные соотношения и междокументные, т.е. сравнение с 6-НДФЛ, СЗВ-М и реестром МСП.

Численность работников

Есть два соотношения:

ССЧ <= количество застрахованных лиц по ОПС с начала года (графа 1 строки 010) из подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 (где рассчитываются взносы на ОПС).

Количество застрахованных лиц по ОПС за каждый месяц отчетного периода (графа 2/3/4 строки 010) из подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 РСВ = количество физлиц, указанных в форме СЗВ-М за соответствующий месяц (сумма строк раздела 4).

Ведь в СЗВ-М указываются физлица, с которыми заключены трудовые договоры или ГПД, то есть застрахованные по ОПС. И если количество физлиц, указанных в РСВ, будет меньше, чем в СЗВ-М, инспекция потребует пояснить причину расхождений. В большинстве случаев количество физлиц, на которых сданы разделы 3 РСВ и которые указаны в форме СЗВ-М, должно совпадать.

Если соотношения не выполняются, налоговики пришлют требование пояснить расхождения.

Есть еще один нюанс — среднесписочная численность, которая указывается на титульном листе, считается по правилам Росстата. В нее не входят декретницы и лица, выполняющие работы/услуги по договорам ГПХ. А раздел 3 в составе РСВ надо заполнить на каждое застрахованное лицо по ОПС (в том числе на декретниц и ГПДшников), даже при отсутствии выплат в отчетном периоде.

Прямого соотношения между количеством разделов 3 и показателем ССЧ в контрольных соотношениях по проверке расчета по взносам нет. Однако налоговики тоже шлют требования пояснить это расхождение.