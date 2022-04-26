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РСВ

Как проверить РСВ по контрольным соотношениям

Перед сдачей отчетности надо проверить, правильно ли она заполнена. Расскажем, как проверить расчет по страховым взносам (РСВ).

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Контрольные соотношения

У РСВ есть контрольные соотношения для проверки заполнения. Они содержатся в письме от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@. В письме есть и внутридокументные соотношения и междокументные, т.е. сравнение с 6-НДФЛ, СЗВ-М и реестром МСП.

Контрольных соотношений очень много, поэтому обратим внимание на некоторые. А полный список можно найти в приложенном файле.

Численность работников

Есть два соотношения:

ССЧ <= количество застрахованных лиц по ОПС с начала года (графа 1 строки 010) из подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 (где рассчитываются взносы на ОПС).

Количество застрахованных лиц по ОПС за каждый месяц отчетного периода (графа 2/3/4 строки 010) из подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 РСВ = количество физлиц, указанных в форме СЗВ-М за соответствующий месяц (сумма строк раздела 4).

Ведь в СЗВ-М указываются физлица, с которыми заключены трудовые договоры или ГПД, то есть застрахованные по ОПС. И если количество физлиц, указанных в РСВ, будет меньше, чем в СЗВ-М, инспекция потребует пояснить причину расхождений. В большинстве случаев количество физлиц, на которых сданы разделы 3 РСВ и которые указаны в форме СЗВ-М, должно совпадать.

Если соотношения не выполняются, налоговики пришлют требование пояснить расхождения.

Есть еще один нюанс — среднесписочная численность, которая указывается на титульном листе, считается по правилам Росстата. В нее не входят декретницы и лица, выполняющие работы/услуги по договорам ГПХ. А раздел 3 в составе РСВ надо заполнить на каждое застрахованное лицо по ОПС (в том числе на декретниц и ГПДшников), даже при отсутствии выплат в отчетном периоде.

Прямого соотношения между количеством разделов 3 и показателем ССЧ в контрольных соотношениях по проверке расчета по взносам нет. Однако налоговики тоже шлют требования пояснить это расхождение.

Еще один случай, когда данные на титульном листе и в разделах могут различаться — у новых IT-компаний.

Для плательщиков взносов — субъектов МСП

Право применять пониженные взносы в части выплат физлицам свыше 1 МРОТ проверяется по междокументным соотношениям. Они приведены в таблице:

СВ. Реестр

2.15

При наличии подр 1.1 прил. 1 р. 1 СВ

Ст. 431 НК

Отсутствие сведений о плательщике в реестре МСП или в реестре судов РМРС или в реестре участников САР на дату окончания каждого месяца и наличие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 или 24 или 07 или 19 > 0

Направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 или 24 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре МСП

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 07 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре судов РМРС

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 19 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре участников САР

на дату окончания каждого месяца и отсутствие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 030 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ > 0

СВ. Реестр

2.16

При наличии подр 1.2 прил. 1 р. 1 СВ

Ст. 431 НК

Отсутствие сведений о плательщике в реестре МСП или в реестре судов РМРС или в реестре участников САР на дату окончания каждого месяца и наличие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 или 24 или 07 или 19 > 0

Направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 или 24 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре МСП

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 07 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре судов РМРС

по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 19 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре участников САР

на дату окончания каждого месяца и отсутствие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 030 подр. 1.2 прил. 1 р. 1 СВ > 0

СВ. Реестр

2.17

При наличии прил. 2 р. 1 СВ

по значению поля 001 = 20 или 24 обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре МСП

Ст. 431 НК

Отсутствие сведений о плательщике в реестре МСП или в реестре судов РМРС или в реестре участников САР на дату окончания каждого месяца и наличие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 020 прил. 2 р. 1 СВ по значению поля 001 = 20 или 24 или 07 или 19 > 0

Направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

по значению поля 001 = 07

обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре судов РМРС

по значению поля 001 = 19

обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре участников САР

на дату окончания каждого месяца и отсутствие факта исключения из соответствующего реестра в каждом месяце, в котором гр. 2, 3, 4 по строке 020 прил. 2 р. 1 СВ > 0

IT-компании

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