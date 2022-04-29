Кто получит зарплату сотрудника, если он умер?

Если начислили з/п до того, как узнали о смертиЧеловек может скоропостижно скончаться, и важно не только оказать поддержку близким, но и своевременно произвести все положенные выплаты. Например, вы перевели деньги на карту сотруднику, но его родные не знают пин-код?
Увы, с перечислением средств у работодателя возможностей почти нет.
Если вы начислили сотруднику зарплату до того, как узнали о смерти, и к вам обратились родственники, вы уже не вправе ничего сделать, но ваши действия были правомерными.
Дело в том, что дальше начинается право наследования, а не выплаты по трудовому договору.
Наследники смогут получить деньги после вступления в наследство, согласно п.3 ст. 1183 ГК. Соответственно, родственникам необходимо будет обратиться к нотариусу в установленном законом порядке.
Если сотрудник не получил з/п до дня смертиА вот зарплата, которую сотрудник не получил до дня смерти, выдается членам семьи сотрудника или человеку, который находился на его иждивении, на основании ст. 141 ТК.
Причем оклад как и все остальные обязательные суммы (компенсация за отпуск и др.) надо перечислить не позднее недели со дня получения документов от родных. Они должны предоставить свидетельство о смерти, заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий факт родства с работником.
И родство это должно быть близким. Под членами семьи ст. 2 Семейного кодекса понимает супругов, родителей и детей (в т. ч. усыновители и усыновленные).
В отдельных случаях на основании гл. 15 Семейного кодекса членами семьи могут признать братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, а также пасынков, падчериц, отчима и мачеху.
Что еще нужно знать кадровикуТаким образом, любой из родственников или близких, кто является законным представителем, может принести вам заявление о выплате причитающихся работнику сумм.
Если средства должен получить несовершеннолетний ребенок умершего, от его имени тоже должен обратиться законный представитель.Сделать это необходимо в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.
Если за это время обращений не поступит, средства, которые должен был получить работника, войдут в общий состав наследства согласно ГК.