Кто получит зарплату сотрудника, если он умер?

Если начислили з/п до того, как узнали о смерти

Человек может скоропостижно скончаться, и важно не только оказать поддержку близким, но и своевременно произвести все положенные выплаты. Например, вы перевели деньги на карту сотруднику, но его родные не знают пин-код?

Увы, с перечислением средств у работодателя возможностей почти нет.

Если вы начислили сотруднику зарплату до того, как узнали о смерти, и к вам обратились родственники, вы уже не вправе ничего сделать, но ваши действия были правомерными.

Дело в том, что дальше начинается право наследования, а не выплаты по трудовому договору.

Наследники смогут получить деньги после вступления в наследство, согласно п.3 ст. 1183 ГК. Соответственно, родственникам необходимо будет обратиться к нотариусу в установленном законом порядке.

Если сотрудник не получил з/п до дня смерти

А вот зарплата,до дня смерти, выдается членам семьи сотрудника или человеку, который находился на его иждивении, на основании ст. 141 ТК

Причем оклад как и все остальные обязательные суммы (компенсация за отпуск и др.) надо перечислить не позднее недели со дня получения документов от родных. Они должны предоставить свидетельство о смерти, заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий факт родства с работником.

И родство это должно быть близким. Под членами семьи ст. 2 Семейного кодекса понимает супругов, родителей и детей (в т. ч. усыновители и усыновленные).

В отдельных случаях на основании гл. 15 Семейного кодекса членами семьи могут признать братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, а также пасынков, падчериц, отчима и мачеху.

Что еще нужно знать кадровику

Таким образом, любой из родственников или близких, кто является законным представителем, может принести вам заявление о выплате причитающихся работнику сумм.

Если средства должен получить несовершеннолетний ребенок умершего, от его имени тоже должен обратиться законный представитель.

Сделать это необходимосо дня открытия наследства.

Если за это время обращений не поступит, средства, которые должен был получить работника, войдут в общий состав наследства согласно ГК.