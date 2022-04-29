Зарплата

Кто получит зарплату сотрудника, если он умер?

Своевременно платить заработную плату – важнейшее требование трудового законодательства. Задержки с выплатой являются серьезным нарушением, за которые компанию ждет серьезный штраф, а руководителю может грозить уголовная ответственность. При этом ТК обязывает четко фиксировать даты выплат, их надо делать минимум дважды в месяц, в конкретные числа, а не в интервале «от и до». Это, кстати, тоже будет нарушением. Но ситуации бывают разные, в том числе и печальные.

Версия для печати

Если начислили з/п до того, как узнали о смерти

Человек может скоропостижно скончаться, и важно не только оказать поддержку близким, но и своевременно произвести все положенные выплаты. Например, вы перевели деньги на карту сотруднику, но его родные не знают пин-код?

Увы, с перечислением средств у работодателя возможностей почти нет.

Если вы начислили сотруднику зарплату до того, как узнали о смерти, и к вам обратились родственники, вы уже не вправе ничего сделать, но ваши действия были правомерными.

Дело в том, что дальше начинается право наследования, а не выплаты по трудовому договору.

Наследники смогут получить деньги после вступления в наследство, согласно п.3 ст. 1183 ГК. Соответственно, родственникам необходимо будет обратиться к нотариусу в установленном законом порядке.

Если сотрудник не получил з/п до дня смерти

А вот зарплата, которую сотрудник не получил до дня смерти, выдается членам семьи сотрудника или человеку, который находился на его иждивении, на основании ст. 141 ТК.

Причем оклад как и все остальные обязательные суммы (компенсация за отпуск и др.) надо перечислить не позднее недели со дня получения документов от родных. Они должны предоставить свидетельство о смерти, заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий факт родства с работником.

И родство это должно быть близким. Под членами семьи ст. 2 Семейного кодекса понимает супругов, родителей и детей (в т. ч. усыновители и усыновленные).

В отдельных случаях на основании гл. 15 Семейного кодекса членами семьи могут признать братьев, сестер, бабушек, дедушек, внуков, а также пасынков, падчериц, отчима и мачеху.

Что еще нужно знать кадровику

Таким образом, любой из родственников или близких, кто является законным представителем, может принести вам заявление о выплате причитающихся работнику сумм.

Если средства должен получить несовершеннолетний ребенок умершего, от его имени тоже должен обратиться законный представитель.

Сделать это необходимо в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

Если за это время обращений не поступит, средства, которые должен был получить работника, войдут в общий состав наследства согласно ГК.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить