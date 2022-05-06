«Ночной бухгалтер». За отсутствие чеков снова будут штрафовать. Дефицит закончился, уверены налоговики

Поигрались и хватит

Налоговики опять будут штрафовать за отсутствие бумажных чеков, следует из нового письма ФНС.

Там, дескать, проанализировали все показатели и пришли к выводу, что нехватка кассовой ленты больше не будет оправданием, потому что никаких нехваток и дефицита нет.

Аргументы в письме такие:

«По данным производителей кассовой ленты, в настоящее время переориентация логистических цепочек поставок кассовой ленты и сырья для производства чековой ленты выполнена, все заказы отгружаются своевременно и в полном объеме, все возможные риски снижены до минимума, дефицит чековой ленты отсутствует».

Наши читатели пишут, что проблема не то чтобы в дефиците, а в невменяемых ценах. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Занимательная (нет) статистика

За последний год бизнес стал платить на 40% больше налогов, чем раньше. И бизнес после пандемии поднялся, и налоговики постарались его вовсю ободрать (зачеркнуто) «усовершенствовать налоговое администрирование».

Опять про отсрочку

Забирайте понятную таблицу, чтобы разобраться в новой льготе.

Однако

Налоговики требуют в декларации по НДС несуществующий код 08. Хотя вообще-то должен быть 07.

Оптимистичное

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Мем дня

Желаем отличных праздников без такого начальства:

Ваша гуглит билеты к морю редакция