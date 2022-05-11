«Ночной бухгалтер». Иностранные банки не пропускают переводы российским налоговикам

Кто виноват и что делать

Иностранные банки не дают российским налоговым резидентам заплатить в ФНС налоги со своих зарубежных доходов.

Бюджет недополучает НДФЛ с доходов, которые задекларированы, но налог при этом не уплачен.

Что с ситуацией делать, пока непонятно никому. Что от этого будет, объясняет Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив»:

— Налоговое законодательство содержит интересное положение — обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа (пп.1 п.3 ст.45 НК РФ). Чем, в частности, пользовались недобросовестные налогоплательщики, отправляя поручения об уплате налогов в банки, у которых скоро отзовут лицензию.

Исключением является ситуация, когда банк возвращает поручение (пп.1 п.4. ст.45 НК РФ). Причем причина возврата поручения не имеет значения. Поэтому, ситуация, в которую попали сегодня налогоплательщики, конечно, несправедливая. Умысла на неуплату налога у них нет, однако пени по общему правилу должны начисляться.

Нужно отметить, что ситуация с международными расчетами сейчас в принципе нестандартная, и требует дополнительного регулирования, в том числе, и в сфере налогов. Но отсрочка времени уплаты налогов, например, только из-за страны проживания представляется маловероятной.

Опрос дня

Мы всего лишь спросили, как часто клерки хотят получать зарплату, потому что наткнулись на интересную инициативу выдавать з/п каждую неделю. И понеслась:

«Он предлагает прописать в ТК выдачу зарплаты еженедельно — 4 раза в месяц и за несоблюдение этой нормы жестко штрафовать работодателей. Я представил себе картину, если бы этого предлагальщика отдали бы толпе бухгалтеров....»

Ассорти

Важные новости, которые нельзя пропускать:

Любимчики получат плюшки

Белый бизнес, который внесут в список тех, кто хорошо себя ведет (зачеркнуто) платит налоги вовремя, получит плюшки в виде упрощения доступа к госзакупкам.

Ваша очень лаконичная редакция