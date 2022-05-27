Налог с доходов иностранной компании и заполнение РСВ

Эксперты рассказали об счисление и уплата НДС и налога на прибыль с суммы вознаграждения, выплачиваемого иностранной компании за предоставленное неисключительное право пользования программным обеспечением.

Описание ситуации

Наш банк выплачивает вознаграждение иностранной компании за предоставленное неисключительное право пользования программным обеспечением.

Так как данная услуга является услугой в электронной форме, иностранная компания самостоятельно уплачивает НДС в бюджет. Банк перечисляет вознаграждение иностранной компании с учетом НДС.

Одновременно, указанные доходы относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК. Банк выполняет функции налогового агента в отношении этих доходов.

Вопросы

С какой суммы следует удержать налог на доходы иностранной организации:

с суммы выплачиваемого дохода за вычетом сумм НДС; либо со всей суммы выплачиваемого дохода с учетом НДС?

Какую сумму следует указывать в налоговом расчете о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов по строке 040 раздела 3.2 «Сумма дохода до удержания налога»:

сумму выплаченного дохода за вычетом сумм НДС; либо всю сумму выплаченного иностранной организации вознаграждения — с учетом НДС?

Мнение консультантов

При выплате банком вознаграждения иностранной организации, оказывающей на территории Российской Федерации услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 174.2 НК, доходом иностранной организаций, подлежащим обложению налогом на прибыль организаций банком — источником выплаты такого дохода, является установленная договором цена, без включения в нее суммы налога на добавленную стоимость, при условии выделения суммы налога на добавленную стоимость в договоре и (или) расчетных документах.

При заполнении банком налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в строке 040 подраздела 3.2 Раздела 3 налогового расчета подлежит указанию сумма полученного иностранной организацией дохода без включения в нее суммы налога на добавленную стоимость, при условии выделения суммы налога на добавленную стоимость в договоре и (или) расчетных документах.

Обоснование мнения консультантов

На основании пункта 1 статьи 2 НК законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 НК под налогом для целей НК понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

НК устанавливает систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе (пункт 2 статьи 1 НК):

виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;

основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;

права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Согласно пункту 1 статьи 146 НК объектом обложения налогом на добавленную стоимость признаются операции реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Пунктом 1 статьи 168 НК установлено, что при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161 настоящего Кодекса) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму НДС.

В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма НДС выделяется отдельной строкой (пункт 4 статьи 168 НК).

Статьей 174.2 НК установлены особенности исчисления и уплаты НДС при оказании иностранными организациями на территории Российской Федерации услуг в электронной форме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 174.2 НК иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме, указанные в пункте 1 настоящей статьи, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, самостоятельно производят исчисление и уплату НДС, если обязанность по уплате налога в отношении операций по реализации указанных услуг не возложена в соответствии с настоящей статьей на налогового агента[1].

Сумма НДС исчисляется иностранными организациями, подлежащими постановке на учет в налоговых органах в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 НК РФ, как соответствующая расчетной налоговой ставке в размере 16,67 процента процентная доля налоговой базы (пункт 5 статьи 174.2 НК).

Таким образом, в соответствии с нормами главы 21 НК иностранные организации, оказывающие на территории Российской Федерации услуги в электронной форме, являются налогоплательщиками НДС и на них возложена обязанность по исчислению и уплате НДС. Предъявленный иностранной организацией — продавцом услуги покупателю дополнительно к цене оказываемой услуги НДС подлежит уплате этой иностранной организацией в бюджет Российской Федерации.

На основании пункта 3 статьи 247 НК для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признаются доходы, полученные от источников в Российской Федерации, определяемые в соответствии со статьей 309 НК.

При этом для целей главы 25 НК доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с правилами главы 25 НК (пункт 1 статьи 41 НК).

Налоговой базой для целей главы 25 НК признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 НК, подлежащей налогообложению (пункт 1 статьи 274 НК).

В соответствии с пунктом 1 статьи 248 НК при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

В свою очередь, пунктом 1 статьи 309 НКустановлен перечень доходов иностранной организации от источников в Российской Федерации, подлежащих обложению налогом, к которым на основании подпункта 4 относятся доходы от использования в Российской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности. Доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (пункт 1.1 статьи 309 НК).

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 НК налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается налоговым агентом при каждой выплате доходов в валюте выплаты дохода. Налог с видов доходов, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 309 НК, исчисляется по ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 НК (20%).

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 7 НК, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.

Одновременно подпунктом 4 пункта 2/пунктом 3 статьи 310 НК установлено, что в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом/облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов не производится налоговым агентом/производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК.

Все соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранным государством, содержат статью, регулирующую налогообложение доходов от авторских прав и лицензий, которая также определяет термин «доход от авторских прав и лицензий».

Таким образом, в случае если выплачиваемый Банком иностранной компании доход за предоставленное неисключительное право пользования программным обеспечением может быть квалифицирован в качестве дохода от авторских прав и лицензий в соответствии с положениями соответствующего соглашения об избежании двойного налогообложения, то с такого дохода налог подлежит удержанию Банком, как источником выплаты дохода, в соответствии с положениями указанной статьи соответствующего международного договора, при условии предъявления иностранной организацией подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК.

В соответствии с пунктом 4 статьи 310 НК налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления налоговых расчетов статьей 289 НК, представляет информацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего нахождения по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок заполнения налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов утверждены приказом № ММВ-7-3/115@.

В состав Расчета включены (пункт 1.2 Порядка):

Раздел 1 «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным за последний квартал (месяц) отчетного (налогового) периода, по данным налогового агента» (Раздел 1); Раздел 2 «Сумма налога с выплаченных сумм доходов» (Раздел 2); Раздел 3 «Расчет (информация) о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах» (Раздел 3), состоящий из подраздела 3.1 «Сведения об иностранной организации — получателе дохода», подраздела 3.2 «Сведения о доходах и расчет суммы налога», подраздела 3.3 «Сведения о лице, имеющем фактическое право на доход».

В Разделе 3 Расчета отражается информация об иностранных организациях — получателях дохода от источников в Российской Федерации, о выплаченных налоговым агентом иностранным организациям доходах от источников в Российской Федерации, удержанных налогах, а также о лицах, имеющих фактическое право на выплаченные доходы. Раздел 3 заполняется и включается в состав Расчета в отношении доходов от источников в Российской Федерации, выплаченных иностранным организациям в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода и налогов, уплаченных в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (пункт 6.1 Расчета).

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка в подразделе 3.2 Раздела 3 Расчета указываются сведения о доходах, выплаченных иностранной организации, информация о которой отражена в подразделе 3.1 Раздела 3 по соответствующему уникальному номеру и о суммах налогов с этих доходов. По строкам 010 — 160 подраздела 3.2 отражается информация в отношении каждой выплаты дохода, с присвоением соответствующего номера по порядку.

По строке 040 «Сумма дохода до удержания налога» подраздела 3.2 Раздела 3 Расчета указывается причитающаяся иностранной организации сумма дохода до удержания налога в валюте, в которой иностранная организация получает доход (пункт 8.4 Порядка).

На основании изложенного приходим к выводу, что сумма НДС, уплачиваемая Банком в связи с оказанием этой иностранной организацией электронных услуг на территории Российской Федерации, не является доходом (экономической выгодой) иностранной организации в толковании статьи 41 НК, поскольку предъявляется дополнительно к цене оказываемых услуг и подлежит перечислению в бюджет Российской Федерации. Таким образом, на основании норм пункта 1 статьи 248 НК для такой иностранной организации доходом, подлежащим налогообложению налогом у Банка — источника выплаты, является сумма, определяемая как установленная договором цена оказываемой услуги, без включения в нее суммы НДС.

Аналогичный вывод содержится в письмах Минфина от 17.01.2022 № 03-08-05/1946, от 20.10.2021 № 03-08-05/85599, а также в письме ФНС от 24.05.2021г. № СД-4-3/7110@. Одновременно в них указывается, что сумма предъявленного покупателю НДС не включается в доходы иностранной организации — продавца «при наличии договора и (или) расчетного документа с выделением такой суммы НДС, уплачиваемой покупателем иностранной организации».

Как следствие, при заполнении Банком Расчета в строке 040 подраздела 3.2 Раздела 3 Расчета подлежит указанию сумма полученного иностранной организацией дохода без включения в нее суммы предъявленного НДС.