Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Печатайте первичку хоть на папирусе. Минфин разрешил

Если точнее, то разрешили любой формат бумаги для первичных документов. Это опять связано с ее дефицитом, который то есть, то его нет.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Полет фантазии

На «Клерке» много раз писали, что ради экономии бумаги бухгалтеры печатают двусторонние документы и даже первичку в формате А5. Но вот правильно ли так делать и не прикопаются ли с точки зрения закона, многие не знали.

Минфин выпустил специальное письмо, где объяснил, что в законе требования к формату бумаги не прописаны. А значит, печатать можно в любом формате.

Учитывая, что во многих магазинах теперь продают желтую или серую бумагу, то получается, что еще и в любом цвете можно печатать. Хоть на папирусе, в общем.

И главное — не увлекаться с форматами. А то будет так:

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Пожалейте себя и коллег :)

Важнейший вопрос

Роструд напомнил, что трудовые книжки можно заполнять даже черной ручкой. Мало того: подойдет даже фиолетовая. И даже на принтере можно печатать! В общем, давайте поблагодарим Минтруд за такое важное напоминание.

А если серьезно

Если за вашу дорогую покупку как физика заплатила компания (то есть юридическое лицо), чек в этом случае пробивать не надо. Тут практический пример: почитайте.

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Накануне Ак Барс Банк объявил о запуске серии открытых вебинаров. Первый вебинар «Вызовы и возможности в текущей действительности» пройдет 6 июня в 19:00 мск.

Спикер — инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.

Эксперт затронет следующие темы:

  • как выжить бизнесу в условиях новой реальности;
  • возможности для расширения и развития бизнеса: анализ новых ниш и трендов;
  • основные риски для российской экономики в ближайшей перспективе.

А также планируется обсудить, что будет с рублем, каковы перспективы рынка недвижимости и как составить идеальный портфель в турбулентное время.

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Обзоры для бухгалтера

Несколько полезных гайдов:

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