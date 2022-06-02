«Ночной бухгалтер». Печатайте первичку хоть на папирусе. Минфин разрешил

Полет фантазии

На «Клерке» много раз писали, что ради экономии бумаги бухгалтеры печатают двусторонние документы и даже первичку в формате А5. Но вот правильно ли так делать и не прикопаются ли с точки зрения закона, многие не знали.

Минфин выпустил специальное письмо, где объяснил, что в законе требования к формату бумаги не прописаны. А значит, печатать можно в любом формате.

Учитывая, что во многих магазинах теперь продают желтую или серую бумагу, то получается, что еще и в любом цвете можно печатать. Хоть на папирусе, в общем.

И главное — не увлекаться с форматами. А то будет так:

Пожалейте себя и коллег :)

Важнейший вопрос

Роструд напомнил, что трудовые книжки можно заполнять даже черной ручкой. Мало того: подойдет даже фиолетовая. И даже на принтере можно печатать! В общем, давайте поблагодарим Минтруд за такое важное напоминание.

А если серьезно

Если за вашу дорогую покупку как физика заплатила компания (то есть юридическое лицо), чек в этом случае пробивать не надо. Тут практический пример: почитайте.

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