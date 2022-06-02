«Ночной бухгалтер». Печатайте первичку хоть на папирусе. Минфин разрешил

Полет фантазии
На «Клерке» много раз писали, что ради экономии бумаги бухгалтеры печатают двусторонние документы и даже первичку в формате А5. Но вот правильно ли так делать и не прикопаются ли с точки зрения закона, многие не знали.
Минфин выпустил специальное письмо, где объяснил, что в законе требования к формату бумаги не прописаны. А значит, печатать можно в любом формате.
Учитывая, что во многих магазинах теперь продают желтую или серую бумагу, то получается, что еще и в любом цвете можно печатать. Хоть на папирусе, в общем.
И главное — не увлекаться с форматами. А то будет так:
Пожалейте себя и коллег :)
Важнейший вопрос
Роструд напомнил, что трудовые книжки можно заполнять даже черной ручкой. Мало того: подойдет даже фиолетовая. И даже на принтере можно печатать! В общем, давайте поблагодарим Минтруд за такое важное напоминание.
А если серьезно
Если за вашу дорогую покупку как физика заплатила компания (то есть юридическое лицо), чек в этом случае пробивать не надо. Тут практический пример: почитайте.
Известный экономист Евгений Коган расскажет, как бизнесу выжить в условиях новой реальности
Накануне Ак Барс Банк объявил о запуске серии открытых вебинаров. Первый вебинар «Вызовы и возможности в текущей действительности» пройдет 6 июня в 19:00 мск.
Спикер — инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган.
Эксперт затронет следующие темы:
- как выжить бизнесу в условиях новой реальности;
- возможности для расширения и развития бизнеса: анализ новых ниш и трендов;
- основные риски для российской экономики в ближайшей перспективе.
А также планируется обсудить, что будет с рублем, каковы перспективы рынка недвижимости и как составить идеальный портфель в турбулентное время.
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Обзоры для бухгалтера
Несколько полезных гайдов:
- про режим АУСН, если вы подумываете о переходе на него;
- про тонкости для ИП на патенте;
- про новый курс «Клерка» о налоговой оптимизации и налоговых рисках.
Ваша теплая и расцветающая редакция