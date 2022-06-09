Зарплата и отпускные в июне. Повлияет ли перенос нерабочего дня на размер выплат?

Директор юридического департамента в SuperJob Александр Южалин объясняет, как перенос нерабочего дня может повлиять на зарплату и отпускные.

Изменится ли заработная плата

Длительные выходные в июне не скажутся на вашей зарплате, если вы работаете на окладе. Если другие рабочие дни месяца будут полностью отработаны, вы получите свой оклад в полном размере.

А если в организации предусмотрены еще и различные премии, то и они тоже должны быть выплачены согласно установленным условиям.

А на какую зарплату вы можете рассчитывать, если оклад вам не установлен — например, если в компании применяются часовые ставки или сдельная система оплаты труда?

Если вы не будете работать 12 июня, то вам должно быть выплачено дополнительное вознаграждение в размере, который определен работодателем (статье 112 ТК). Такая гарантия, предусмотренная законом, позволяет сократить разницу в заработной плате по итогу месяца (в котором есть праздничные дни) «окладников» и работников, которые не получают оклад.

Если же вы будете привлечены к работе 12 июня, то такой день должен быть оплачен в повышенном размере (статья 153 ТК).

Однако здесь нужно учитывать, какой режим (график) применяется в вашей организации и какая система оплаты труда установлена. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад (должностной оклад):

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда рабочий день по графику выпадает на нерабочий праздничный день);

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (это тот случай, когда работодатель привлекает вас к работе в выходной или праздничный день отдельно, то есть отдельным распоряжением).

При этом конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом в организации.

Выгодно ли брать в июне отпуск

В первую очередь все зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. Если работаете по «окладной» системе стандартную 5-дневную рабочую неделю, стоимость одного рабочего дня в месяце будет зависеть от количества рабочих дней в месяце. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость 1 рабочего дня.

Следовательно, с финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее всего в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата 1 дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

Следуя этой логике, июнь можно считать «золотой серединой». Согласно производственному календарю, в июне 168 рабочих часов. Это больше, чем, например, в мае (144 часа), но меньше, чем, например, в августе (184 часа). Соответственно, использовать отпуск в июне более выгодно, чем в мае, но менее выгодно, чем в августе.



Впрочем, если отпуск у вас запланирован в июне, финансовые потери будут небольшими, поскольку в этом месяце всего один нерабочий праздничный день. Но в любом случае лучше посчитать стоимость одного рабочего дня в том месяце, в котором вы планируете уйти в отпуск, сравнить этот показатель с размером оплаты одного дня отпуска (среднего заработка за один день) и посчитать свою выгоду.