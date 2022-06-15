Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговая отчетность

Сроки сдачи отчетности за 2 квартал (1 полугодие) 2022 года

Скоро начнется отчетный период за 2 квартал 2022 года. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

Версия для печати
Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 80 от 14.03.2022 г.
 

20 июля (в бумажном виде)

25 июля (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)

1 августа (перенос из-за выходного)

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки

СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020)

16 мая (перенос из-за выходного)

15 июня

15 июля

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п

16 мая (перенос из-за выходного)

15 июня

15 июля

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 20 июля
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
 

1 августа (перенос из-за выходного)

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2022 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 июля

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

20 мая

20 июня

20 июля

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)

25 июля

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@

25 мая

27 июня (перенос из-за выходных)

25 июля

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@

25 мая

27 июня (перенос из-за выходных)

25 июля

Представление деклараций по алкоголю

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 20 июля

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 июля

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)

30 мая (перенос из-за выходных)

28 июня

28 июля

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
 

28 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)

30 мая (перенос из-за выходных)

28 июня

28 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
 		 28 июля
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 июля

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

30 мая (перенос из-за выходных)

28 июня

28 июля

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@

31 мая

30 июня

1 августа (перенос из-за выходных)

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 июля

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес

Приказ ФНС России от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@

20 мая

20 июня

20 июля

 

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Больничные

❗❗❗ Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть

Раньше работодатель по просьбе работника мог направить в ПФР запрос на получении справки о зарплате за 2 года для расчета больничного. Но теперь такие запросы отменили. Где теперь работнику и его работодателю брать данные, непонятно.

Повышение квалификации

Кредитование

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?

Некоторое время назад подобная тема уже обсуждалась, и вот появилась конкретика. ЦБ уже подготовил предложения по введению возможности запретить выдавать себе кредиты и займы. Подготовленные поправки в законодательство проходят межведомственное согласование.

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?
Ипотека

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Есть мнение (и оно довольно широко распространено среди нашего населения), будто бы ипотечная квартира принадлежит банку — и до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен, с таким жильем ничего нельзя делать. Но на самом деле это вовсе не так: даже при том, что гражданин взял в банке кредит на покупку квартиры, именно он является ее собственником.

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Мероприятия

Разместить

Бардак - дело тонкое!

Открытый и потенциальный (скрытый) бардак. Когда и откуда можно ждать подвоха и чем это может грозить бизнесу и вам.

Бардак - дело тонкое!
Автоматизация учета

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» герой попадает в далекое прошлое и, случайно наступив на бабочку, становится причиной глобального изменения хода истории. Для человеческого мира это фантастика, но компьютеры живут именно по таким законам.

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

Бизнес автоматизировали, а порядок не наступил. Почему?

Компьютерная база данных и автоматизированные процессы – это всего лишь инструменты, такие же как молоток, дрель или веник. Они будут делать только то, для чего их использует человек. И поэтому ему неплохо бы научиться ими пользоваться и не путать, чем забивать гвозди, чем сверлить отверстия, а чем подметать пол.