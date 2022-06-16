Как организовать электронный документооборот по охране труда

За последний год изменений по охране труда было немало. Сам электронный документооборот закрепили с 1 марта 2022 — в ст. 214.2 ТК. Оттого и вопросов немало.

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Про кадровый ЭДО

Прежде всего, «в цифру» можно перевести почти все документы, которые делались на бумаге. В старом формате должны остаться четыре документа:

приказ об увольнении; акт о несчастном случае; трудовые книжки; инструктажи с подписями работников.

Другими словами, с учетом ст. 22.1 ТК, все документы по охране труда, кроме акта расследования и документов по инструктажам можно оформлять электронно. Чтобы перейти на новый формат, потребуется соответствующий ЛНА, в котором надо указать порядок, сроки и весь процесс взаимодействия. Переводить можно все процессы или частично.

Важно получить согласие сотрудников на переход. Возможно, кто-то откажется. Тогда, увы, для них придется готовить документы на бумаге. Так или иначе расходы на перевод, создание электронной подписи будет нести работодатель.

В зависимости от вида документа, подписывать его можно разными электронными подписями. К счастью, разъяснения есть в законе: какую подпись в каких случаях применять, перечислено в ст. 22.3 ТК.

Документы по охране труда

В целом, сегодня охрана труда позволяет перевести в электронный вид большую часть задач.

В их числе:

протоколы проверки знаний;

листы ознакомления;

документы на медосмотр;

предписания;

документы по спецоценке;

средствам индивидуальной защиты;

оценке профрисков.

Также можно оформлять акт по работам повышенной опасности и вести учет микротравм. Между прочим, в совокупности на эти темы приходится более 50% рабочего времени специалиста по охране труда.

А еще отвлекаться приходиться и HR-специалисту, который проверяет документы сотрудников.

Ответственность

Что касается ответственности за нарушения, то ЭДО в охране труда также «базируется» на ст. 5.27.1 КоАП. В зависимости от вида нарушения компания может получить до 150 тыс. рублей штрафа на одного сотрудника.

В этой связи надо учесть новый риск: если электронный документ будет подписан неправильно, проверка может приравнять это к отсутствию подписи или отсутствию документа в целом. Поэтому подходить к электронному документообороту надо внимательно.

Да, электронный формат сегодня имеет свои ограничения, например, документ нельзя подписать «позже», а только сегодняшней датой, доступ в ЭДО для проверки придется предоставлять надзорным органам, на первом этапе компании придется потратиться на программное обеспечение, приобретение ЭЦП.

С учетом этого, лучше всего провести аудит по охране труда, оценить финансовые затраты, взвесить трудозатраты. Но и выгоды будут видны очень скоро, так что переход на ЭДО, даже частичный, — это вопрос времени.