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РСВ

Особенности заполнения РСВ при пониженных тарифах МСП

Организации и ИП, которые применяют пониженные тарифы для субъектов МСП, заполняют расчет по той же форме, как и остальные плательщики страховых взносов. Но есть особенности, о которых мы рассскажем.

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Порядок заполнения расчета, как и сам расчет, утвержден Приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Рассмотрим порядок заполнения расчета субъектами МСП.

Обязательные разделы

В расчете необходимо заполнить (п. 1.4 Порядка заполнения расчета по страховым взносам):

  • титульный лист;
  • раздел 1;
  • подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разделу 1;
  • Приложение 2 к разделу 1;
  • разделу 3.

Специального раздела, как, например, для IT-компаний, для субъектов МСП нет.

Титульный лист и раздел 1 заполняются как обычно, никаких особенностей для МСП нет. На титульном листе приведите среднесписочную численность работников за полугодие 2022 г., рассчитанную в обычном порядке, дробное значение округлите до целого. Код расчетного периода — 31.

Приложение 1 к разделу 1

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