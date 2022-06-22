Особенности заполнения РСВ при пониженных тарифах МСП

Порядок заполнения расчета, как и сам расчет, утвержден Приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Рассмотрим порядок заполнения расчета субъектами МСП.
Обязательные разделы
В расчете необходимо заполнить (п. 1.4 Порядка заполнения расчета по страховым взносам):
- титульный лист;
- раздел 1;
- подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разделу 1;
- Приложение 2 к разделу 1;
- разделу 3.
Специального раздела, как, например, для IT-компаний, для субъектов МСП нет.
Титульный лист и раздел 1 заполняются как обычно, никаких особенностей для МСП нет. На титульном листе приведите среднесписочную численность работников за полугодие 2022 г., рассчитанную в обычном порядке, дробное значение округлите до целого. Код расчетного периода — 31.
Приложение 1 к разделу 1
Раздел 3
Какой МРОТ брать для расчета
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