Международный ЭДО. Как сэкономить деньги и время

В среднем стоимость заказного почтового отправления составляет от 1 300 рублей за конверт из России в Казахстан, по оценке участников рынка внешнеэкономической деятельности России и Казахстана. Срок доставки документов в один конец составляет от 2 до 6 суток. Если вам нужно получить обратно подписанный и отправленный оригинал документа (договор, приложение к договору, УПД) то сроки возрастают и составляют от 10 дней до 1,5 месяцев.

Когда у компании, ведущей деятельность и оказывающей услуги за рубежом, количество сделок и документов исчисляется десятками такие издержки еще терпимы. Однако на больших объемах (например, от сотни документов в месяц) головная боль по контролю доставки и подписанию оригиналов документов становится чувствительнее, как и расходы на почтовые услуги.

Что мешало распространению международного ЭДО раньше?

Несмотря на широкое распространения ЭДО на внутреннем рынке России оно редко используются для международного документооборота.

В каждой стране действует свое законодательство, регулирующее применение ЭЦП и ЭДО. По умолчанию иностранная ЭП (ЭЦП) не признается юридически значимой, т. к. в каждом государстве действуют свои национальные стандарты и требования к криптографии, которые обеспечивают правильное подписание документа.

Из-за этого использовались различные схемы для организации международного ЭДО между российскими компаниями и иностранными контрагентами. Например, схема с трехсторонним соглашением между компанией-резидентом РФ, компанией-резидентом иностранного государства и Оператором ЭДО. При этом иностранный контрагент обязан был получить российскую ЭП в России.

Такой подход имеет существенные изъяны:

далеко не все иностранные компании готовы получать российскую ЭП в связи со сложностями в оформлении разрешений на ее вывоз, необходимости приезда в Россию для ее получения. Сейчас ситуация стала несколько проще с появлением предложения КриптоПро для иностранных компаний.

документы, подписанные по такой схеме, имеют юридическую значимость только в России. У иностранного контрагента документ остается юридически не значимым, т.к. был подписан по правилам и логике нормативных документации, регулирующий рынок ЭДО и ЭП в России, и не имеющих юридической значимости в его стране.

В связи с этим, а также с большой организационной работой и временными затратами для реализации данной схемы она малоприменима в большинстве случаев и была реализована только для единичных проектов.

Что поменялось?

В середине 2021 года были приняты поправки в закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Вступившее в силу поправки полностью легализовало процедуры признания иностранной электронной подписи с использованием механизма Доверенной Третьей Стороны (ДТС). Казахстанское законодательство предусматривает это уже несколько лет.

Что такое Доверенная Третья сторона?

Доверенная Третья Сторона (ДТС) — аккредитованное юрлицо, с помощью специализированного ПО выполняющее функции контроля и проверки электронных подписей, выпущенных другими государствами.

Аккредитация выдается Минцифры на срок до трех лет и может быть досрочно аннулирована регулирующим органом. Для получения аккредитации компания должна выполнить ряд требований, к примеру, не должна находиться в процессе банкротства/ликвидации. Минимальный размер ее капитала должен достигать 1 млрд. рублей или до 500 млн., при условии, что представительства компании открыты в 75% субъектов России.

В задачи Доверенной Третьей Стороны в, частности, входит:

контроль и проверка действительности электронной подписи в документе на момент его подписания и/или в момент его проверки;

контроль и признание юридической силы электронных подписей, которые были выпущены не на территории РФ, в соответствии со стандартами иностранного государства или международными стандартами.

проверка операторов ЭДО и владельцев подписей на предмет достаточного уровня полномочий на осуществленные ими действия.

выдача квитанций с результатами проверочных мероприятий.

Как воспользоваться этими изменениями?

Компания РЭЙЛ ЭКСПЕРТ представляет сервис SimpSign, позволяющий осуществлять международный ЭДО. Ключевая идея сервиса — сделать международный ЭДО таким же простым, как и внутри страны. Сейчас сервис обеспечивает международный ЭДО между Россией и Казахстаном. В будущем планируется масштабировать этот сервис в первую очередь на страны ЕЭК, далее Китай и страны Еврозоны.

Между партнерами сервиса SimpSign, ДТС России (ООО «УЦ ГИС») и ДТС Казахстана (АО «НИТ»), заключён договор на ЭДО и осуществление проверки ЭП — выдачи электронных квитанций о проверке подписи иностранного государства. Каждая подпись на документе проверена и подтверждена электронными квитанциями ДТС обеих стран.

Теперь, с сервисом SimpSign, международный ЭДО стал не только системой под заказ, но и «коробочным» решением.

Преимущества сервиса SimpSign

Документы, подписанные в системе SimpSign юридически значимы в обеих странах. Сервис SimpSign бесшовно интегрируется с системой 1С, и ее пользователи могут отправлять электронные документы из интерфейса привычной им бухгалтерской программы. В подписании документов используются те же электронные подписи, что и для контрагентов внутри страны, получать какие-либо дополнительные токены электронной подписи не требуется. Существенная экономия времени и денег по сравнению с бумажным документооборотом, впрочем, как и при любом ЭДО.

Подключение к сервису SimpSign

Модуль сервиса SimpSign для интеграции с 1С, его техподдержка при установке и эксплуатации абсолютно бесплатна для всех желающих как в России, так и в Казахстане. Оплата только за подписанный и верифицированный (проверенный и подтвержденный ДТС обеих стран) документ, при этом оплачивает тот, кто отправляет документ.

Первый месяц работы с сервисом SimpSign — бесплатно. Вы можете попробовать все его преимущества, не изменяя свой текущий документооборот, и не расходуя дополнительных средств на внедрение системы международного ЭДО. Актуальные тарифы, а также акционные предложения Вы можете узнать на нашем сайте simpsign.com.

Пилотный проект был запущен год назад и наш сервис уже успешно используют фирмы:

ООО «Тексол Транс Сервис».

ООО «Рейл Актив Оператор».

ТОО «Транспортный Холдинг» (Казахстан).

Подводя итоги. С 2021 года между Россией и Казахстаном появилась возможность осуществления международного юридически значимого ЭДО без дополнительных затрат для любых компаний, независимо от объёма их документооборота с помощью сервиса SimpSign.

Присоединяйтесь к нашему сервису и сделайте проще свою жизнь и жизнь своих контрагентов.