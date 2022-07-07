«Ночной бухгалтер». С компенсации за задержку зарплат придется платить НДФЛ. Потому что Минфин переобулся

А все уже, а раньше надо было

Кто не успел воспользоваться мартовским письмом Минфина — ваши проблемы, как говорится, потому что с конца мая, оказывается, Минфин думает иначе. Теперь у чиновников прямо противоположное толкование статьи 217 НК.

В этой статье якобы нет подходящего пункта для компенсации, считают в ведомстве. Потому что, мол, нельзя считать возмещением затрат работников, связанных с трудовыми обязанностями. Так что будьте добры отстегнуть НДФЛ в бюджет.

И все бы ничего, если бы между двумя письмами не прошло всего два месяца! Два месяца, Карл! В НК в этом плане ничего не успело измениться, но в министерстве сегодня толкуют норму по одному, а завтра — по-другому.

У бухгалтеров пригорело:

«Вообще позорники. Уж эти копейки облагать... Бухгалтерам проще из своего кармана их заплатить, чем потом с отчетами и налогами возиться»

«Удивительное толкование п.1 ст.217 НК. Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся»

«На золото отменили, а на эти копейки ввели. Зачем, спрашивается?»

Спасибо, кэп!

Интересно, а есть у нас тут хоть один бухгалтер, который думает, что налоговые проверки власти взяли и отменили? Все тот же Минфин думает, что таких много, поэтому выпустил целое письмо с напоминанием, что проверки продолжаются.

Импортозамещение

Самая неоднозначная цитата дня:

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному — реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали „выковыривать“ чипы из карточек и вставлять их в новые карты».

Это так в Сбербанке теперь решают проблему нехватки чипов для карт.

А может, отдохнем?

Депутаты хотят добавить в календарь еще один официальный праздник, а Честный знак посчитал статистику по покупке антидепрессантов. Если коротко, то отдых и перезагрузка явно требуется очень многим.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 июля в 11:00 В 2022 году со вступлением в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» бухгалтерский учёт амортизации сильно изменился. Есть и другие новации. В налоговом учёте такой революции не случилось, но есть нюансы. Разберем: 1. Бухгалтерский учёт амортизации Элементы амортизации — срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации

Сроки начала, приостановки и прекращения амортизации

Методы амортизации

Корректировки при изменении элементов амортизации 2. Налоговый учёт амортизации Амортизационные группы

Методы амортизации

Повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации

Амортизационная премия Авторы — Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

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