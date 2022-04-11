Лайфхак: если ИП-пенсионер временно закроет бизнес, пенсию проиндексируют

В этой связи пенсионеры давно стали применять лайфхак — они увольняются, ждут, когда пенсию увеличат, и снова устраиваются на работу. Предпринимателям приходится «закрывать» ИП и потом снова регистрироваться.

О такой истории поведала подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП-пенсионер хочет закрыть бизнес 1 мая, а потом снова зарегистрировать ИП.

Бухгалтеру подсказали, что закрыться лучше в конце апреля, так как даже один майский день отсрочит индексацию на целый месяц.

Коллеги делятся опытом: кто-то стал получать проиндексированную пенсию, всего на один месяц выйдя из категории работающих пенсионеров, кто-то не стал рисковать и вновь стал работающим только когда получил первую увеличенную пенсию.

На индексацию после увольнения или закрытия ИП нужно 4 месяца. Сначала пенсионщики получают сведения, на следующий месяц пускают их в работу. Потом начисляют индексацию за все месяцы после увольнения (или закрытия ИП), и уже только на 4-ый месяц человек получает на руки прибавку.

Кстати, если ИП — самозанятый, то ему индексация тоже не идет (в отличие от его коллег-простых физлиц). Чтобы получить прибавку, такому пенсионеру надо закрыть ИП.

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