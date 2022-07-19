«Ночной бухгалтер». Копите дебиторку на УСН? Рискуете попасть под каток налоговиков

Сами виноваты?

Отважные (нет) мытари раскрыли налоговую схему: компания полгода поставляла покупателю продукцию и не требовала платы за нее. Бизнес на УСН, покупатель еще и взаимозависимый. Одного этого уже хватает для подозрений.

Но есть и еще один тонкий нюанс: т.к.выручка на упрощенке считается кассовым методом, то дебиторка не влияет на лимит. Получается, специально копили дебиторку, так?

В общем, нарочно или ненарочно, но сделки странные, по всем признакам тянут на схему, так что не только инспекция доначислила, но и суд с ней согласился.

Штрафы за просроченный баланс

Несмотря на то, что от двухдневной просрочки со сдачей баланса ничего страшного не случилось, бухгалтеру все равно впаяли штраф в 10 тысяч. Нарушение малозначительным суд не признал.

Революция от ЦБ

Слишком много льготных кредитов получает бизнес налево и направо, считают в Центробанке, а потому собираются пересмотреть критерии для реестра МСП. Из него, в частности, хотят исключить компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками.

В бухгалтерский блокнот

Во-первых, возьмите себе на заметку, что засекречивать бухотчетность с 2023 года будут по-новому.

Во-вторых, ловите классный обзор последних изменений по госзакупкам. Никогда не знаешь, где пригодится :)

Обучение для бухгалтера: последние места!

Чем еще занять мозг, если отчетность уже сдана, а отпуск все еще не близко? Как вариант — успеть записаться на последние места августовского потока на курсе повышения квалификации по исправлению ошибок в учете.

Или хотя бы просто на ближайший вебинар: выбрать подходящий именно вам можно тут.

Правда ли, что на АУСН бухгалтеры не нужны? Последние места на вебинар уже завтра! Даже если вы не хотите работать на АУСН, вполне возможно, что экспериментируют с ним ваши контрагенты. Какие нюансы надо знать? Как раз это мы и разберем на вебинаре «Что такое АУСН и кому подходит новый налоговый режим» 20 июля 2022 г. в 11:00 мск. Записаться

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Бухгалтер без отпуска:

Ваша бодрая редакция