Доходов, облагаемых налогом на прибыль и НДС, стало меньше. Обзор нового закона

Законодательная база
Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ в очередной раз изменил Налоговый кодекс. А именно расширил:
- перечень операций, освобождаемых от уплаты НДС;
- круг применения нулевой ставки НДС;
- перечень доходов, которые не нужно включать в базу по налогу на прибыль.
Кроме того, введены льготные ставки налога на прибыль.
Освобождение от НДС
Список операция, освобожденных от уплаты НДС, пополнился:
- услугами по техприсоединению к газораспределительным сетям частных домов для личного использования;
- бесплатной транспортировкой и подача газа к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах;
- передачей имущественных прав иностранной компанией имущества в России физлицу, которое по состоянию на 31.12.2021 является учредителем и контролирующем лицом;
- продажей банками физлицам драгметаллов в слитках и обработанных алмазах;
- продажей Центробанком и другими банками драгметаллов в слитках и обработанных алмазах другим покупателем, при условии, что ценности остаются в хранилище.
Нулевая ставка НДС
С 01.10.2022 ставкой НДС в 0% сопровождается продажа:
- необработанных природных алмазов Госфонду, региональным фондам, Банку России и другим банкам;
- обработанных природных алмазов фондам драгметаллов и драгкамней.
Также в 2022 году нулевой НДС применяется при продаже судов российскими лизинговыми компаниями, зарегистрированными в Российском международном реестре судов (РМРС).
Подтвердить право на ставку 0% можно:
- контрактом (копией) на продажу, в котором говорится об обязательной регистрации в РМРС в течение 90 дней после перехода права собственности;
- другим заключенным в 2022 году договором между российским лизингодателем и контрагентом.
Доходы, не попадающие под налог на прибыль
В базу для расчета налога на прибыль больше не входят:
- полученное бесплатно от государства оборудование, препараты и прочее для диагностики, лечения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции;
- суммы закрытых в 2022 году обязательств, принятых до 01.03.2022;
- стоимость газа, бесплатно подаваемого к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах.
Налог на прибыль по сниженным ставкам
Компании из реестра Минпромторга, занимающиеся проектированием и разработкой радиоэлектроники будут платить налог на прибыль на льготных условиях, а именно:
- в федеральный бюджет — 3%;
- в региональный бюджет — 0%.
Правило будет действовать до конца 2024 года и распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.