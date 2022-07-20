НДС

Доходов, облагаемых налогом на прибыль и НДС, стало меньше. Обзор нового закона

Налоговая нагрузка на ряд организаций стала меньше: из-за НДС и налога на прибыль выведены некоторые операции.

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Законодательная база

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ в очередной раз изменил Налоговый кодекс. А именно расширил:

  • перечень операций, освобождаемых от уплаты НДС;
  • круг применения нулевой ставки НДС;
  • перечень доходов, которые не нужно включать в базу по налогу на прибыль.

Кроме того, введены льготные ставки налога на прибыль.

Освобождение от НДС

Список операция, освобожденных от уплаты НДС, пополнился:

  1. услугами по техприсоединению к газораспределительным сетям частных домов для личного использования;
  2. бесплатной транспортировкой и подача газа к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах;
  3. передачей имущественных прав иностранной компанией имущества в России физлицу, которое по состоянию на 31.12.2021 является учредителем и контролирующем лицом;
  4. продажей банками физлицам драгметаллов в слитках и обработанных алмазах;
  5. продажей Центробанком и другими банками драгметаллов в слитках и обработанных алмазах другим покупателем, при условии, что ценности остаются в хранилище.

Нулевая ставка НДС

С 01.10.2022 ставкой НДС в 0% сопровождается продажа:

  • необработанных природных алмазов Госфонду, региональным фондам, Банку России и другим банкам;
  • обработанных природных алмазов фондам драгметаллов и драгкамней.

Также в 2022 году нулевой НДС применяется при продаже судов российскими лизинговыми компаниями, зарегистрированными в Российском международном реестре судов (РМРС).

Подтвердить право на ставку 0% можно:

  1. контрактом (копией) на продажу, в котором говорится об обязательной регистрации в РМРС в течение 90 дней после перехода права собственности;
  2. другим заключенным в 2022 году договором между российским лизингодателем и контрагентом.

Доходы, не попадающие под налог на прибыль

В базу для расчета налога на прибыль больше не входят:

  • полученное бесплатно от государства оборудование, препараты и прочее для диагностики, лечения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции;
  • суммы закрытых в 2022 году обязательств, принятых до 01.03.2022;
  • стоимость газа, бесплатно подаваемого к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах.

Налог на прибыль по сниженным ставкам

Компании из реестра Минпромторга, занимающиеся проектированием и разработкой радиоэлектроники будут платить налог на прибыль на льготных условиях, а именно:

  • в федеральный бюджет — 3%;
  • в региональный бюджет — 0%.

Правило будет действовать до конца 2024 года и распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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