Доходов, облагаемых налогом на прибыль и НДС, стало меньше. Обзор нового закона

Законодательная база

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ в очередной раз изменил Налоговый кодекс. А именно расширил:

перечень операций, освобождаемых от уплаты НДС;

круг применения нулевой ставки НДС;

перечень доходов, которые не нужно включать в базу по налогу на прибыль.

Кроме того, введены льготные ставки налога на прибыль.

Освобождение от НДС

Список операция, освобожденных от уплаты НДС, пополнился:

услугами по техприсоединению к газораспределительным сетям частных домов для личного использования; бесплатной транспортировкой и подача газа к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах; передачей имущественных прав иностранной компанией имущества в России физлицу, которое по состоянию на 31.12.2021 является учредителем и контролирующем лицом; продажей банками физлицам драгметаллов в слитках и обработанных алмазах; продажей Центробанком и другими банками драгметаллов в слитках и обработанных алмазах другим покупателем, при условии, что ценности остаются в хранилище.

Нулевая ставка НДС

С 01.10.2022 ставкой НДС в 0% сопровождается продажа:

необработанных природных алмазов Госфонду, региональным фондам, Банку России и другим банкам;

обработанных природных алмазов фондам драгметаллов и драгкамней.

Также в 2022 году нулевой НДС применяется при продаже судов российскими лизинговыми компаниями, зарегистрированными в Российском международном реестре судов (РМРС).

Подтвердить право на ставку 0% можно:

контрактом (копией) на продажу, в котором говорится об обязательной регистрации в РМРС в течение 90 дней после перехода права собственности; другим заключенным в 2022 году договором между российским лизингодателем и контрагентом.

Доходы, не попадающие под налог на прибыль

В базу для расчета налога на прибыль больше не входят:

полученное бесплатно от государства оборудование, препараты и прочее для диагностики, лечения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

суммы закрытых в 2022 году обязательств, принятых до 01.03.2022;

стоимость газа, бесплатно подаваемого к Вечному огню и Огню памяти на воинских захоронениях и мемориалах.

Налог на прибыль по сниженным ставкам

Компании из реестра Минпромторга, занимающиеся проектированием и разработкой радиоэлектроники будут платить налог на прибыль на льготных условиях, а именно:

в федеральный бюджет — 3%;

в региональный бюджет — 0%.

Правило будет действовать до конца 2024 года и распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.