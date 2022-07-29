«Ночной бухгалтер». Про выход на пенсию, отдых в Сочи и матерей-героинь. Топ дня

Пенсионное

Уволиться с работы в связи с выходом на пенсию можно только один раз. То есть такая запись в трудовой может быть только одна, объяснил Роструд.

Даже если уйти с работы вы решили не в день выхода на пенсию, а позже, это правило все равно работает для вашей трудовой книжки.

Цифровизация

Вот до чего техника дошла: теперь оформить ИНН можно не только через Госуслуги, но и через МФЦ за один день.

Про упрощенку

Если это именно ваш режим, то учтите, что ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации.

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Отпускное

Занимательная статистика гласит, что россияне стали реже ходить в отпуска, но при этом берут займы на ремонты, дачи и т.п.

Мы могли бы процитировать великую леди современности словами «кайфуйте, жизнь одна», но увы, отпуск иногда — еще большая роскошь, чем ремонт. Цены на отдых в том же Сочи сейчас просто фантастические.

Родительское

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