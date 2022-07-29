Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Про выход на пенсию, отдых в Сочи и матерей-героинь. Топ дня

Собрали короткий пятничный обзор самого важного из новостей.

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Пенсионное

Уволиться с работы в связи с выходом на пенсию можно только один раз. То есть такая запись в трудовой может быть только одна, объяснил Роструд.

Даже если уйти с работы вы решили не в день выхода на пенсию, а позже, это правило все равно работает для вашей трудовой книжки.

Цифровизация

Вот до чего техника дошла: теперь оформить ИНН можно не только через Госуслуги, но и через МФЦ за один день.

Про упрощенку

Если это именно ваш режим, то учтите, что ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации.

Летние изменения НК РФ

2 августа в 11.00 бесплатный вебинар

В.Варламова — советник налоговой службы II ранга, гл. эксперт по налогам «Правовест Аудит» расскажет, что нового по НДС и налогу на прибыль.

Обсудим НДС по электронным услугам, приобретаемым у «иностранцев»; льготы для IT-компаний; «нулевой» НДС у гостиничного бизнеса; освобождение от НДС передачи прав при коммерческой концессии; освобождение от налога на прибыль сумм прощенных долгов по займам «иностранцев» и др.

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Отпускное

Занимательная статистика гласит, что россияне стали реже ходить в отпуска, но при этом берут займы на ремонты, дачи и т.п.

Мы могли бы процитировать великую леди современности словами «кайфуйте, жизнь одна», но увы, отпуск иногда — еще большая роскошь, чем ремонт. Цены на отдых в том же Сочи сейчас просто фантастические.

Родительское

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Ваша краткая редакция

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НДФЛ

Страховые выплаты: в каких случаях надо платить НДФЛ

Есть утверждение, что нет правил без исключений. Мы рассмотрим исключения из «правила», что НДФЛ со страховых выплат не исчисляется, ведь это относится к большей части ситуаций, но не ко всем. Что это за ситуации и каков порядок обложения НДФЛ таких выплат?

Страховые выплаты: в каких случаях надо платить НДФЛ

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Мероприятия

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УСН

Компании в суде пришлось доказывать, что она не на УСН

Любопытное судебное дело, в котором компании для получения вычета пришлось доказывать, что она отказалась от УСН. Обычно налоговики, наоборот, от УСН-щиков требуют уплатить НДС, поскольку у них затерялись сведения о праве на спецрежим.

Бухгалтерский учет

Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом

ПБУ 18/02 не теряет своей актуальности даже после появления самого сложного ФСБУ 25/2018. Без паники — на новом курсе «Клерка» мы вместе разберем и решим все проблемы, связанные с ПБУ 18/02, и вы будете спать спокойно.

Разбираем сложности ПБУ 18/02 вместе с экспертом
Налоги и взносы иностранцев

Тонкости оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от его статуса

Наиболее полная «шпаргалка» по статусам иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации. Она пригодится кадровым и бухгалтерским службам при приеме на работу, при начислении пониженных страховых взносов.

Тонкости оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от его статуса
Самозанятые

Как организовать комфортную и безопасную работу с самозанятыми

Процесс безопасного взаимодействия с самозанятыми предполагает интенсивный документооборот: чеки, акты, договоры. Чем больше исполнителей на НПД и чем больше у каждого заданий — тем сложнее с ними взаимодействовать.

Как организовать комфортную и безопасную работу с самозанятыми
Налог на имущество физических лиц

ИП на УСН не теряет льготу по налогу на имущество, даже если не ведет деятельность и сдает нулевые декларации

ИП на УСН не платит налог на имущество за недвижимость, используемую в бизнесе. Но если декларации нулевые, то деятельности нет. А значит недвижимость не используется в несуществующей деятельности. Но льгота все равно сохранится, решил суд.

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