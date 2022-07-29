Цены на отдых в Сочи взлетели в несколько раз. А Крым терпит убытки

Сообщает ТАСС, ссылаясь на собственное исследование.

Рост цен вызван оттоком туристов из Крыма и традиционных мест отдыха за рубежом, отмечают эксперты отрасли.

При этом стоимость тура с размещением в отелях в Краснодарском крае за год выросла на 46% до 83 400 руб. Дороже всего отдохнуть этим летом в Сочи, куда за путевку на десять дней на двоих придется отдать более 100 000 руб.

Дешевле всего отдохнуть можно в Геленджике и Анапе, где отели удержали цены на уровне прошлогодних. У единичных объектов размещения отмечено подорожание на 5-10%.

А вот Крым из-за закрытого аэропорта в Симферополе терпит убытки. Здесь предлагается скидка на размещение до 40%, а загрузка отелей на 50% ниже лета прошлого года.

По информации Tez Tour, стоимость путевок на курорты российского юга в этом году сопоставима с ценами на туры в Турцию и Египет.

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