Штрафы за непроведение СОУТ: обзор нового письма Роструда

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Речь про письмо Роструда от 12.04.2022 г. № ПГ/08120-6-1.

В нем чиновники рассказали, когда работодателя могут оштрафовать за непроведение или за неправильное проведение спецоценки условий труда.

Кому и почему надо проводить СОУТ

Специальная оценка условий труда — это единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а также оценки уровня их воздействия на работника.

Проводить ее работодатели должны по Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Кроме того, обязанность проводить СОУТ предписывает ТК: ст.214 обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия и охрану труда.

СОУТ должны проводить все организации и ИП.

Как должна проходить СОУТ

СОУТ проводят специализированные сторонние компании, но работают они с участием комиссии от работодателя.

По итогам СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

Всего есть 4 класса:

оптимальные;

допустимые;

вредные;

и опасные.

Если будут обнаружены вредные и опасные факторы, то работникам, которых они касаются, нужно будет предоставлять специальные гарантии и компенсации по ТК.

Для этого нужно подать декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Что в итоге будет, если нарушить этот порядок

Инспекторы могут выписать предупреждение или оштрафовать. Штраф составит:

для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5000 до 10 000 рублей;

для компаний — от 60 000 до 80 000 рублей.

Ответственность работодателя не зависит от количества рабочих мест, на которых не проведена спецоценка. Значит, штрафуют компанию в целом.