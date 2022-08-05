Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

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Аутстаффинговое агентство «Ваш кадровый советник» объясняет простыми словами, что такое аутстаффинг и чем он отличается от аутсорсинга персонала.

Что такое аутстаффинг

Аутстаффинг — это вывод имеющегося у работодателя персонала, путем оформления 10% сотрудников от общей численности штата на юридическое лицо компании-аутстаффера.

Причем классический аустаффинг не занимается поиском и подбором персонала для клиента. Он исполняет юридические обязанности работодателя, фактически сдавая в аренду полученный от клиента персонал. При этом аутстаффер выполняет комплекс работ по содержанию и обслуживанию полученного в распоряжение персонала, а именно — ведение кадрового учета, расчет и выплата заработной платы, налогов и отчислений в фонды, взаимодействие с государственными органами и так далее.

Но фактическим работодателем, ставящим задачи сотрудникам, является компания-клиент.

Теперь стоит сказать об аутсорсинге, так как эти два понятия постоянно путают.

Что такое аутсорсинг

Аутсорсинг персонала — это по сути передача части задач бизнеса персоналу компании-аутсорсера, у которого достаточно профильных компетенций и кадровых ресурсов для их выполнения.

То есть занятый на вашем предприятии новый персонал и юридически и фактически подчиняется аутсорсеру. И просто сдается им клиенту для выполнения каких-либо работ.

Аутсорсинг так же, как и аутстаффинг, используют компании, неготовые увеличивать численность собственного штата, при этом причины в обоих случаях могут быть разные, поэтому и решение в пользу аутстаффинга или аутсорсинга всегда принимается в каждом случае индивидуально.

Плюсы аутстаффинга

  • Легальное сокращение налоговых издержек относительно штата компании и общая оптимизация расходов на персонал.
  • Сокращение нагрузки на отделы кадров и бухгалтерию связанные с ведением большего количества сотрудников.
  • Возможность остаться на упрощенной системе налогообложения, при этом расширив штат за счет аутстаффера, а также в рамках малого или среднего бизнеса по критерию среднесписочного количества персонала в штате компании-клиента.
  • Снижение миграционных рисков и различного рода трудовых рисков.

Минусы аутстаффинга

  • Высокий уровень риска столкнуться с аутстаффером-мошенником и понести финансовые убытки от подобного сотрудничества.

Плюсы аутсорсинга

  • Эффективное решение узкоспециализированных задач.
  • Экономия трудовых ресурсов. Оплата только за результат.
  • Экономия финансовых ресурсов за счет сокращения ФОТ, налогов и отчислений в фонды.
  • Возможность сконцентрироваться на основном направлении деятельности, переведя непрофильные на аутсорсинг.
  • Возможность остаться на текущем налоговом режиме или перейти на упрощенный.
  • Отсутствие конфликтов с персоналом на аутсорсинге.
  • Отсутствие проблем, связанных с проверкой персонала на аутсорсинге надзорными органами.

Минусы аутсорсинга

  • Риск некачественного выполнения задач.
  • Отсутствие корпоративной идентичности аутсорсингового персонала.
  • Риск утечки корпоративной информации.
  • Сложность контроля внештатного персонала.
  • Риск банкротства аутсорсинговой компании.
  • Неразвитая законодательная база в вопросах аутсорсинга. В случае претензий заказчика к исполнителю, через суд доказать что-либо будет крайне сложно.

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Управление персоналом

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

В последнее время, особенно с наступлением экономического кризиса, возрос спрос на услугу аутстаффинга персонала. Большинство компаний, попробовавших ее, уже оценили все плюсы на собственных бизнес-процессах. Остальные же владельцы бизнеса пока путаются в понятиях.

Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

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