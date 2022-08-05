Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

Аутстаффинговое агентство «Ваш кадровый советник» объясняет простыми словами, что такое аутстаффинг и чем он отличается от аутсорсинга персонала.
Что такое аутстаффинг
Аутстаффинг — это вывод имеющегося у работодателя персонала, путем оформления 10% сотрудников от общей численности штата на юридическое лицо компании-аутстаффера.
Причем классический аустаффинг не занимается поиском и подбором персонала для клиента. Он исполняет юридические обязанности работодателя, фактически сдавая в аренду полученный от клиента персонал. При этом аутстаффер выполняет комплекс работ по содержанию и обслуживанию полученного в распоряжение персонала, а именно — ведение кадрового учета, расчет и выплата заработной платы, налогов и отчислений в фонды, взаимодействие с государственными органами и так далее.
Но фактическим работодателем, ставящим задачи сотрудникам, является компания-клиент.
Теперь стоит сказать об аутсорсинге, так как эти два понятия постоянно путают.
Что такое аутсорсинг
Аутсорсинг персонала — это по сути передача части задач бизнеса персоналу компании-аутсорсера, у которого достаточно профильных компетенций и кадровых ресурсов для их выполнения.
То есть занятый на вашем предприятии новый персонал и юридически и фактически подчиняется аутсорсеру. И просто сдается им клиенту для выполнения каких-либо работ.
Аутсорсинг так же, как и аутстаффинг, используют компании, неготовые увеличивать численность собственного штата, при этом причины в обоих случаях могут быть разные, поэтому и решение в пользу аутстаффинга или аутсорсинга всегда принимается в каждом случае индивидуально.
Плюсы аутстаффинга
- Легальное сокращение налоговых издержек относительно штата компании и общая оптимизация расходов на персонал.
- Сокращение нагрузки на отделы кадров и бухгалтерию связанные с ведением большего количества сотрудников.
- Возможность остаться на упрощенной системе налогообложения, при этом расширив штат за счет аутстаффера, а также в рамках малого или среднего бизнеса по критерию среднесписочного количества персонала в штате компании-клиента.
- Снижение миграционных рисков и различного рода трудовых рисков.
Минусы аутстаффинга
- Высокий уровень риска столкнуться с аутстаффером-мошенником и понести финансовые убытки от подобного сотрудничества.
Плюсы аутсорсинга
- Эффективное решение узкоспециализированных задач.
- Экономия трудовых ресурсов. Оплата только за результат.
- Экономия финансовых ресурсов за счет сокращения ФОТ, налогов и отчислений в фонды.
- Возможность сконцентрироваться на основном направлении деятельности, переведя непрофильные на аутсорсинг.
- Возможность остаться на текущем налоговом режиме или перейти на упрощенный.
- Отсутствие конфликтов с персоналом на аутсорсинге.
- Отсутствие проблем, связанных с проверкой персонала на аутсорсинге надзорными органами.
Минусы аутсорсинга
- Риск некачественного выполнения задач.
- Отсутствие корпоративной идентичности аутсорсингового персонала.
- Риск утечки корпоративной информации.
- Сложность контроля внештатного персонала.
- Риск банкротства аутсорсинговой компании.
- Неразвитая законодательная база в вопросах аутсорсинга. В случае претензий заказчика к исполнителю, через суд доказать что-либо будет крайне сложно.