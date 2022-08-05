Аутстаффинг простыми словами. Чем он отличается от аутсорсинга персонала?

Аутстаффинговое агентство «Ваш кадровый советник» объясняет простыми словами, что такое аутстаффинг и чем он отличается от аутсорсинга персонала.

Что такое аутстаффинг

Аутстаффинг — это вывод имеющегося у работодателя персонала, путем оформления 10% сотрудников от общей численности штата на юридическое лицо компании-аутстаффера.

Причем классический аустаффинг не занимается поиском и подбором персонала для клиента. Он исполняет юридические обязанности работодателя, фактически сдавая в аренду полученный от клиента персонал. При этом аутстаффер выполняет комплекс работ по содержанию и обслуживанию полученного в распоряжение персонала, а именно — ведение кадрового учета, расчет и выплата заработной платы, налогов и отчислений в фонды, взаимодействие с государственными органами и так далее.

Но фактическим работодателем, ставящим задачи сотрудникам, является компания-клиент.

Теперь стоит сказать об аутсорсинге, так как эти два понятия постоянно путают.

Что такое аутсорсинг

Аутсорсинг персонала — это по сути передача части задач бизнеса персоналу компании-аутсорсера, у которого достаточно профильных компетенций и кадровых ресурсов для их выполнения.

То есть занятый на вашем предприятии новый персонал и юридически и фактически подчиняется аутсорсеру. И просто сдается им клиенту для выполнения каких-либо работ.

Аутсорсинг так же, как и аутстаффинг, используют компании, неготовые увеличивать численность собственного штата, при этом причины в обоих случаях могут быть разные, поэтому и решение в пользу аутстаффинга или аутсорсинга всегда принимается в каждом случае индивидуально.

Плюсы аутстаффинга

Легальное сокращение налоговых издержек относительно штата компании и общая оптимизация расходов на персонал.

относительно штата компании и общая оптимизация расходов на персонал. Сокращение нагрузки на отделы кадров и бухгалтерию связанные с ведением большего количества сотрудников.

Возможность остаться на упрощенной системе налогообложения, при этом расширив штат за счет аутстаффера, а также в рамках малого или среднего бизнеса по критерию среднесписочного количества персонала в штате компании-клиента.

Снижение миграционных рисков и различного рода трудовых рисков.

Минусы аутстаффинга

Высокий уровень риска столкнуться с аутстаффером-мошенником и понести финансовые убытки от подобного сотрудничества.

Плюсы аутсорсинга

Эффективное решение узкоспециализированных задач.

Экономия трудовых ресурсов . Оплата только за результат.

. Оплата только за результат. Экономия финансовых ресурсов за счет сокращения ФОТ, налогов и отчислений в фонды.

Возможность сконцентрироваться на основном направлении деятельности, переведя непрофильные на аутсорсинг.

Возможность остаться на текущем налоговом режиме или перейти на упрощенный.

Отсутствие конфликтов с персоналом на аутсорсинге.

на аутсорсинге. Отсутствие проблем, связанных с проверкой персонала на аутсорсинге надзорными органами.

Минусы аутсорсинга