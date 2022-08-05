Долги по налогам и сборам не уменьшают собственный капитал для расчета предельных процентов, а по страховым взносам – уменьшают. Есть ли логика?

В связи с этим возникает вопрос: можно ли при расчете собственного капитала не учитывать также и задолженность по страховым взносам? Минфин неоднократно отвечал, что нельзя, потому что страховые взносы к налогам и сборам прямо не относятся (см., например, письма Минфина от 16.05.2019 № 03-03-06/1/35185, от 01.11.2019 № 03-03-06/1/84366).

Но есть ли в таком избирательном подходе особая цель? Иными словами, страховые взносы стали исключением среди других обязательных платежей случайно или в этом есть особый смысл?

В правилах тонкой капитализации существует следующая закономерность: чем меньше собственный капитал, тем меньше начисленных по заемному обязательству процентов можно отнести в расходы, и тем больше размер процентов, переквалифицируемых в дивиденды.

Следовательно, смысл и цель абз. 3 п. 4 ст. 269 НК в том, что долги по обязательным платежам не должны порождать дополнительное налоговое бремя.

Кроме того, такое регулирование может быть объяснимо тем, что общий размер задолженностей влияет на оценку налогоплательщика с точки зрения наличия в его действиях злоупотреблений (а таковые презюмируются при троекратном превышении сумм займа над собственным капиталом).

При этом, принимая на себя частно-правовые обязательства, предприятие формирует задолженность по собственной воле, а уплата налогов является публично-правовой обязанностью и не зависит от его усмотрения.

Поэтому долги именно по обязательным платежам не должны приниматься во внимание при расчете собственного капитала.

Сейчас же, учитывая формулировку абз. 3 п. 4 ст. 269 НК, обязательства по страховым взносам генерируют дополнительную обязанность по налогу у источника и сокращают затраты, учитываемые в расходах по налогу на прибыль.

Смысла в такой исключительности, как видим, нет.

В связи с этим с учетом целей формулы расчета собственного капитала страховые взносы тоже должны быть включены в абз. 3 п. 4 ст. 269 НК.

Это тем более логично, что с 2017 года страховые взносы «встроены» в общую канву налогового закона наряду с налогами и сборами, и методологических препятствий для таких поправок в ст. 269 НК нет.

Ну и этот вопрос хорош для обращения в ВС или в КС, которые могли бы сформировать позицию о том, учитывается ли задолженность по страховым взносам при расчете тонкой капитализации с учетом смысла правового регулирования.

Источник: SP TaxLaw.