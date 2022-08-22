Можно ли взять дополнительных бухгалтеров вне штата?

А если в компании уже есть бухгалтеры в штате, но нужно еще несколько человек по договорам ГПХ?
Прежде всего, ст. 15 ТК не разрешает заключать гражданские договоры, если они де-факто регулируют трудовые отношения с работником. Это нарушение приведет к штрафу для директора — до 20 тыс. рублей, и на юрлицо — до 100 тыс. рублей, на основании ч. 4 ст. 5.27 КоАП.
Кроме того, признать работу трудовыми отношениями могут «принудительно». Скажем, претензию может предъявить Фонд социального страхования — из-за недополученных страховых взносов. Пример, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.12.2016 № Ф04-297/2016.
Наконец, договор ГПХ не должен дублировать должностные обязанности штатного сотрудника.
Риск в такой истории — обнаружат, что предметом договора будет не разовая услуга и конечный результат, а процесс труда, регулярная работа. Более того, в п. 18 обзора Президиума Верховного Суда 27.04.2022, сомнения в случае трудовых споров должны толковаться в сторону наличия трудовых отношений. А значит, работа вне штата не должна быть систематической, а человек должен выполнять конечные и непрофильные для компании услуги.Между тем, закон не требует возлагать ведение бухучета на штатного работника. Привлечь можно и физлицо, и ИП, и провайдера. Заключение такого договора будет правомерным, если бухгалтер соответствует законным требованиям. В частности, согласно ч. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ, человек (физлицо) должен иметь высшее образование, от 3 лет опыта ведения бухучета, у него не должно быть неснятой судимости по экономическим статьям.
Кстати, по трудовому законодательству сотрудник обязан выполнять обязанности лично, а вот в договоре ГПХ исполнитель вправе привлечь и третьих лиц, если в договоре нет на это запрета.
Самое важное — правильно составить документ. В нем надо исключить все, что касается трудовых отношений. Самые важные пункты — прописать не выполнение работы, а получение результата, который он передаст, правильно назвать договор (гражданско-правовой), указать стороны (заказчик и исполнитель). Надо писать не «выполняет обязанности бухгалтера», а «оказание услуг по ведению бухучета». И, конечно, финальную оплату услуг на основе акта, а не регулярные платежи.
Если договор длительный, лучше разбить его на этапы, оплачивая каждый из них. Конечно, человек не должен подчиняться режиму труда, локальным актам и делать работу под контролем кого-то. Кстати, договор оказания услуг может предусматривать обязанность предоставлять оборудование — компьютер, принтер и т. д. Это нормальная практика, только чтобы не было фразы об оборудовании рабочего места. Также не должно быть положений о дисциплинарной и материальной ответственности.
Так или иначе, подписание физлицом гражданского договора на оказание бухуслуг указывает на его добровольное волеизъявление. Только сами фактические отношения по договору ГПХ не должны содержать признаков трудовых отношений.А еще — задачи на внешних бухгалтеров не должны быть одинаковыми с теми сотрудниками, которые трудятся в штате. В этом случае решить задачу можно оперативно и практически без рисков.