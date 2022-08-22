Трудовые отношения

Можно ли взять дополнительных бухгалтеров вне штата?

В каждой компании должен быть сотрудник, который отвечает за ведение бухгалтерского учета. На практике эта ситуация решается двумя известными способами. Первый — в рамках трудового законодательства, принимается в штат главный бухгалтер и/или создается бухгалтерия. Второй — на основании гражданского законодательства. Компания заключает договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета с физлицом или провайдером. Именно так ситуацию разрешает ч. 3 ст. 7 закона у бухучете.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

А если в компании уже есть бухгалтеры в штате, но нужно еще несколько человек по договорам ГПХ?

Прежде всего, ст. 15 ТК не разрешает заключать гражданские договоры, если они де-факто регулируют трудовые отношения с работником. Это нарушение приведет к штрафу для директора — до 20 тыс. рублей, и на юрлицо — до 100 тыс. рублей, на основании ч. 4 ст. 5.27 КоАП.

Кроме того, признать работу трудовыми отношениями могут «принудительно». Скажем, претензию может предъявить Фонд социального страхования — из-за недополученных страховых взносов. Пример, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.12.2016 № Ф04-297/2016.

Наконец, договор ГПХ не должен дублировать должностные обязанности штатного сотрудника.

Риск в такой истории — обнаружат, что предметом договора будет не разовая услуга и конечный результат, а процесс труда, регулярная работа. Более того, в п. 18 обзора Президиума Верховного Суда 27.04.2022, сомнения в случае трудовых споров должны толковаться в сторону наличия трудовых отношений. А значит, работа вне штата не должна быть систематической, а человек должен выполнять конечные и непрофильные для компании услуги.

Между тем, закон не требует возлагать ведение бухучета на штатного работника. Привлечь можно и физлицо, и ИП, и провайдера. Заключение такого договора будет правомерным, если бухгалтер соответствует законным требованиям. В частности, согласно ч. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ, человек (физлицо) должен иметь высшее образование, от 3 лет опыта ведения бухучета, у него не должно быть неснятой судимости по экономическим статьям.

Кстати, по трудовому законодательству сотрудник обязан выполнять обязанности лично, а вот в договоре ГПХ исполнитель вправе привлечь и третьих лиц, если в договоре нет на это запрета.

Самое важное — правильно составить документ. В нем надо исключить все, что касается трудовых отношений. Самые важные пункты — прописать не выполнение работы, а получение результата, который он передаст, правильно назвать договор (гражданско-правовой), указать стороны (заказчик и исполнитель). Надо писать не «выполняет обязанности бухгалтера», а «оказание услуг по ведению бухучета». И, конечно, финальную оплату услуг на основе акта, а не регулярные платежи.

Если договор длительный, лучше разбить его на этапы, оплачивая каждый из них. Конечно, человек не должен подчиняться режиму труда, локальным актам и делать работу под контролем кого-то. Кстати, договор оказания услуг может предусматривать обязанность предоставлять оборудование — компьютер, принтер и т. д. Это нормальная практика, только чтобы не было фразы об оборудовании рабочего места. Также не должно быть положений о дисциплинарной и материальной ответственности.

Так или иначе, подписание физлицом гражданского договора на оказание бухуслуг указывает на его добровольное волеизъявление. Только сами фактические отношения по договору ГПХ не должны содержать признаков трудовых отношений.

А еще — задачи на внешних бухгалтеров не должны быть одинаковыми с теми сотрудниками, которые трудятся в штате. В этом случае решить задачу можно оперативно и практически без рисков.

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