Простить долги сотруднику. Сколько будет стоить широкий жест компании?

Аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, какие риски подобные широкие жесты таят для предприятия.

Налог на доход

Любое предприятие вправе, как ссудить определенную сумму сотруднику, так и простить заём частично или полностью. Однако с той части суммы, что сотрудник не вернул компании, необходимо уплатить НДФЛ, так как невостребованная часть долга, по сути, стала доходом сотрудника.

При этом важно помнить, что эти деньги нельзя включать в расходы налоговой базы на прибыль.

Если же сотрудник уволился, то ему необходимо будет подать декларацию.

Договоры займов между сотрудником и работодателем регламентируются 415 статьей Гражданского кодекса. Там же прописан регламент взаиморасчетов. Так, при прощении долга сторонам необходимо оформить специальное соглашение о прощении долга.

Как оформить документы?

Согласно законодательству, подобное соглашение можно заключить даже устно, но эксперты рекомендуют все договорённости, касающиеся финансовых обязательств, фиксировать на бумаге.

Кроме того, оформить прощение долга можно с помощью договора дарения.

Какие взносы и налоги нужно оплатить предприятию?

Во-первых, предприятие должно удержать НДФЛ с той суммы, которую не вернул кредитор. Если работодатель принял решение не взыскивать с сотрудника часть долга, то фактически, сотрудник получает дополнительный доход.

Согласно п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 226 НК, а также п.1 ст. 223 НК дополнительные доходы, наряду с основным заработком облагается НДФЛ. Об этом же напомнил и Минфин в 2019 году, разъяснив в письме № 03-04-05/26432, что определение базы, облагаемой НДФЛ суммы, необходимо учитывать все вознаграждения сотрудника как в денежной, так и в форме ценного подарка, например.

Важно помнить, что в случае оформления прощения займа через договор дарения, 4000 рублей из налогооблагаемой массы можно вычесть в качестве материальной помощи, которая не подлежит НДФЛ. С остальной же части НДФЛ удержать придется.

Страховые взносы в случае прощения долга

В отличие от НДФЛ взносы в фонд социального страхования с суммы прощенного займа платить не нужно. Эти выплаты рассчитываются исключительно из расчета дохода, прописанного в трудовом договоре. Эти положения регламентирует 420 статья Налогового кодекса (пункты 1 и 4).

Однако, выдавать займы, пусть даже ценным сотрудникам, а тем более — прощать их — может быть опасно. В том случае, если кредитование на предприятии поставлено на широкую ногу, это может вызвать вопросы у налоговых инспекторов. Так, например, если в ходе проверки подобные факты всплывут, доказать выдачу займов и прощение долгов бизнесу будет сложно.

Если по данным фактам последует, например, судебное разбирательство, то в случае проигрыша предприятию придется доначислять страховые взносы со всех прощенных сумм. А сделку вообще могут признать мнимой. Об этом писала Федеральная налоговая служба в письмах № БС-4-11/10449 и № БС-4-11/8019.

Расходы

А вот прощеный долг как расходы по налогу на прибыль списать не получится точно. Они не соответствуют критериям, указанным в 252 статье НК, поскольку их невозможно документально обосновать.

В отчетах подобное движение денежных средств оптимально рассматривать в качестве безвозмездной передачи имущества. Так вы не уменьшите налогооблагаемую прибыль (статья 270 НК, пункты 16 и 12).

В редких случаях предприятие может списать невыплаченный долг на расходы, однако при этом необходимо доказать экономическую обоснованность отказа от возврата суммы займа. Кстати, если ссуда была доходной в договоре и была прописана процентная ставка, то полученные проценты нужно указать в доходах компании.

НДС

В случаях кредитования собственных сотрудников и последующего прощения долга НДС не начисляется.