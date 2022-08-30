Как можно продлить декретный отпуск

На какой период предоставляется декретный отпуск

В законодательстве отсутствует понятие «декретный отпуск». На практике под ним понимают три периода.

1. Отпуск по беременности и родам

Его работодатель предоставляет по заявлению сотрудницы на основании выданного ей больничного листа. Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов (84 — при многоплодной беременности) и 70 календарных дней после родов (86 — в случае осложненных родов, 110 — при рождении двух или более детей). Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью, независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов (ст. 255 ТК).

За время нахождения в отпуске по беременности и родам матери выплачивают пособие. Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декрет, женщина трудилась, то его размер будет определен из величины среднего дневного заработка за этот период.

Размер пособия ограничен максимальным и минимальным средним заработком. Максимальный размер пособия по беременности за 140 дней отпуска, начавшегося в 2022 году, составляет 360 164,00 рубля. Минимальный размер за 140 дней декрета, начавшегося с 01.01.2022 по 31.05.2022, равен 63 932,40 рублям, с 01.06.2022 — 70 324,80 рублям.

Но пособие может быть меньше, если женщина работала неполный день или ее стаж меньше 6 месяцев.

2. Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет

В отличие от отпуска по беременности и родам этот отпуск может взять не только мать малыша, но и отец, бабушка или другой родственник ребенка, который фактически ухаживает за ним. Данный отпуск предоставляют на основании заявления работника, следовательно, его начало отсчитывают с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты рождения ребенка. Например, бабушка может взять такой отпуск с даты появления малыша на свет (ч. 1, 2 ст. 256 ТК).

Важно помнить, что сотрудник не может находиться одновременно в разных отпусках. Поэтому мама малыша может уйти в отпуск по уходу за ребенком не ранее окончания отпуска по беременности и родам (ст. 114, 255, ч. 1, 2 ст. 256 ТК, п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).

Установлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его вправе получать один из родителей или любой другой родственник (опекун), который ухаживает за малышом и находится в отпуске по уходу за ним. Размер пособия зависит от количества детей и ограничен минимальным и максимальным значениями.

В общем случае при уходе за одним ребенком ежемесячное пособие составляет 40% от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы (ст. 15 Закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

В случае ухода за двумя и более детьми размер пособия суммируется, и он не может быть больше 100% среднего заработка застрахованного лица и меньше суммированного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком (ч. 2 ст. 11.2 Закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ, ч. 3 ст. 15 закона № 81-ФЗ).

3. Отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет

Его может использовать мать, отец, бабушка и другие родственники малыша, фактически осуществляющие за ним уход. Использовать такой отпуск можно как полностью, так и частями любой продолжительности в пределах установленного законом срока — достижения малышом возраста трех лет.

Например, родители могут брать отпуск по очереди на определенное количество дней.

С 2020 года ежемесячное пособие в размере 50 рублей по уходу за ребенком до 3 лет отменено. Его продолжают платить только на детей, родившихся до 2020 года (указ Президента от 25.11.2019 № 570).

Можно ли продлить декрет после трех лет

Как мы сказали выше, максимальная продолжительность декретного отпуска по закону установлена до достижения малышом возраста трех лет (ч. 1 ст. 256 ТК). Нормой продление декрета до 4, 5 лет не предусмотрено.

Чтобы сотрудник занимался уходом за ребенком старше трех лет, он может взять другие виды отпусков, которые ему полагаются. Об этом мы подробнее расскажем ниже.

Можно ли предоставить работнику отпуск по уходу за ребенком с 3 до 14 лет

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется работнику до достижения малышом возраста 3 лет. Предоставление отпуска большей продолжительности, в том числе до достижения ребенком 14 лет, законом не предусмотрено (ч. 1, 2 ст. 256 ТК).

Более того, увеличить самостоятельно продолжительность такого отпуска, предоставив его после достижения ребенком 3 лет, работодатель не может. Закон ему не дает такое право.

Таким образом, работодатель не может предоставить отпуск по уходу за ребенком до 7 или 14 лет, даже если он согласен удовлетворить такую просьбу сотрудника.

Предоставление любой продолжительности отпуска именно по уходу за ребенком, который старше 3 лет, противоречит ч. 1, 2 ст. 256 ТК.

Какие виды отпусков можно предоставить работнику для ухода за ребенком после трех лет

Работник может использовать для ухода за ребенком старше трех лет любой другой полагающийся ему отпуск. Он может быть как оплачиваемый, так и неоплачиваемый.

Например, мама малыша вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск непосредственно после отпуска по уходу за ребенком до трех лет, если не отгуляла его после отпуска по беременности и родам или перед ним.

У сотрудника могут быть другие основания, чтобы получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, в частности, если у него есть ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет (если при этом другой родитель не воспользовался правом на отпуск в удобное время). Либо если работнику ежегодно полагается отпуск без сохранения заработной платы (например, он инвалид), он тоже может использовать его для ухода за малышом старше трех лет.

С согласия работодателя сотрудник может взять отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам любой продолжительности.

Кроме этого, в компании могут быть установлены специальные отпуска, предоставляемые сотрудникам для ухода за ребенком, закрепленные, например, в локальном нормативном акте, в положении об отпусках. Они могут быть как оплачиваемыми, так и неоплачиваемыми. В этом случае предоставление отпуска — обязанность, а не право работодателя.

Коллективным договором отдельным категориям сотрудников в удобное для них время могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК). К таким работникам относятся (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1):

матери (отцы, опекуны), имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет;

матери (отцы, опекуны, попечители), имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет;

отцы и другие лица, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 14 лет.

Если в коллективном договоре установлена такая гарантия, то она распространяется в том числе и на лиц, работающих у данного работодателя по совместительству (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1).