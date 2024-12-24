Детские пособия в 2025 году: что изменится, кто может получить

Разовые выплаты на ребенка и ежемесячные пособия изменятся в 2025 году. Рассказываем, кому они будут положены, и какой будет порядок получения.

Что изменится в детских пособиях в 2025 году

В 2025 году увеличатся размеры пособий, пройдет индексация выплат, расширится перечень доступных пособий, изменится единое пособие. Повышение выплат будет происходить в два этапа: с 1 января и с 1 февраля.

Повышение МРОТ с 1 января 2025 года

Согласно ст. 133 ТК федеральный МРОТ ежегодно устанавливается законом. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 руб. (утв. законом от 29.10. 2024 № 365-ФЗ).

Таким образом, МРОТ вырастет на 16,6%: в 2024 году сумма составляет 19 242 руб.

Регионы также вправе установить свой МРОТ (формируется в процентах от среднего заработка), однако он не может быть меньше федерального.

МРОТ также может повлиять на выплату пособия. При подсчете учитывают доходы семьи за 12 месяцев, истекших за месяц до месяца обращения. Так как у некоторых людей зарплаты вырастут до суммы нового МРОТ, доход может быть выше суммы регионального прожиточного минимума (именно при ней устанавливается пособие).

При подсчете дохода учитывается заработок всех совершеннолетних членов семьи.

Рассчитывается доход так:

(Сумма доходов всех членов семьи (до вычета НДФЛ) / 12) / количество членов семьи.

Пример. Семья Петровых из Москвы получает 50 440 руб.: жена получает 22 440 руб., а муж получает 28 000 руб. Также у семьи есть один ребенок. Так как доход семьи однородный, можно посчитать доход за 1 месяц:

50 440 (сумма доходов) / 3 = 16 813 руб. — среднедушевой доход семьи 23 908 руб. (прожиточный минимум в Москве) > 16 813 руб.

Так как среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, семья вправе рассчитывать на пособия.

Прожиточный минимум в Москве на 2025 год утвержден постановлением Правительства Москвы от 05.11.2024 № 2482-ПП.

О повышении размера МРОТ до 22 440 руб. мы уже писали ранее.

Увеличение прожиточного минимума

Ежегодно величина прожиточного минимума изменяется. В 2025 году федеральный прожиточный минимум увеличится на 14,8% по сравнению с показателем в 2024 году:

в среднем на душу населения на трудоспособного гражданина на ребенка на пенсионера 2024 15 453 руб. 16 844 руб. 13 290 руб. 14 989 руб. 2025 17 733 руб. 19 320 руб. 17 201 руб. 15 250 руб.

Регионы также вправе установить собственный прожиточный минимум, который может быть меньше федерального. Именно региональное значение используется для подсчета среднедушевого дохода. С помощью этого показателя определяется уровень нуждаемость семьи.

Индексация пособий с 1 февраля 2025 года

Размер пособий будет увеличен дважды: с 1 января 2025 года в соответствии с увеличением прожиточного минимума и с 1 февраля из-за индексации выплат, установленных в фиксированном размере.

А уже с 1 февраля наступающего года пройдет гарантированная индексация выплат на ребенка, установленная в фиксированном размере согласно закону от 30.11.2024 № 423-ФЗ. Суммы вырастут на 7,3% (коэффициент 1, 073), что соответствует уровню инфляции.

Подавать заявление об увеличении суммы выплат не нужно. Выплата за январь в увеличенном размере поступит в феврале.

Мы уже писали об индексации социальных пособий ранее.

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Также вводится семейная налоговая выплата (утв. ФЗ от 13.07.2024 №179-ФЗ), которая позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ за 2025 год. Выплату назначат тем, кто соответствует этим критериям:

родители официально работают, имеют двух и более детей до 18 лет или до 23 лет (при получении очного образования);

у родителей нет долгов по алиментам;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на душу населения (учитывается на тот год, за который требуется получить выплату).

Рассчитываться среднедушевой доход будет также, как и для других пособий. Размер выплаты рассчитывается по формуле:

уплаченный НДФЛ за прошлый год — сумма НДФЛ с того же дохода по ставке 6%.

Для получения выплаты необходимо подать заявление лично на бумаге, или электронно на сайте Госуслуг или МФЦ.

Получить выплату за 2025 год можно, если подать заявление с 1 мая до 1 октября года, следующего за тем, в котором был уплачен НДФЛ.

Читайте также о нюансах получения семейной выплаты по НДФЛ.

Какие пособия на детей можно получить в 2025 году

В 2025 году можно получить следующие пособия:

Выплата по беременности и родам . На них могут рассчитывать официально трудоустроенные женщины и безработные в некоторых случаях. Сумма зависит от дохода за прошедшие 2 года.

Единовременная выплата при рождении ребенка . Производится всем родителям и чаще всего в автоматическом порядке без подачи заявления.

Единое пособие . Его могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12 недели, при соблюдении ряда условий.

Материнский капитал . Выдается при рождении первого и второго ребенка, расходоваться может только на определенные цели (в частности, на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию матери).

Пособие по уходу за ребенком. Полагается работающим и неработающим родителям, у которых есть дети до полутора лет.

Разовые выплаты на детей в 2025 году

Есть несколько видов разовых выплат на детей в 2025 году:

пособие по беременности и родам;

выплата при рождении или усыновлении ребенка;

материнский капитал.

Пособие по БиР

Пособие по беременности и родам компенсирует женщинам заработок, который они утрачивают из-за беременности и подготовки к родам (утв. ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ). Согласно ст. 6 указанного закона пособие выплачивается женщинам, если они:

официально трудоустроены (то есть работают по ТД);

обучаются на очном отделении в вузе или др. учреждении;

уволены из-за ликвидации организации и при этом встали на учет в службу занятости в течение 12 месяцев;

проходят службу по контракту ;

усыновили ребенка в возрасте до 3-х месяцев и относятся к одной из вышеперечисленных категорий.

По сравнению с 2024 годом сумма пособия увеличится в 1,4 раза. Сделали таблицу с минимальными и максимальными значениями выплаты в 2025 году:

одноплодная беременность (140 дней отпуска) осложненные роды (156 дней отпуска) многоплодная беременность (194 дня отпуска) минимальный размер 103 285 руб. 115 089 руб. 143 123 руб. максимальный размер 794 355 руб. 885 139 руб. 1 100 750 руб.

На размер дохода влияет прожиточный минимум в конкретном регионе. Если доход беременной не превышает этого показателя на человека, то на учет нужно встать до 12 недель. В этом случае она сможет получать единое ежемесячное пособие до самих родов (от половины до целого объема прожиточного минимума).

Расчет пособия по беременности и родам происходит так:

заработок за 2 предыдущих календарных года / 730 или 731 день (если год високосный) * число дней отпуска по БиР.

Пример. Гражданка работала по трудовому договору 2 года, предшествующих беременности, получала 80 тыс. руб. Отпуск по беременности и родам стандартный — 140 дней. Рассчитаем размер пособия:

(80 000 24) / 730 140 = 368 219 руб. — сумма декретных за весь период отпуска

Если в предыдущие 2 года женщина была в декрете или ухаживала за ребенком до 1,5 лет и не зарабатывала, можно изменить расчетный период. Для этого необходимо подать в СФР отдельное заявление.

При этом есть три интересных нюанса:

Размер пособия не будет превышать МРОТ, если страховой стаж составляет менее 6 месяцев. Для студенток пособие назначается в размере стипендии. Проходящие военную службу люди получают пособие в размере денежного довольствия.

Порядок оформления пособия прост:

На 30 неделе беременности женщина должна оформить электронный листок нетрудоспособности в женской консультации. Затем нужно составить заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам и подписать изданный бухгалтерией приказ. В течение 10 дней пособие поступит на банковскую карту.

Всю отчетность в СФР предоставляет работодатель. Поэтому если женщина не работает по ТК, то заявление и документы ей придется предоставлять самостоятельно в клиентскую службу СФР по месту жительства. Можно подать документы онлайн на госуслугах или отправить по почте заверенные копии.

Выплата при рождении или усыновлении ребенка

При рождении ребенка государство гарантирует выплату единоразового пособия. Оно положено всем гражданам РФ вне зависимости от трудоустройства, размера дохода и иных характеристик. Получить выплату могут и самозанятые, а также предприниматели. Назначается пособие только одному из родителей.

В 2025 году средства перечислят из СФР без заявлений при условии, что в фонде есть информация для назначения и перечисления выплат. Также пособие могут получить усыновители. В 2025 году суммы будут такими:

при рождении и усыновлении жене военнослужащего-срочника при усыновлении инвалида или ребенка старше 7 лет или братьев и сестер до 31 января 24 604, 3 руб. 36 964 руб. 187 996, 9 руб. с 1 февраля 26 400, 41 руб. 39 662 руб. 201 720, 67 руб.

Также регионы могут установить районный коэффициент на данные выплаты, и их назначат уже с учетом этой прибавки.

Материнский капитал

Материнский капитал в РФ выплачивается с 2007 года. Эта мера поддержки положена следующим людям:

семьям с одним ребенком , который родился или был усыновлен начиная с 2020 года;

семьям с двумя детьми , которые родились или были усыновлены с 2007 по 2019 год, а также с тремя детьми или более, если на момент их появления маткапитал не выдавали;

семьям, где второй ребенок родился начиная с 2020 года, а также третий и последующие дети, если в момент их рождения маткапитал не выдавали.

Материнский капитал ежегодно индексируется. С 1 февраля 2025 года он увеличится на 7,3%:

на первого ребенка — с 630 380,78 руб. до 676 398,58 руб. ;

на второго, третьего и последующих детей (если не получали маткапитал ранее) — с 833 024,74 руб. до 893 835,55 руб.

При этом доплата при рождении второго ребенка в случае, если семья ранее уже оформляла материнский капитал в связи с рождением первого ребенка, увеличится с 202 643,96 руб. до 217 436,97 рублей.

Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, когда СФР получает данные из ЗАГСа. Распоряжаться выплатой можно с помощью электронного сертификата (он размещается на Госуслугах или сайте СФР).

Использовать материнский капитал можно для уплаты первоначального взноса по ипотеке или погашения долга, улучшения жилищных условий, образования детей, формирования накопительной пенсии. Также выплату можно потратить на товары и услуги для детей с инвалидностью или на улучшение жилищных условий без использования кредита.

Остаток материнского капитала можно использовать для ежемесячной выплаты. Для ее получения помимо наличия остатка нужно соответствовать другим критериям:

у семьи должен быть хотя бы один ребенок младше 3 лет . А если детей несколько, то выплату можно получать на каждого;

доход семьи менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения.

Для пособия используется расчет среднедушевого дохода семьи:

(сумма доходов всех членов семьи (до вычета НДФЛ) / 12) / количество членов семьи.

Затем полученное значение сравнивается с двукратным региональным прожиточным минимумом. Если среднедушевой доход меньше, то назначается ежемесячное пособие в размере регионального ПМ.

Выплату начисляют на основании заявления (можно подать лично в МФЦ или СФР или электронно на сайте Госуслуг) с месяца рождения ребенка, в случае подачи документа не позднее 6 месяцев с месяца рождения. Если подать заявление позже, выплата будет производиться с месяца обращения.

Об индексации материнского капитала в 2025 году мы уже рассказывали ранее.

Ежемесячные выплаты на детей в 2025 году

Вторая ежемесячная выплата в 2025 году — это единое пособие. Оно включило в себя 6 выплат:

пособие за постановку на учет женщины до 12 недель из малоимущей семьи;

выплата на первого ребенка до 3 лет;

выплата на третьего ребенка до достижения им 3 лет, которую выплачивали в некоторых регионах;

пособие на детей от 3 до 8 лет ;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет ;

ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет.

Получить пособие могут беременные, которые встали на учет после 6 и до 12 недель, а также те, у кого есть дети до 17 лет (в том числе усыновленные) с доходами ниже регионального прожиточного минимума.

Для получения пособия не обязательно работать официально: выплата производится также самозанятым и работающим по договорам ГПХ. При этом получать пособие можно на каждого ребенка.

Размер единого пособия

Единое пособие выплачивается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В случае, если за ним обращается беременная, то учитывают размер показателя для трудоспособного населения: в РФ на 2025 год он составит 17 733 руб.

А если за пособием обратилась семья, то учитываться будет детский прожиточный минимум — 17 201 руб. (см. постановление Правительства от 12.06.2024 № 789).

Механизм простой: СФР будет добавлять к среднедушевому доходу пособие и смотреть, дойдет ли сумма до прожиточного минимума. Например, если 50% пособия будет недостаточно, назначат больший размер.

50% базовый размер пособия 75% устанавливается, если при базовом размере среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума 100% устанавливается, если при назначении пособия в размере 75% на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума

Пример. Семья Ивановых из Санкт-Петербурга получает 40 тыс. руб.: жена получает 15 тыс. руб., а муж получает 25 тыс. руб. Также у семьи есть ребенок. Так как доход семьи однородный, посчитать можно доход за 1 месяц:

40 тыс. руб. (сумма доходов) / 3 = 13 333 руб. — среднедушевой доход семьи 18 749 руб (детский прожиточный минимум в Санкт-Петербурге) < 13 333 руб. — так как среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, семья может рассчитывать на пособие. 18 749 руб. * 0,5 = 9 374, 5 руб. — пособие в базовом размере 50%. 9 374, 5 + 13 333 = 22 707,5 — доход выше детского прожиточного минимума, а значит, пособие назначат в размере 50%.

Величина прожиточного минимума по Санкт-Петербургу установлена постановлением Правительства СПб от 08.08.2024 № 682.

Помимо уровня дохода, обратившиеся за пособием должны соответствовать нескольким критериям:

Наличие гражданства РФ у родителей и детей. Также заявитель должен постоянно проживать в РФ. Лимиты по количеству и площади недвижимого и движимого имущества не превышают лимиты. Для получения пособия у семьи в собственности может быть одна квартира, дом, дача, гараж, автомобиль и др. В некоторых случаях допускается иметь несколько квартир или домов, но с ограничением по площади на одного человека. Взрослые члены семьи получают доход или у них есть объективная причина его отсутствия. СФР учитывает заработок совершеннолетних граждан, в том числе: зарплату, алименты, пенсию, стипендию, доходы от сдачи жилья в аренду и от продажи имущества, проценты по вкладам. С 1 июня 2024 года зарплаты детей, их проценты по номинальным счетам не учитывают в числе доходов.

Как получить единое пособие в 2025 году

Так как единое пособие объединило в себе сразу несколько выплат, подавать документы отдельно на каждую из выплат не нужно. Достаточно одного заявления в СФР, в котором нужно указать всех детей до 17 лет (пособие будет выплачиваться по каждому несовершеннолетнему).

Заявление можно подать через портал Госуслуги или лично в МФЦ, или отделении СФР. Необходимо его заполнить, указать реквизиты карты МИР. При личном обращении также нужно взять паспорт.

Заявление нужно подавать ежегодно, так как пособие рассчитывается на 12 месяцев. При этом нужно учитывать, что выплата назначается с того месяца, в котором было подано заявления.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Также существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его может получить работающий родитель, опекун или усыновитель. Если таких людей несколько, то пособие будет получать только один человек.

Выплату также могут получить и неработающие люди. Они могут получать пособие в этих случаях:

если были уволены в период беременности, отпуска по БиР или отпуска по уходу за ребенком;

не работают по трудовому договору;

не получают пособие по безработице;

не оплачивают взносы в СФР;

учатся на очном отделении в колледже или вузе.

Размер пособия зависит от того, работает родитель или нет. По общему правилу работающим гражданам на одного ребенка выплачивается 40% от среднего заработка за 2 предыдущих года. А если детей до 1,5 лет несколько, то пособие выплачивается на каждого (однако в совокупном размере оно не может быть больше 100% заработка родителя)

Уволенные в период беременности получат пособие в минимальном размере: 9 900,83 руб. (с учетом индексации с 1 февраля 2025 года).

Если мать ребенка уволили в период отпуска по БиР в связи с ликвидацией организации, размер пособия составит 40% от среднего заработка.

Уволенным в период отпуска по БиР или в период отпуска по уходу за ребенком, пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка в период за 12 месяцев до отпуска или месяца увольнения.

Требования к доходам такие же, как для пособий по БиР и единому пособию. Однако они не распространяются на студентов-очников колледжа или ВУЗа и на уволенных в период беременности, отпуска по БиР или ухода за ребенком.

Порядок оформления пособия для работающих и неработающих граждан различается. Работающие граждане вправе оформить пособие вместе с отпуском по уходу за ребенком. Заявление подается в бухгалтерию или отдел кадров.

При этом отпуск можно взять до трехлетия ребенка, а пособие будет выплачиваться только до 1,5 лет.

Оформить пособие можно сразу после рождения ребенка или окончания отпуска по беременности и родам. Если женщина уходит в декрет во время отпуска по уходу за ребенком, то ей придется выбрать одно из пособий: по уходу за ребенком или по беременности и родам.

А неработающие граждане должны выбрать, какое пособие получать: по уходу за ребенком или единое.

Обе выплаты назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости, если ребенок родился после 1 января 2023 года. Пособие по уходу за ребенком можно оформить электронно на сайте Госуслуг или в отделении СФР.