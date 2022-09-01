«Ночной бухгалтер». НДС прекрасен! Поэтому в нем ничего менять не будут, «радует» Минфин

Ничего менять не собираются

Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-07-14/80161 похвалил действующие правила по НДС. Они якобы позволяют:

соблюдать баланс государственных и частных интересов;

выстроить автоматизированный контроль за уплатой и возмещением НДС;

гармонизировать законодательство РФ с другими странами.

Поэтому с НДС как есть, так и будет. Ничего менять не собираются.

«Идиотский НДС с авансов в Евросоюзе тоже есть? Да и вообще причем тут Евросоюз? Они на нас не особо равняются...», в сердцах пишут наши читатели.

— До 2006 года НДС считали «по оплате». И это не нравилось покупателям. Нынешней системой недовольны поставщики. Но раньше манипулировали моментом, когда компания получала выручку и формировала налоговую базу. Сейчас похожими схемами пользуются упрощенцы. — объясняет Алексей Артюх, партнер «Taxology». — На мой взгляд, сложившийся за 15 лет порядок уплаты НДС не настолько обременительный для большинства, чтобы Минфин всерьез думал о кардинальной смене привычных механизмов.

Кому необременительный, а кому — очень, добавим мы. Очень-очень.

Не торопись исполнять приказ, его могут отменить

Этот армейский принцип сработал и с персданными. Оказалось, что уведомление об обработке персданных сдавать до 1 сентября не обязательно.

Выяснилось, что спешить не стоило. Как разъяснил сегодня Роскомнадзор, можно отправить уведомление и после 1 сентября.

А тем, кто поторопился отправить уведомление по старой форме, придется отправлять еще раз его по новой. Когда ее утвердят.

Чиновникам снова запрещают закупать импортное

Да-да, все товары в госзакупках хотят сделать отечественными. Ведь чиновников ранее уже успешно пересадили на отечественные автомобили. Хотя, стоп...

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Предостережение

Один из блогеров написал в «Трибуне» отличный пост об опасностях обналички: почитайте и никогда так не делайте!

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Ваша встречает детей из школы редакция