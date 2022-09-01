Госзакупки

Приобретение иностранных товаров запретят всерьез и надолго

Минпромторг хочет законом ограничить и даже запретить закупки иностранных товаров. Сейчас такое ограничение указано только в постановлениях правительства.

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Речь идет о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».

Сейчас в постановлениях правительства указано, что если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает иностранный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.

Ведомство считает, что подзаконных актов недостаточно и надо внести изменения именно в закон.

Это нужно для создания одних правил подтверждения страны происхождения товара и из-за экономической обстановки в мире.

Также в планах ограничить выполняемые иностранцами работы и услуги.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Ольги Дученко, вносить изменения в закон о госзакупках нецелесообразно. Преференции отечественным товарам и так уже предоставляются. А постановления правительства по этому вопросу объемны, сложны для восприятия и менялись уже неоднократно.

Об этом сообщил РБК.

Белорусским банкам разрешат выдавать гарантии по российским госзакупкам, а ФАС внесла законопроект, по которому штрафы за нарушения правил госзакупок повысят.

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