Приобретение иностранных товаров запретят всерьез и надолго

Речь идет о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».

Сейчас в постановлениях правительства указано, что если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает иностранный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.

Ведомство считает, что подзаконных актов недостаточно и надо внести изменения именно в закон.

Это нужно для создания одних правил подтверждения страны происхождения товара и из-за экономической обстановки в мире.

Также в планах ограничить выполняемые иностранцами работы и услуги.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Ольги Дученко, вносить изменения в закон о госзакупках нецелесообразно. Преференции отечественным товарам и так уже предоставляются. А постановления правительства по этому вопросу объемны, сложны для восприятия и менялись уже неоднократно.

Об этом сообщил РБК.

Белорусским банкам разрешат выдавать гарантии по российским госзакупкам, а ФАС внесла законопроект, по которому штрафы за нарушения правил госзакупок повысят.