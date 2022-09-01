3-НДФЛ

😕 Налоговики не отдают НДФЛ по соцвычету. Внесли его в личный кабинет ИП и списывают в счет налогов по бизнесу

Обязаловку по ЕНП еще не внедрили, а налоговики уже проводят подобные схемы. Зачитывают старые долги по бизнесу за счет свежей переплаты физлица.

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История произошла с подписчицей нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП, который одновременно работает в компании по трудовому договору, заявил социальный вычет по НДФЛ, подал заявление на возврат.

Налоговики вычет предоставили, но деньги не вернули. Переплату по НДФЛ они отразили в личном кабинете ИП, а в личном кабинете физлица – пусто.

За счет этого свежего НДФЛ налоговики стали списывать «доисторические» пени, по которым даже не было требования на уплату, ибо все сроки для этого вышли.

Между тем в ЛК числятся другие переплаты, не менее древние, чем долги по пеням, но их не трогают и никуда не зачитывают.

ИП с грустью наблюдает, как в его ЛК уменьшается переплата по НДФЛ. Но даже эту урезанную переплату ему возвращать не спешат.

Кстати, ранее мы рассказывали историю ИП, которому налоговики разделили начисление и уплату НДФЛ по разным личным кабинетам. В итоге у него переплата и долг одновременно.

Данные из декларации 3-НДФЛ по ИП (категория 720) налоговики отнесли в ЛК физлица, а деньги – в ЛК ИП.

В сегодняшней истории все случилось наоборот – данные из декларации 3-НДФЛ физлица (категория 760) налоговики отнесли в ЛК ИП.

 

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