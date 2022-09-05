Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Какая неожиданность! (нет) Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

Снова у нас «радостное» известие. Нам обещали, что с объединением ПФР и ФСС жить станет лучше, жить станет веселее. И специально для этого вводят новые формы отчетности. Одно радует, криптовалютой теперь сможем платить за границу...

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Хотели упростить отчетность. Получилось как всегда

Снова вводят новые формы отчетности.

Из-за объединения ПФР и ФСС будет новый бланк «Персонифицированные сведения о физлицах» (КНД 1151162). Он состоит из 2 страниц. Новый отчет станет неким расширенным аналогом формы СЗВ-М.

Форма РСВ тоже поменяется. С 2023 года для взносов будет единый тариф и единая предельная база. Для льготных тарифов в РСВ будут отдельные разделы.

Наши читатели комментируют:

— Указываем ИНН, и СНИЛС ))) Паспортные данные еще забыли включить и дату рождения. Ну да, в ПФР и ФСС же ничего этого нету.

— А давайте сдавать отчет каждый день! С обязательными ежедневными изменениями.

А где-то тестируют четерехдневку...

В компании-девелопере «Самолет» тестируют четырехдневку. 100 человек будут работать четыре дня, а отдыхать три. И так полгода. Зарплату и KPI им при этом не снизят.

А вы работаете по франшизе? Напрасно!

Все сетевые компании, которые работают по принципу франчайзинга, сейчас могут столкнуться с доначислением налогов, предупреждает бизнес-омбудсмен. Ведь такую схему бизнеса налоговики трактуют как дробление. Пример тому — дело Zenden.

Можно ли сейчас экономить на налогах с помощью франшизы и товарных знаков, расскажем на бесплатном вебинаре «Экзотические способы оптимизировать налоги».

Всем криптолигалайз!

Вино по почте... беспилотниками

Чтобы активизировать продажи отечественного вина, продавать его будут через сайт АО «Почта России». Доставят потребителю беспилотником (нет, мы не пьяные).

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Учет кредитов и займов имеет массу нюансов: от резервов под обесценение по выданным займам в бухгалтерском учёте до момента признания процентов по кредиту расходом в налоговом.

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