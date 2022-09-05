«Ночной бухгалтер». Какая неожиданность! (нет) Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

Хотели упростить отчетность. Получилось как всегда

Снова вводят новые формы отчетности.

Из-за объединения ПФР и ФСС будет новый бланк «Персонифицированные сведения о физлицах» (КНД 1151162). Он состоит из 2 страниц. Новый отчет станет неким расширенным аналогом формы СЗВ-М.

Форма РСВ тоже поменяется. С 2023 года для взносов будет единый тариф и единая предельная база. Для льготных тарифов в РСВ будут отдельные разделы.

Наши читатели комментируют:

— Указываем ИНН, и СНИЛС ))) Паспортные данные еще забыли включить и дату рождения. Ну да, в ПФР и ФСС же ничего этого нету.

— А давайте сдавать отчет каждый день! С обязательными ежедневными изменениями.

А где-то тестируют четерехдневку...

В компании-девелопере «Самолет» тестируют четырехдневку. 100 человек будут работать четыре дня, а отдыхать три. И так полгода. Зарплату и KPI им при этом не снизят.

А вы работаете по франшизе? Напрасно!

Все сетевые компании, которые работают по принципу франчайзинга, сейчас могут столкнуться с доначислением налогов, предупреждает бизнес-омбудсмен. Ведь такую схему бизнеса налоговики трактуют как дробление. Пример тому — дело Zenden.

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Вино по почте... беспилотниками

Чтобы активизировать продажи отечественного вина, продавать его будут через сайт АО «Почта России». Доставят потребителю беспилотником (нет, мы не пьяные).

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