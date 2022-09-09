Субсидиарная ответственность менеджеров банка: вредные советы

Кто такие менеджеры банка

Для начала определимся с тем, кого именно закон и судебная практика относят к менеджерам банка. Такими лицами являются:

председатели правления, заместители председателя правления, члены правления и члены совета директоров банка, бухгалтер банка (определение ВС от 22.06.2022 № 307-ЭС19-18723 (2, 3) по делу № А56-26451/2016);

лица, которых Центральный банк РФ включил в перечень контролирующих кредитную организацию лиц (с 24.02.2021 кредитные организации обязаны направлять в Банк России информацию о контролирующих их лицах (ст. 11.1-3 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). Помимо этого сам Банк России обладает полномочием включить контролирующих лиц в соответствующий перечень (ст. 57.6 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

иные лица, которые имеют возможность оказывать существенное влияние на деятельность банка — например, лицо, которое обладает контрольным пакетом акций.

Важно понимать, что статус контролирующего лица сам по себе еще не является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности (определение ВС от 10.11.2021 № 305-ЭС19-14439(3-8) по делу № А40-208852/2015, от 10.11.2021 № 305-ЭС17-7124(6) по делу № А41-90487/2015). Основание для привлечения менеджеров должника — всегда неправомерное действие, которое происходит по вине этих менеджеров.

Порой менеджер совершает такие действия с прямым умыслом, а иногда неправомерное поведение может быть обусловлено банальной неосторожностью с его стороны, которая приводит к серьезным негативным финансовым последствиям.

Автор использует собирательный термин «менеджер банка», понимая под ним все три группы лиц, указанных выше. Итак, по каким причинам менеджеров банка могут привлечь к субсидиарной ответственности?

Вредный совет № 1. Выдавайте кредиты «фирмам-однодневкам» и другим ненадежным заемщикам

Выдача «невозвратных» кредитов умышленно

Самым частым основанием привлечения к субсидиарной ответственности является одобрение кредитов с заемщиками, которые очевидно для менеджера неспособны исполнить денежное обязательство. Подобные решения напрямую нарушают нормы гл. 3 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П, которые посвящены оценке рисков заключения кредитных договоров с заемщиками (определение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 по делу № А40-171516/2014; постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.07.2017 № Ф05-9538/2012 по делу № А40-80329/2011).

Если банк без адекватной проверки финансового состояния заемщика выдает кредит, менеджер, намеренно согласовавший такое решение, будет привлечен к субсидиарной ответственности. Подтверждением недобросовестности таких сделок является финансирование без обеспечения исполнения обязательств заемщиков, без учета интересов банка, его вкладчиков и кредиторов, как правило, с явными признаками заинтересованности менеджмента в выдаче таких кредитов.

Яркий пример — дело о банкротстве АКБ «Универсальный кредит». Суд установил, что менеджмент банка выдал более 1 млрд рублей в качестве кредитов техническим компаниям без обеспечения и при отсутствии каких-либо иных разумных действий, что впоследствии привело к банкротству. Схожая ситуация была с банком «Русич Центр» и КБ «Гринфилд».

Небрежность при кредитовании

Также бывают ситуации, когда подобные кредиты выдаются не умышленно, а из-за банальной небрежности менеджмента. Например, заключение кредитных договоров с компаниями, надежность которых не проверяется должным образом или для которых не принимаются во внимание факторы риска (не обращается внимание на то, что компании имеют отрицательные финансовые показатели, массовый адрес регистрации, минимальный размер уставного капитала, не сдают отчетность, руководитель и бухгалтер совпадают в одном лице и т. д.).

В подп. 2 п. 3 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62 разъяснено, что неразумность действий директора считается доказанной, в частности, когда директор до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, обычных для деловой практики при сходных обстоятельствах.

При этом такой критерий, как «несущественность» причиненного банку ущерба, не защитит от ответственности. Вероятно, субсидиарной ответственности не наступит, но убытки в гражданско-правовом порядке все равно будут взысканы.

Так, в рамках банкротства Тусарбанка (постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.05.2020 по делу № А40-181212/2015) с его менеджеров были взысканы именно убытки по указанному основанию.

В том случае, когда менеджеры банка при заключении сделок действуют разумно (проверяют контрагентов, оценивают выгодность сделки для банка, анализируют риски), суд не привлекает их к субсидиарной ответственности, как это было в банкротстве КБ «Иваново» (определение Арбитражного суда Ивановской области от 30.12.2020 по делу № А17-3165/2019).

Соответственно до выдачи кредита в отношении заемщиков должна проводиться проверка на предмет финансового состояния, а заявка на кредит должна проходить согласование в структурных подразделениях банка (в управлении экономической безопасности, дирекции кредитования и т. д.). Например, определение ВС от 07.10.2021 № 305-ЭС18-13210 (2) по делу № А40-252160/2015. В этом случае вины контролирующих лиц не будет, следовательно, не будет и субсидиарной ответственности.

Вредный совет № 2. Бездействуйте в период предбанкротного состояния банка — не предпринимайте действий по предупреждению банкротства тогда, когда это нужно

Еще одним способом оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности является неосуществление мер по предупреждению банкротства.

Законом (в частности, ст. 3, 4, 30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») на контролирующих лиц должника возлагаются обязанности по предупреждению банкротства в период, когда у компании есть риск обанкротиться.

Нарушение данных обязанностей, а точнее такое бездействие, может выражаться, например, во введении в заблуждение Банка России о реальном финансовом состоянии банка, когда менеджмент намеренно передает недостоверную отчетность, не предоставление информации совету директоров банка, не обращение в Банк России с ходатайством об осуществлении мер по предупреждению банкротства при сохранении практики по выдаче необеспеченных, заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, пролонгации ранее заключенных технических кредитных договоров.

В таких ситуациях при подтверждении вины и факта причинения вреда интересам банка и кредиторов контролирующие лица будут привлечены к субсидиарной ответственности. Примером подобного недальновидного поведения являются действия менеджеров Банк-Т (постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.06.2020 по делу № А40-202578/2014).

Вредный совет № 3. Уничтожьте бухгалтерскую и иную финансовую документацию / прячьте ее от арбитражного управляющего

Если бухгалтерская документация не будет передана арбитражному управляющему, у него не будет полноты сведений для взыскания дебиторской задолженности, что повлечет за собой невозможность формирования конкурсной массы и, как следствие, неудовлетворение требований кредиторов. Это один из самых простых способов оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности (постановления Арбитражного суда Московского округа от 04.05.2021 № Ф05-18354/2019 по делу № А40-69334/2018, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.10.2019 № Ф07-10974/2019 по делу № А56-68618/2017).

Так, к субсидиарной ответственности был привлечен и.о. председателя правления Тусарбанка именно за непередачу документов конкурсному управляющему. И это несмотря на то, что суд отказал в привлечении к ответственности за непринятие мер по предупреждению банкротства (так как и.о. председателя выходил с инициативой к руководству банка о финансовом оздоровлении, инициировал собрание акционеров с предложением о ликвидации и отказа от лицензии). См. определение Арбитражного суда города Москвы от 30.01.2019 по делу № А40-181212/2015.

В итоге и.о. председателя удалось «отбиться» от такого сложного основания, как непринятие мер по предупреждению банкротства, но при этом все равно нести ответственность из-за столь недальновидного простого действия, которое привело к крайне негативным финансовым последствиям.

Вредный совет № 4. Пренебрегайте советами органа, который оценивает надежность потенциальных заемщиков

В каждом крупном банке существует соответствующий отдел (иногда не один), который занимается проверкой заемщиков, оценкой рисков, а также готовит заключения/отчеты, необходимые, чтобы избежать негативных последствий.

Насколько важно учитывать заключения такого органа при распределении денежных средств банка, указано выше. Ведь любое опрометчивое решение в данном вопросе без учета мнения структурного подразделения об очевидных рисках может привести к привлечению лица, которое такое решение приняло, к субсидиарной ответственности.

Так, в деле о банкротстве Богородского муниципального банка ВС отметил, что один из менеджеров (заместитель председателя правления) банка действовал добросовестно, поскольку одобрял выдачу кредитов двум физическим лицам на основании положительных заключений профильных подразделений банка, в том числе кредитного департамента (определение ВС от 10.11.2021 № 305-ЭС17-7124(6) по делу № А41-90487/2015).

Вредный совет № 5. Совершайте иные опрометчивые действия — например, подписывайте документы без их прочтения и проверки, чистые листы и т.д.)

Подписание чистых листов впоследствии также может привести к привлечению к субсидиарной ответственности — например, если такая подпись в будущем окажется на документе, который станет причиной банкротства банка (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.01.2022 № Ф03-7433/2021 по делу № А59-1498/2017).

О том, к каким негативным последствиям может привести неразумное принятие важных решений путем подписания документов без какого-либо анализа и проверки, уже говорилось ранее.

К таким ситуациям также относится выдача доверенностей с широким кругом полномочий (в частности, с правом заключать кредитные договоры, приобретения активов и т .д.). На основе таких доверенностей могут быть совершены заведомо неблагонадежные сделки без ведома менеджмента, который впоследствии может быть солидарно привлечен к ответственности.

Чтобы значительно снизить риск привлечения к субсидиарной ответственности, менеджерам банка необходимо совершить ряд превентивных действий, а именно:

создать адекватную и эффективную систему взаимного контроля со стороны органов управления;

учредить в банке должность или орган, которые бы выявляли и анализировали возможные риски привлечения к субсидиарной ответственности, вовремя предупреждали менеджеров о соответствующих рисках;

тщательно проверять заемщиков, подробно анализировать принимаемые решения, оценивать риски самостоятельно.

Как уже было указано ранее, сам по себе статус контролирующего лица еще не является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Если в отношении менеджера все же подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, в суде нужно: