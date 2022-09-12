Ночной бухгалтер. По западным брендам скучают не все

Многих волнует, что ушли не только бренды техники или авто, но и фармкомпании. Зато большинство не беспокоит уход McDonald’s.

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Ночной бухгалтер. По западным брендам скучают не все
Иллюстрация Вера Ревина / «Клерк»

Потеря потерь

Россияне больше всего расстроены из-за ухода с российского рынка IKEA — 27% будут скучать по компании.

Почти 24% волнует уход Samsung, а вот о McDonald’s станут вспоминать с горечью чуть меньше 9% респондентов.

Есть и те, кого уход западных брендов вообще не расстроил — их 44,1%.

Зато многие переживают, что не смогут купить иномарки или запчасти к ним (36,8%).

За рулем

Потеря серьезной части авторынка повлияла на школы вождения.

Учеников меньше, обновлять автопарк дорого и сложно, придется повышать цены, чтобы выжить.

Не все останутся на плаву — к концу года многие автошколы обанкротятся.

Есть у вас машина или нет, если вы бухгалтер, вам пригодятся «права».

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  • ФСБУ 25/2018 «Аренда»
  • ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
  • ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
  • ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

ЦБ проставится

Аналитики прогнозируют новое снижение ключевой ставки до 7,5%.

Это повлечет снижение ставок по кредитам (хорошо) и по вкладам (не очень).

Хранить деньги в банке становится все невыгоднее, многие россияне стали заглядываться на инвестиции.

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Едем тратить

Если денег вы уже накопили достаточно и теперь думаете куда их потратить — обратите внимание на Восток.

Япония обещает смягчить визовый режим и отменить лимиты на въезд туристов.

Мечтали увидеть вблизи гору Фудзи или прогуляться по Киото — вот он ваш шанс.

Ваша скучать некогда редакция

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