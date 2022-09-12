Ночной бухгалтер. По западным брендам скучают не все

Потеря потерь
Россияне больше всего расстроены из-за ухода с российского рынка IKEA — 27% будут скучать по компании.
Почти 24% волнует уход Samsung, а вот о McDonald’s станут вспоминать с горечью чуть меньше 9% респондентов.
Есть и те, кого уход западных брендов вообще не расстроил — их 44,1%.
Зато многие переживают, что не смогут купить иномарки или запчасти к ним (36,8%).
За рулем
Потеря серьезной части авторынка повлияла на школы вождения.
Учеников меньше, обновлять автопарк дорого и сложно, придется повышать цены, чтобы выжить.
Не все останутся на плаву — к концу года многие автошколы обанкротятся.
Есть у вас машина или нет, если вы бухгалтер, вам пригодятся «права».
А точнее — удостоверение вашей высокой квалификации.
Получить его можно, записавшись на курс «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
О них расскажут лучшие эксперты «Клерка».
Торопитесь, новый поток стартует 15 сентября, осталось всего несколько мест!
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»
- ФСБУ 25/2018 «Аренда»
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
ЦБ проставится
Аналитики прогнозируют новое снижение ключевой ставки до 7,5%.
Это повлечет снижение ставок по кредитам (хорошо) и по вкладам (не очень).
Хранить деньги в банке становится все невыгоднее, многие россияне стали заглядываться на инвестиции.
«Клерк» завел о них собственный блог — подписывайтесь.
Едем тратить
Если денег вы уже накопили достаточно и теперь думаете куда их потратить — обратите внимание на Восток.
Япония обещает смягчить визовый режим и отменить лимиты на въезд туристов.
Мечтали увидеть вблизи гору Фудзи или прогуляться по Киото — вот он ваш шанс.
Ваша скучать некогда редакция