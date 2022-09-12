Ночной бухгалтер. По западным брендам скучают не все

Потеря потерь

Россияне больше всего расстроены из-за ухода с российского рынка IKEA — 27% будут скучать по компании.

Почти 24% волнует уход Samsung, а вот о McDonald’s станут вспоминать с горечью чуть меньше 9% респондентов.

Есть и те, кого уход западных брендов вообще не расстроил — их 44,1%.

Зато многие переживают, что не смогут купить иномарки или запчасти к ним (36,8%).

За рулем

Потеря серьезной части авторынка повлияла на школы вождения.

Учеников меньше, обновлять автопарк дорого и сложно, придется повышать цены, чтобы выжить.

Не все останутся на плаву — к концу года многие автошколы обанкротятся.

Есть у вас машина или нет, если вы бухгалтер, вам пригодятся «права». А точнее — удостоверение вашей высокой квалификации. Получить его можно, записавшись на курс «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

О них расскажут лучшие эксперты «Клерка». Торопитесь, новый поток стартует 15 сентября, осталось всего несколько мест! ФСБУ 5/2019 «Запасы»

ФСБУ 25/2018 «Аренда»

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

ЦБ проставится

Аналитики прогнозируют новое снижение ключевой ставки до 7,5%.

Это повлечет снижение ставок по кредитам (хорошо) и по вкладам (не очень).

Хранить деньги в банке становится все невыгоднее, многие россияне стали заглядываться на инвестиции.

«Клерк» завел о них собственный блог — подписывайтесь.

Едем тратить

Если денег вы уже накопили достаточно и теперь думаете куда их потратить — обратите внимание на Восток.

Япония обещает смягчить визовый режим и отменить лимиты на въезд туристов.

Мечтали увидеть вблизи гору Фудзи или прогуляться по Киото — вот он ваш шанс.

Ваша скучать некогда редакция