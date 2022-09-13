Три истории про глупые ошибки, доведшие до суда и миллионных штрафов

История первая. Без меня меня продали

Вычет входного НДС можно получить, если товар принят к учету покупателем и есть первичка (ст. 172 НК). Кроме того, нужно правильно составленные счета-фактуры (ст. 169, 171 НК).

При этом первичная документация должна быть достоверной. Правильность и подлинность документов обязан доказывать тот, кто желает получить вычет.

Что сделал предприниматель. ИП из Волгограда купил у ИП из Ростова башенный кран на рельсовом ходу. У ИП был договор купли-продажи, спецификации к договору, платежки и счет-фактура и УПД.

Что выяснил суд. Основной вид деятельности предпринимателя из Ростова — торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Это еще ничего не значит: мало ли как попал к нему ненужный кран.

ИП из Волгограда купил кран, в тот же день продал его стороннему обществу. При этом кран был транспортирован с территории другого стороннего общества. Но это тоже не криминал — ростовский ИП мог хранить кран где угодно.

А вот далее — неувязка. ИП из Ростова отрицает продажу крана. Предыдущим владельцем актива была как раз компания, с территории которой кран и забрали. Она сообщила, что не продавала кран ростовскому предпринимателю.

ИНН в документах, которые якобы представлен ИП из Ростова, вовсе не его.

Однако волгоградский ИП все-таки перечислял ИП из Ростова деньги на сопоставимую сумму. Но ростовский предприниматель предъявил договор, в силу которого он должен поставить ИП из Волгограда продовольственные товары. Доставка — самовывозом. Счета-фактуры были выписаны именно на такие товары, и ИП из Волгограда их принял.

Разумеется, после такого арбитры сняли с волгоградского ИП вычеты по НДС (постановление АС Поволжского округа от 02.09.2022 № А12-36969/2021). Но так и не понятно, зачем ИП из Волгограда понадобилось фальсифицировать сделку, о которой другая сторона даже не подозревала? И выявить которую для налоговиков было делом «пяти минут»?

История вторая. Акционеры-муфасаилы

Общество выплачивало доход своим акционерам-физлицам по ценным бумагам. Поэтому оно было налоговым агентом (ст. 24, подп. 3 п. 2 ст. 226.1 НК).

Налоговый агент обязан передавать сведения о доходах физлиц в налоговую инспекцию. Если сведения в переданном документе оказались недостоверны, то за каждый такой документ начисляется штраф в размере 500 руб. (ст. 126.1 НК).

Что сделала компания. Общество представило в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ в количестве 61 тыс. штук. И когда налоговики проверили эти сведения, выяснили, что в 30 тыс. форм сведения недостоверны. Нельзя идентифицировать акционеров. Нет ИНН, а в дате рождения стоит 01.01.1900. Иначе говоря, у компании есть 30 тыс. акционеров, каждому из которых 120 лет.

Это было бы смешно, но сумма штрафа составила 15 млн руб. Правда, налоговики вдвое скостили штраф — до 7 млн руб. (ст. 112, 114 НК). Но и эта сумма оказалась такой, что компания отправилась в суд.

Что организация привела в свою защиту. Компания с момента создания прошла много реорганизаций с другими АО. В результате в реестр акционеров попали бывшие акционеры других реорганизованных и присоединяемых обществ.

Ведет реестр владельцев ценных бумаг АО «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Само же общество ни в чем не виновато. Законом вообще не установлена обязанность иметь актуальные данные об акционерах — физлицах. Не предусмотрен отказ в выплате дивидендов по этой причине.

Налоговики допустили недобросовестное формальное администрирование. И не учли смягчающие вину компании обстоятельства.

Что решил суд. В НК нет понятия «недостоверные сведения». Поэтому недостоверными надо считать любые сведения в реквизитах формы 2-НДФЛ, которые не соответствуют действительности. В частности, в ИНН, ФИО, дате рождения и паспортных данных. Именно компания обязана представлять достоверные данные о своих акционерах и актуализировать их (Федеральные законы от 26.12.1995 № 208-ФЗ, от 22.04.1996 № 39-ФЗ).

Нарушение формальное, и напрямую вред государству не наносит. Однако делает невозможной полноценную работу налоговой инспекции. А это прямо влияет на возможность полностью собирать налоги и взносы.

Компания наказана правильно. При этом налоговики и так вдвое снизили сумму штрафа. На большее компания рассчитывать не должна (постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.09.2022 № А63-15794/2021).

История третья. Не верь глазам своим

История достаточно банальная. Одна компания заказала у другой фиктивные работы. По легенде, подрядчик должен был проложить дороги в лесу.

Налоговики доказывали, что никаких дорог никто не прокладывал. Соответственно, и расходов не нес. Организация-заказчик пыталась доказать ровно обратное.

Объективная реальность. У налоговиков было два «железных» доказательства: показания лесника и спутниковые снимки.

Лесник имеет высшее образование и стаж работы в 29 лет. Он указал, что заявленная длина дорог на спорных участках не может быть проложена. Кроме того, необходимости в таких дорогах нет: зимой почва просто промерзает.

Свои участки лесничий проверяет ежемесячно. Работ по лесозаготовке на спорных участках не было. На площади, которую указала компания, в принципе нельзя разместить заявленный объем материалов.

Снимки с искусственного спутника земли показали, что рубок на спорном участке в заявленный компанией период не было. Как и дорог, которые якобы проложили. Разрешение у спутника 15 метров. Ошибки исключены.

Возражения компании свелись к утверждению, что этого не может быть. На что суд просто не обратил внимания (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.07.2022 № А19-14290/2021).

Как предотвратить подобные ошибки

Налоговикам не лень запросить информацию, например, у метеорологов, спутниковых систем, камер слежения ГИБДД. Поставщики ресурсов предоставят данные о расходе воды и электроэнергии.

Отсутствие покупок легко докажет встречная проверка. А нелепые записи в первичке даже не нужно искать.

Чтобы не попасть впросак, достаточно было проконсультироваться с налоговым консультантом. Он мог бы рассказать, как ситуация выглядит со стороны. Особенно со стороны налоговой инспекции.