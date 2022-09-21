Может ли самозанятый получать пособия

Получают ли пособия самозанятые

Могут ли самозанятые получать пособия, зависит от вида государственной поддержки и условий назначения таких выплат. Например, статус самозанятого никак не повлияет на право получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

А вот получить больничное пособие самозанятый сможет только при соблюдении определенных условий.

Как статус самозанятого влияет на право получения социальных пособий и выплат, расскажем далее.

Будут ли самозанятые получать пенсию

Законом не установлена обязанность самозанятых граждан делать отчисления в ПФР, в отличие от ИП и нотариусов. Поэтому те периоды, когда человек работал как самозанятый, не включают в страховой стаж для назначения пенсии. А значит, он никак не повлияет на размер будущей пенсионной выплаты.

По общим правилам граждане могут получать социальную и страховую пенсию.

Социальная пенсия положена по старости — мужчинам с 70 лет, женщинам с 65. На такую пенсию самозанятые имеют право без всяких условий, поскольку наличие трудового стажа при назначении социальной пенсии значения не имеет. Какой она будет, решает государство.

Страховую пенсию получают только участники пенсионного страхования. Размер страховой пенсии зависит от количества накопленных баллов и стажа и рассчитывается для каждого конкретного человека, но он точно будет больше социальной пенсии.

Чтобы самозанятый смог заработать страховую пенсию, ему понадобится перечислять взносы в ПФР. Это можно сделать двумя способами. Устроиться на официальную работу — закон не запрещает совмещать обычную трудовую деятельность и самозанятость. Если вас берут на работу официально, по трудовому договору, то вы становитесь участником обязательного пенсионного страхования.

Также самозанятый вправе добровольно зарегистрироваться в ПФР и платить пенсионные взносы. Это можно сделать через приложение «Мой налог» либо распечатать установленную законом форму, заполнить ее и отнести в ПФР своего региона.

Чтобы в страховой стаж попал весь 2021 год, сумма взносов должна быть не меньше 32 448 рублей (ст. 29 закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в пенсионный фонд документы, подтверждающие платежи, не требуется.

Как оплачивается больничный самозанятому

Выплаты по больничному самозанятый гражданин может получить, если работает по трудовому договору. В этом случае работодатель самостоятельно платит с его зарплаты страховые взносы в ФСС.

Возможен и другой вариант — самозанятый может заключить договор добровольного медицинского страхования, который предусматривает выплаты, например, при несчастном случае.

При этом нужно учитывать важный момент: самозанятые граждане без статуса ИП платить добровольные взносы в соцстрах не вправе. Законом такая возможность не предусмотрена. Данный вывод подтверждает письмо ФСС от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.

Таким образом, если самозанятый хочет иметь социальные гарантии по оплате больничных, ему следует зарегистрироваться в качестве ИП и вступить в добровольные правоотношения с ФСС.

Но следует иметь в виду, что при оформлении в ФСС и уплате добровольного взноса в текущем году право на оплату больничных можно реализовать только в следующем году.

Может ли самозанятый получать пособие по безработице

В настоящее время законом не регламентированы правила получения пособия по безработице гражданами, которые являются самозанятыми. При этом судебная практика в России показывает, что работа в статусе самозанятого подразумевает получение дохода. Тот факт, что самозанятый не получил доход за определенные месяцы, является его предпринимательским риском. По этим причинам центры занятости отказывают самозанятым в назначении пособия по безработице.

Поэтому стать безработным самозанятый сможет только после снятия с учета. Сделать это можно через приложение «Мой налог», без визита в ИФНС. После этого гражданин вправе встать на учет в службу занятости населения, и ему начнут начислять пособие по безработице.

Размер пособия зависит от места проживания безработного. Минимальный размер выплаты, которую могут получить бывшие самозанятые, составляет 1 500 рублей в месяц.

Самозанятым, которые не снялись с учета и получали пособие по безработице, грозит взыскание денежных средств через суд. Если центр занятости выявляет это, он немедленно прекращает выплату пособия и снимает человека с учета как безработного.

Могут ли самозанятые оформить детские пособия

К детским пособиям, на которые могут рассчитывать самозанятые, независимо от статуса относятся:

ежемесячное пособие за постановку в ранние сроки беременности — размер пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума;

— размер пособия составляет 50 процентов от величины прожиточного минимума; единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32 рубля;

— 18 886,32 рубля; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — от 7 082,85 рубля в месяц.

Чтобы получить эти пособия, самозанятому следует обратиться в соцзащиту по месту жительства, предоставить заявление о выплате и справку о постановке на учет как плательщика НПД.

Остальные документы зависят от вида пособия — о них можно узнать на сайте ФСС и госуслуг.

Пособие по беременности и родам для самозанятых

Самозанятые граждане могут оформить декретные выплаты, если они зарегистрированы в качестве ИП и платят добровольные страховые взносы в ФСС.

Если добровольные страховые взносы в ФСС полностью уплачены, самозанятая имеет право на единовременное пособие по беременности и родам.

Пособие начисляется сразу за весь декретный отпуск в размере 100 процентов от среднего заработка. Средний заработок для самозанятых — это размер МРОТ, который действует в год начисления пособия.

Пособие по уходу за инвалидом самозанятому

Условием для оформления самозанятому выплаты по уходу за инвалидом является отсутствие добровольных отношений по обязательному пенсионному страхованию. Поэтому если самозанятый не вступал добровольно в правоотношения по ОПС, то он вправе оформить выплату в связи с уходом за инвалидом.

Сумма выплаты зависит от группы инвалидности подопечного. Пособие назначается после установления группы инвалидности решением органа МСЭК и указания учреждению социальной защиты населения, что гражданин нуждается в дополнительном стороннем уходе.

Могут ли самозанятые получать пособие как малоимущие

Пособия малоимущим назначаются, если среднедушевой доход их семьи ниже определенного показателя прожиточного минимума. Данная выплата является социальной помощью, которая зависит не от статуса гражданина, а от уровня его дохода. Низкие доходы самозанятого или их отсутствие на определенное время могут являться основанием для назначения пособия как малоимущей семье.

Кроме федеральных мер, местные органы власти вправе установить свои правила поддержки малоимущих семей, поэтому необходимо руководствоваться региональным законодательством.

Как получить пособие самозанятым

Порядок получения пособий самозанятым зависит от вида социальной поддержки, которое предоставляет государство. Ниже рассмотрим, куда обратиться и какие документы необходимо предоставить для получения основных пособий, положенных самозанятым.

Оформление больничных и декретных выплат

В первую очередь чтобы получить выплаты по больничным или декретные, самозанятый ИП должен подписать договор добровольного страхования с ФСС. Для этого самозанятый ИП может обратиться напрямую в ФСС или МФЦ либо подать документы через портал госуслуг.

Чтобы подписать договор с ФСС самозанятому, который только зарегистрировался в качестве ИП, нужно предоставить следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Министерствм труда и социальной защиты от 25.02.2014 № 108н; копию паспорта; копию свидетельства о постановке на учет в налоговой (ИНН); копию свидетельства о регистрации физлица в качестве ИП (ОГРНИП); копию листа записи в ЕГРИП.

Самозанятому, который является ИП уже длительное время, достаточно передать в соцстрах заявление и копию паспорта. Основные сведения о предпринимателе уже есть в общей базе ФСС.

Регистрация самозанятого в качестве лица, добровольно застрахованного на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется в течение трех рабочих дней. Получить уведомление о регистрации можно лично в отделении ФСС либо по почте — способ получения укажите в заявлении.

После регистрации в ФСС для оформления выплат вместе с больничным листом в фонд предприниматель подает заявление о выделении денег. В заявление самозанятый ИП указывает общую информацию.

Чтобы не ошибиться с расчетами пособия, в поле «Сумма средства на выплату страхового обеспечения» можно поставить прочерк — сумму выплаты рассчитывают сотрудники ФСС.

Оформление детских пособий

Чтобы получить детские пособия, мать ребенка, зарегистрированная плательщиком налога на профессиональный доход, должна обратиться в отделение соцзащиты по месту жительству, если только отец ребенка не работает по трудовому договору (п. 21, абз. 2 п. 27, абз. 6 п. 42 порядка, утвержденного приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н).

Если на момент возникновения права на детские пособия самозанятая является ИП и зарегистрирована в ФСС в качестве добровольца, то пособие будет платить ФСС.

Если второй родитель работает по трудовому договору, пособие при рождении ребенка получает он через своего нанимателя (п. 27 порядка, утвержденного приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н). Если же он оформит отпуск по уходу за ребенком, то и пособие до 1,5 лет будет получать на работе (ст. 13 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ, п. 48 порядка, утвержденного приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н).

Перечень необходимы документов для оформления выплат зависит от вида пособия — о них можно узнать на сайте ФСС и госуслуг.

Оформление пособий для малоимущих

Список документов на пособие малоимущим, которые нужно направить в органы соцзащиты, зависит от вида выплат, на которое подается запрос.

Основной перечень включает:

заявление с просьбой назначить ежемесячные выплаты; документ родителей; свидетельство о рождении малышей; справку о составе семьи; свидетельство о браке или его расторжении; бумагу, подтверждающую доход на каждого члена (выдается работодателем или в ПФР); выписку банковского счета — реквизиты для перечисления пособия; другие бумаги, например, документ из центра занятости, справку об усыновлении.

Дополнительно могут потребоваться справки из учебных заведений, о беременности, прохождении службы и пр. Все зависит от конкретной ситуации и вида финансовой помощи.

Продление пособия малоимущим на детей осуществляется точно так же, как и первичное оформление: нужно собрать те же самые бумаги и написать заявление о продлении.