Какие специалисты IT компаний получат отсрочку от мобилизации

Минцифры выпустит приказ со списком специальностей работников IT компаний, которых освободят от мобилизации. На вебинаре глава Минцифры Максут Шадаев отвечает на вопросы по отсрочке от мобилизации для специалистов ИТ, связи и медиа.

Тезисно:

Сотрудник на момент призыва или на момент формирования списков должен работать в указанных организациях.

К стажу требований нет .

. Образование необходимо высшее .

. Сегодня планируется опубликовать приказ, в котором будут определены все специальности. Список будет расширяться.

Необходимо будет заполнять специальную форму на Госуслугах.

Самозанятый и ИП не имеют право на отсрочку, даже если работают на аккредитованную IT-компанию.

«Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей».

Минцифры делает все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию ИТ-компаний в течение недели-двух.