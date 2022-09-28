Частичная мобилизация: выплаты и льготы

Какие законы смотреть

Главный пункт, на котором основана информация о выплатах мобилизованному — это пункт 3 из указа президента о мобилизации. Там четко сказано:

«...уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту».

Выплаты контрактникам регулирует Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Что касается льгот, то их придется «собирать» из разных законов. В том числе и тех, что еще не приняли (где есть только законопроект, который в ближайшее время должны принять).

Сколько будут платить

Сумма минимум, которую называют официальные порталы — 195 тысяч рублей в месяц. Почему это минимум? Потому что в сумму не входят много влияющих факторов — звание, должность, допнадбавки, плюс особенности регионального законодательства.

Какие будут льготы

Мобилизованные получат те же льготы, что и военнослужащие по контракту, но помимо этого, участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий.

Это следует из Федерального закона от 26 марта 2022 г. № 69-ФЗ.

Что получат контрактники

Основные льготы

Право на:

бесплатный проезд;

продовольственное и вещевое обеспечение;

жилищное обеспечение;

государственное личное страхование;

преимущественное право на поступление после увольнения в университеты и техникумы.

Все льготы можно внимательно изучить в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ.

Трудовые льготы

Это самый сложный вопрос, потому что он стремительно меняется прямо на глазах.

Госдума приняла важный законопроект, который пока не подписан президентом, но его уже начали применять на местах. Согласно этому законопроекту:

трудовые договоры с мобилизованными расторгать нельзя, надо приостанавливать;

за сотрудником сохраняются все имеющиеся в компании льготы — например, страхование;

приостановка договора пойдет в стаж для отпуска.

Что пока не заработало

На рассмотрении сейчас еще два важных законопроекта:

поправки в Жилищный кодекс, по которым мобилизованные и их семьи не будут платить пени за просрочку по ЖКХ (на момент написания статьи и этот законопроект Дума приняла, но президент не подписал);

проект о кредитных каникулах для мобилизованных.

Что получат ветераны боевых действий

Льготы ветеранам боевых действий регулирует Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Налоговые льготы считаются по статьям 391 и 407 Налогового кодекса. Наконец, по пенсиям надо смотреть Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу».

Ветераны боевых действий получат налоговые, медицинские и трудовые льготы.

Налоговые льготы

Итак, по налогам основные послабления такие:

ветераны не платят налог на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно (п.4 ст.407 НК);

ветераны не платят земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади (п.5 ст.391 НК);

наконец, льгота на транспортный налог зависит от региона.

Медицинские льготы

После выхода на пенсию ветераны могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы.

Кроме того, ветеранам положено оказывать медпомощь в рамках программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы

Сейчас льготы у ветеранов есть такие:

возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней;

дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному;

ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

ежемесячная денежная выплата, более 3000 руб., по состоянию на сентябрь 2022 г.;

пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Как получить удостоверение ветерана боевых действий

В заключение скажем, как получить документ, который подтверждает статус ветерана боевых действий.

Удостоверения ветеранов боевых действий выдаются на основе Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Военнослужащему нужно будет узнать, оформлена ли в его личном деле специальная выписка. На основании этой выписки следует написать рапорт на имя начальника части, далее командование части отправит документы на рассмотрение в специальную комиссию.

Рассматривать документы будут на основании:

Приказа министра обороны РФ от 11.08.2012 № 2288 для военнослужащих и гражданского контингента, работавшего в частях ВС СССР и РФ;

Приказа МВД РФ от 07.05.2004 № 282 для сотрудников органов внутренних дел.

Далее вы получите удостоверение, которым сможете подтвердить свой статус для перечисленных выше льгот.