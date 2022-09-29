Ошибки с назначением управляющего. Как потерять и не потерять на налогах

Быть управляющим и ничего не делать

В постановлении АС Московского округа от 05.09.2022 № А40-266202/2021 рассматривалось показательно дело. Управляющий даже не пытался создать видимость руководства компанией.

Стандартные претензии налоговиков

Управляющий взаимозависим с обществом — он один из его участников (подп. 2 п. 2 ст. 105.1 НК). Регистрация управляющего как ИП произошла накануне его назначения управляющим общества. До этого он был его генеральным директором. Управляющий применяет упрощенку с объектом «доходы».

Выплаченные обществом управляющему спорные суммы составили основной доход предпринимателя.

Компанию обвинили в завышении расходов, и занижении налога на прибыль. Кроме того, судьи посчитали, что компания не удержала НДФЛ с физлица, которое якобы выполняло обязанности управляющего, но на самом деле таковым не было.

Нестандартные претензии налоговиков

Инспекторы обвинили управляющего в том, что он безвозмездно получил от компании деньги, но не уплатил НДФЛ. Налоговики даже не стали переквалифицировать договор в трудовой. По их мнению, липовый управляющий вообще ничего не делал.

В компании после назначения управляющего была введена должность временно исполняющего гендиректора. Идея была в том, что он будет принимать отчеты об оказании услуг по управлению, и подписывать акты. Однако в договоре с управляющим было прописано, что этими вопросами как раз должен заниматься управляющий.

Отчеты за управляющего составлял главбух. При этом не из них, не из актов невозможно понять, какого результат управляющий добился. Стоимость услуг не связана с результатами работы.

Документы о командировках управляющего оформлены неверно. Принять их в качестве первички или иных каких-то доказательств нельзя.

Быть управляющим и делать все

В постановлении АС Западно-Сибирского округа от 15.09.2022 № А70-17157/2021 управляющий фактически заменил гендиректора. И налоговикам это тоже не понравилось. Они переквалифицировали этот договор в трудовой. В результате потребовали не только удержать НДФЛ, но и начислить страховые взносы.

Стандартные претензии

До того, как заключить договор управления, гражданин был директором этого же самого общества. Кроме того, еще и учредителем с долей в 80 процентов. Регистрация ИП имела место незадолго до того, как гендиректор стал управляющим.

Признаки трудового договора

А в доказательство фиктивности договора управления инспекторы привели такие доказательства:

функции и обязанности управляющего идентичны должностной инструкции гендиректора;

размер вознаграждения не связан с оплатой конкретного объема услуг, выплаты носят фиксированный и периодический характер;

управляющий подчиняется правилам внутреннего распорядка компании;

расходы за аренду кабинета управляющий не несет;

компания — его единственный контрагент;

в штатке компании нет указания на управляющего, а должность гендиректора есть.

Отсутствие экономической эффективности

Компания не представила данных о порядке формирования стоимости услуг управляющего. В отчетах управляющего нет количественных показателей, которые бы подтвердили эффективность работы.

Обороты же общества увеличились за счет привлечения заемных средств, а не искусства управления.

Как делать правильно

Решение в пользу компании вынесут, если от замены директора на управляющего есть экономический эффект. Или, как минимум, расходы компании на управление существенно не изменились.

Так, в постановлении от 15.06.2022 № А71-2853/2021 Семнадцатый ААС не согласился с инспекторами, которые обвинили компанию в недобросовестности. Суд посчитал, что передача руководства управляющему экономически оправдана. Несмотря на взаимозависимость компании и управляющего.

Управляющий имел три высших образования и опыт работы. Он составлял подробные отчеты о своей деятельности. В его пользу были и показания свидетелей — контрагентов компании.

Расходы на оплату услуг управляющего существенно не отличались от зарплаты гендиректора. Управляющий самостоятельно исчислял и уплачивал налоги со своего дохода. Полученные средства не по назначению не тратил.

Компания получала стабильную прибыль. Рентабельность производства была не ниже средней по отрасли. А расходы на управление — не выше средних показателей по отрасли.

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