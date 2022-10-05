Сколько может длиться испытательный срок

Кроме того, «испытальщикам» не положены компенсации и выходные пособия: попробовали, не понравилось, всего хорошего.

Однако удобный способ убедиться в рабочих качествах сотрудника некоторые работодатели превращают в бесконечный квест «докажи, что ты не верблюд».

О том, как этого избежать и правильно пройти испытания, рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Трудовой кодекс

Испытательный срок устанавливается 70-й статьей Трудового кодекса. В ней прописано, что такая форма трудовых отношений возникает только по соглашению сторон — то есть, установить испытательный срок для сотрудника в одностороннем порядке работодатель не может.

Это важный момент, поскольку если такого соглашения нет, испытательный срок считается автоматически пройденным, а работник — зачисленным в штат. Мало того, соглашение должно быть заключено до такого, как сотрудник начал работать.

Кроме того, закон прямо запрещает испытательный срок для некоторых категорий граждан. Например, нельзя оформлять на испытательный срок беременных женщин и тех, у кого на воспитании есть дети до полутора лет.

Также не подлежат трудоустройству на испытательный срок подростки до 18 лет и те, кто только что закончил вуз или техникум. Для выпускников ограничение действует в течение года, при этом вуз или техникум должен иметь государственную аккредитацию.

Еще одно ограничение — для лиц, которых избрали на должность (депутаты, судьи, руководители общественных организаций).

Не подлежат оформлению на испытательный срок и те сотрудники, которые были письменно приглашены на работу в порядке перевода от другого работодателя. Например, такая практика распространена среди чиновников.

Сколько длится испытание

Та же 70-я статья ТК устанавливает, что срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, а также для главных бухгалтеров и их заместителей — шести месяцев.

Полугодовой испытательный срок допустим и для руководителей филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений организации.

Однако если сам трудовой договор заключается на ограниченный срок — от двух до шести месяцев, испытательная часть не может превышать двух недель.

Примечательно, что если во время испытательного срока работник получил травму или по другим причинам отсутствовал на работе (больничный, учеба, другие обстоятельства), то этот период не засчитывается.

Если до истечения испытательного срока работодатель решил, что сотрудник ему не подходит, он может его уволить, предупредив не позднее, чем за три дня. При этом не нужно согласовывать увольнение с профсоюзом и выплачивать выходное пособие.

Однако закон обязывает работодателя прописывать в уведомлении о расторжении трудового договора во время испытательного срока причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытание. Что попало туда писать не стоит. Если неудавшемуся сотруднику такое объяснение покажется неубедительным, он может обжаловать его в суде.

Еще один важный момент — после завершения испытательного срока работник автоматически считается принятым в штат, если его не уволили. Даже просрочка на один день приведет к необходимости уволить его на общих основаниях — с выплатами пособий и компенсаций.

Испытывать можно только один раз

Устраивать одному и тому же сотруднику несколько испытательных сроков запретил Верховный суд. Поводом для рассмотрения ситуации в Верховном суде стал иск бывшего торгового представителя о признании незаконным своего увольнения во время третьего подряд испытательного срока.

Сначала работника приняли на должность в октябре, а затем уволили в ноябре. Через несколько дней его снова оформили на работу, а в феврале, уже после прохождения испытательного срока, он уволился по своей инициативе.

Но уже на следующий после увольнения день его снова взяли на работу на ту же должность с новым испытательным сроком в три месяца. За день до истечения трехмесячного срока его уволили по статье 71 ТК в связи с неудовлетворительным результатом испытания.

Работник такое решение оспорил, и суд в ходе апелляции удовлетворил его иск, отметив, что сам факт заключения нового трудового договора с работником свидетельствует о том, что работодателя устраивали деловые качества сотрудника, и он не собирался прекращать с ним трудовые отношения.

Единственной причиной расторжения договора суд посчитал желание работодателя продлить работнику испытательный срок свыше трех месяцев, положенных по закону.

В результате увольнение работника было признано незаконным, его восстановили в должности, а работодатель был вынужден выплатить ему зарплату за весь период, пока он не работал после увольнения, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.