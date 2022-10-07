«Ночной бухгалтер». Мобилизованным ИП предложили стать самозанятыми. Чтоб сохранить статус ИП

И тебе помогут, и мне помогут
Налоговики посоветовали ИП на патенте перейти на НПД, чтобы сохранить статус ИП. Но единственный ли это выход из положения? Мы спросили у эксперта. Вот что говорит Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «ЦЭБ» ЛО, автор курсов и собственного Телеграм-канала:
— Тут очень подходит знаменитая цитата Б. Франклина «В жизни неизбежны две вещи — смерть и налоги». Для мобилизованных предпринимателей, как и для всего бизнеса, сейчас нет готовых решений и, по факту, данное предложение ФНС из серии «лучшее из худшего».
Еще сегодня официально внесли в ТК новые статьи по трудовым гарантиям для мобилизованных. Теперь отражать приостановку трудового договора надо будет в СЗВ-ТД.
Обуждают и еще один проект, по которому мобилизованные ИП смогут приостановить выплату кредитов для своего бизнеса.
Что вы могли пропустить
Что с 1 сентября действует новый порядок расследования несчастных случаев на производстве, а срок моратория на банкротство истек и кредиторы уже начали подавать уведомления.
Выгодно ли бизнесу работать с самозанятыми?
Рассмотрим с экспертом предпосылки начала работы с самозанятыми и покажем проблемные кейсы, с которыми регулярно сталкиваются бизнесмены.
На вебинаре 11 октября вы можете рассказать о собственной практике работы с самозанятыми и мы поможем настроить работу в вашей компании.
Узнать больше и записать можно тут.
Бухгалтеры обсуждают
В «Красном уголке бухгалтера» по-прежнему о насущном: спрашивают об уменьшении штрафа по НДФЛ, а еще рассуждают, смутит ли налоговиков, что женщина делает «сугубо мужские работы».
Приглашаем на бесплатный вебинар 12 октября в 11:00: «Бухгалтерский и налоговый учет государственной помощи в 2022 и 2023 годах».
Разберем волнующие вопросы, эксперты дадут развернутые ответы.
Смотрите полную программу вебинара по этой ссылке.
Мем дня
Река, которую каждый из нас проехал в течение этой недели:
Ваша краткая редакция