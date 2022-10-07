«Ночной бухгалтер». Мобилизованным ИП предложили стать самозанятыми. Чтоб сохранить статус ИП

И тебе помогут, и мне помогут

Налоговики посоветовали ИП на патенте перейти на НПД, чтобы сохранить статус ИП. Но единственный ли это выход из положения? Мы спросили у эксперта. Вот что говорит Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «ЦЭБ» ЛО, автор курсов и собственного Телеграм-канала:

— Тут очень подходит знаменитая цитата Б. Франклина «В жизни неизбежны две вещи — смерть и налоги». Для мобилизованных предпринимателей, как и для всего бизнеса, сейчас нет готовых решений и, по факту, данное предложение ФНС из серии «лучшее из худшего».

Еще сегодня официально внесли в ТК новые статьи по трудовым гарантиям для мобилизованных. Теперь отражать приостановку трудового договора надо будет в СЗВ-ТД.

Обуждают и еще один проект, по которому мобилизованные ИП смогут приостановить выплату кредитов для своего бизнеса.

Что вы могли пропустить

Что с 1 сентября действует новый порядок расследования несчастных случаев на производстве, а срок моратория на банкротство истек и кредиторы уже начали подавать уведомления.

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Бухгалтеры обсуждают

В «Красном уголке бухгалтера» по-прежнему о насущном: спрашивают об уменьшении штрафа по НДФЛ, а еще рассуждают, смутит ли налоговиков, что женщина делает «сугубо мужские работы».

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