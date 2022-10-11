Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Вхождение в этот рынок самозанятых выглядит логичным. Но не все так просто.

О законодательных коллизиях, усложняющих путь в легальные таксисты, плательщикам налога на профессиональный доход (НПД), и о том, как проблема будет решаться, рассказывают эксперты платформы Наниматель.

Противоречие в законах

Законом № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“»

Совсем обратное говорит закон № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В части 1 статьи 9 право заниматься перевозками пассажиров и грузов легковыми такси имеют право только юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие разрешение от органов исполнительной власти в регионе, в котором гражданин проживает.

Жел То есть эта деятельность строго лицензируется, и самозанятому в ряду таксистов места не предусмотрено.

Федеральный закон № 69-ФЗ появился в 2011 году. За 11 лет прогресс кардинально изменил рынок такси. Устаревший нормативный акт не учитывает появление агрегаторов и новых технологий.

Естественно, что в нем не идет речь и о самозанятых.

Серая зона такси

В тяжелых жизненных обстоятельствах люди очень часто находят выход в работе в такси. Заниматься извозом самостоятельно трудно, но на помощь приходят «добрые самаритяне» конторки с разрешениями на осуществление перевозок пассажиров и багажа.

По документам — это таксопарк со всеми соответствующими опциями. При этом у них нет автотранспорта, а если и есть, то он сдается в аренду.

Чаще всего арендаторами становятся те самые люди, которые попадают в сложные жизненные ситуации. У них могут быть кредиты, дети, ипотеки. И такие таксопарки остаются едва ли не единственным выходом.

При этом конторка не несет никакой ответственности. За все отвечает водитель, подписавший договор с таким таксопарком. Но главное то, что таксист в серой зоне не платит никаких налогов, хотя опросы показали, что в качестве самозанятых они готовы это делать.

Временное решение проблемы

Статус самозанятого дает гражданам возможность зарабатывать на своих профессиональных компетенциях. Репетиторы, бухгалтеры, IT-специалисты, мастера самых разных профилей могут это делать без препятствий.

Для таксистов в качестве самозанятого попасть в бизнес пока можно только одним способом — зарегистрироваться сначала в качестве индивидуального предпринимателя, а затем получить статус плательщика налога на профессиональный доход. Только так можно работать в таксопарках и сотрудничать с агрегаторами.

Новый закон и перспективы для самозанятых таксистов

Уже достаточно очевидно, что традиционные таксопарки остаются в прошлом. Их место прочно занимают агрегаторы, а все небольшие участники рынка вступают в партнерские отношения с крупными перевозчиками.

Чтобы урегулировать деятельность агрегаторов и служб заказа такси и скорректировать правила перевозки пассажиров легковым транспортом, в Госдуму внесен законопроект № 121564-8, в котором рассматривается и вопрос с самозанятыми.

Жел В пояснительной записке к проекту отмечается, что между налоговым кодексом и отраслевым законодательством возникли противоречия, не позволяющие плательщикам налога на профессиональный доход напрямую, без оформления статуса ИП, заниматься перевозками пассажиров и багажа.

Согласно статье 20 законопроекта № 121564-8, самозанятые смогут заключать договор со службой такси, осуществляющей заказы через Интернет.

Почему именно так может работать самозанятый таксист? В пояснительной записке это объясняется тем, службы заказов будут обязаны передавать сведения в региональные информационные системы, что позволит держать на контроле работу самозанятых таксистов.

Что нужно самозанятым таксистам?

. К управлению легковым такси не будут допускаться лица, имеющие более трех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД. Самозанятый таксист должен пройти аттестацию на знание объектов культурного наследия, здравоохранения, образования, спорта и путей подъезда к ним.

Жел Одним словом, он должен хорошо ориентироваться на местности, в которой он осуществляет перевозки. Кроме того, он должен знать, как действовать в случае чрезвычайной ситуации.

В проекте федерального закона говорится о том, что у правительства будут особые полномочия для установления наказания за административные правонарушения. Если за год их наберется определенное количество, которое пока не указано, то самозанятому, как и остальным участникам пассажирских перевозок, будет запрещено управлять легковым такси.

Для обеспечения безопасности перевозок легковым такси, согласно проекту, самозанятые таксисты должны проходить медицинский осмотр перед сменой и рейсом, и после них. Также должен осматриваться транспорт. Все данные о медицинском и техническом осмотрах должны передаваться в муниципальную или региональную информационную систему.

Законопроект № 121564-8 прошел первое чтение в Госдуме и находится на рассмотрении. Вступление в силу проекта федерального закона намечается на 1 марта 2023 года. Этот отлагательный срок обусловлен требованиями Федерального закона № 247-ФЗ от 31 июля 2020. Он дает время на вступление в силу нормативных актов и издание правовых актов.