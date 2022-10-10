Что делать с повесткой сотрудника и с мобилизованным ИП: топ консультаций экспертов «Клерка» за неделю

Как все правильно оформить, если повестку получил сотрудник

Вопросы в духе «ООО работник принес повестку с военкомата в рамках мобилизации, какие мои действия?» мы получаем почти каждый день, конечно, не только в консультациях.

Первое и главное, что здесь нужно знать — это то, что увольнять мобилизованных нельзя. Трудовой договор с ними надо приостановить.

Минтруд пояснил, что трудовой договор приостанавливается, даже если он срочный, с испытательным сроком или сотруднику уже выдано извещение о предстоящем сокращении штата.

Затем надо следовать новой статье 351.7 ТК РФ.

Работник должен написать заявление о приостановке договора. Приложить к заявлению надо копию повестки (Роструд заявляет, что подойдет и фото повестки).

Дальше надо издать приказ и в этот же день выплатить сотруднику всю его зарплату.

Все социальные гарантии за работником сохраняются (ДМС и т.д.). Но начислять зарплату и платить страховые взносы за время отсутствия работника не надо.

А если забирают руководителя или учредителя

Вот такую ситуацию приводит одна из наших читательниц:

«ООО на УСН Д-Р. Единственный человек в организации и единственный учредитель. Призвали на мобилизацию. Как вести организацию и сдавать отчетность? Есть на ООО кредит, который ежемесячно гаситься. Какие в итоге дальнейшие действия?»

Действия тут будут такие, поясняет эксперт.

По закону единственный участник ООО (учредитель) не теряет своего статуса, если он отправляется по мобилизации на СВО. А вот с руководителем вариантов несколько.

Сменить руководителя согласно уставу и законодательству об ООО. Тогда в отсутствии текущего руководителя будет работать этот человек. Соответственно, нужно не только подать заявление в ФНС через нотариуса, но и оповестить банки, кредиторов, партнёров, сделать новые электронные ключи. Можно передать полномочия по доверенности, в ней нужно все прописать. Доверенность оформляется согласно ст. 185.1 ГК РФ. С оповещением тоже нужно сделать, как в предыдущем пункте. Можно также передать полномочия по договору управления ООО или ИП (ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об обществах с ограниченной ответственностью». О заключении такого договора и принятии решения также нужно сообщить ФНС, т.е. через нотариуса. Здесь, как и в первом варианте, нужна государственная регистрация и внесение информации в ЕГРЮЛ. Наконец, можно изменить устав и сделать двух руководителей ООО (можно и больше), это сейчас разрешается законом (абз. 3 ч. 1 ст. 53 ГК РФ). Если один отбудет на СВО, то второй останется.

Как забронировать сотрудников ОПК

Это еще один острый вопрос . Иногда ситуации особенно сложные:

«Есть фирма ООО на УСН, Моск.область, работает 99% по госзаказам, всего два сотрудника: ген.директор и бухгалтер (высшее образование юридическое). Госзаказы и для военных в том числе. Оба могут попасть по параметрам под мобилизацию.

Какой порядок оформления брони на сотрудников?

В администрации пока ответить на вопросы не могут, но сказали, что больше 10% сотрудников не призовут. А если их всего 2? Одному забирают — это уже 50%. Какое-то новое распоряжение про 10% сотрудников вышло? Или мы что-то не так поняли?»

Механизм будет такой.

Сначала надо выяснить, имеет ли право компания оформлять бронь. Для этого нужно обратиться в территориальный военкомат или комиссию по бронированию. Затем надо оформить приказ о назначении ответственного лица и включить в план по ведению воинского учета мероприятия по бронированию. План согласовывают с военкоматом, а утверждает руководитель. Дальше составьте список лиц, на которых оформляется бронь. Список тоже нужно согласовать с военкоматом. Наконец, оформите отсрочку от призыва.

Обратитесь в военкомат и на забронированных лиц вам пришлют удостоверения об отсрочке. Это бланки строгой отчетности, которые изготавливают по заказу Минобороны. Поэтому их нужно зарегистрировать в книге учета бланков специального воинского учета.

Выдайте заполненное удостоверение сотруднику и поставьте пометку в карточке по форме № 10.

У меня еще куча вопросов, что делать

Об этом лучшие эксперты «Клерка» рассказывают в «Консультациях» и готовы помочь вам в любое время.

Получите неограниченное количество ответов на свои рабочие вопросы. Эксперты работают 24/7, среднее время ответа — 3 часа.

Сделать свою работу спокойней и проще можно прямо сейчас: