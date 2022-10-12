Почему ликвидацию автомобиля надо оформлять сразу

Почему компания не платила транспортный налог

Компания провела реорганизацию путем преобразования. У прежней компании были транспортные средства, которые разобрали на запчасти — грузовики, бульдозеры, спецтехника.

«Новая» организация посчитала, что после преобразования права на эти автомобили обнулились. Ведь нельзя получить право на то, что в реальности не существует. Факта эксплуатации разобранного транспорта нет. Техосмотр он не проходил.

Однако у налоговиков была информация о существовании спорного транспорта. Поэтому они потребовали уплатить транспортный налог. Аргументы компании инспекцию не убедили. Дело отправилось в суд.

Почему суд заставил организацию заплатить

Техническая часть. Транспортный налог платит тот, на кого зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 357 НК). Объект обложения — транспорт, который зарегистрирован по законодательству России. Поэтому обязанность платить налог прямо увязана с фактом регистрации (определения КС от 23.06.2009 № 835-О-О, от 29.09.2011 № 1267-О-О, от 24.12.2012 № 2391-О).

Есть регламент МВД по регистрации транспорта — приказ от 07.08.2013 № 605. Там предусмотрено, что владелец транспорта вправе подать заявление, чтобы снять транспорт с регистрации. Например, потому что он утилизирован.

Действия компании. Новая организация — универсальный правопреемник старой. Собственники транспорта обязаны снять его с учета, если транспорт утилизирован. Для этого надо было подать заявление в госорганы. Новая компания обязана была платить транспортный налог, пока автотранспорт числился на ее учете.

Компания же не только не пыталась снять транспорт с учета. Она даже не может доказать, что транспорт ликвидирован. Никаких документов, которые бы это подтвердили, нет. Бухгалтерские справки и акты, которые составлены в одностороннем порядке, ничего не доказывают (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 05.10.2022 по делу № А33-5545/2021).

Особое мнение

Основание для прекращения права собственности на вещь, в том числе, гибель или уничтожение этой вещи, которые влекут полную и безвозвратную утрату такого имущества (п. 1 ст. 235 ГК). Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.

В связи с этим документированные и не опровергнутые налоговиками сведения, которые подтвердят, что облагаемое транспортное средство полностью уничтожено, свидетельствуют об отсутствии объекта налогообложения (ст. 38, 358 НК). Причем независимо от даты, когда прекратилась регистрация такого транспортного средства (письмо ФНС от 25.10.2019 № БС-4-21/21862@). При этом налоговики сослались на определение ВС от 17.02.2015 № 306-КГ14-5609.

Однако ликвидацию автотранспорта, как видите, надо подтвердить при любом варианте. Если это не сделал ваш правопредшественник, это надо сделать вам.

Как снять с учета ликвидированный транспорт

Чтобы прекратить регистрацию транспортного средства в связи с его утилизацией, надо предъявить свидетельство об утилизации. Его надо предъявить в ГИБДД вместе с заявлением (п. п. 145, 147 Административного регламента, утв. приказом МВД от 21.12.2019 № 950, п. 71 Правил, утв. постановлением Правительства от 21.12.2019 № 1764).