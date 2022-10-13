Как самозанятым продавать товары намаркетплейсах: обзор площадок

О торговых площадках, которыми самозанятые могут пользоваться, и условиях сотрудничества с ними, рассказывают эксперты платформы «Наниматель».

Помнить о некоторых нюансах

Для самозанятых маркетплейс — это, прежде всего, возможность без больших затрат на продвижение своего товара получить миллионы покупателей. Но не все платформы работают с физическими лицами.

Например, через СберМегаМаркет торгуют только ИП и юр. лица, а для сотрудничества с Lamoda предпринимателю нужно зарегистрировать свой товарный знак.

Через маркетплейсы самозанятый может продавать только товары собственного производства. Перепродажа чужой продукции, подакцизных или требующих маркировки товаров самозанятому запрещена. Нельзя торговать полезными ископаемыми и продуктами питания. Важно не превысить сумму дохода в 2,4 млн. в год. Эти общие правила для плательщиков НПД распространяются и на торговлю через маркетплейсы.

Выбор маркетплейса для самозанятого

На сегодняшний день с самозанятыми работает Wildberries, "Яндекс.Маркет«,Ozon, AliExpress, СDEK.market, онлайн-платформа Flowwow. Они имеют многомиллионную аудиторию, поэтому вероятность найти большее число покупателей для самозанятого возрастает.

Можно попробовать и другие платформы. Набирает обороты — СDEK.market. А Flowwow очень подходит для креативных людей: художников, флористов, кондитеров. Здесь можно найти покупателей на уникальные украшения, созданные своими руками. Продавать можно в 1200 городах не только в России, но и в 12 зарубежных странах.

При выборе маркетплейса нужно учитывать сумму комиссии на товары. Как правило, у самых популярных площадок она достаточно высокая. Стоит обратить внимание на платежи за транзакции — они входят в правила некоторых маркетплейсов.

Логистические схемы маркетплейсов тоже различаются. Некоторые имеют всего один склад, у других они разбросаны по всей территории России.

Выбирая платформу самозанятому нужно просчитать, насколько выгодно хранить товары у себя и самому отправлять заказы, или лучше поручить складское хранение и отправку маркетплейсу. У некоторых площадок для самозанятых есть лимит на доступ, поэтому они видят только те категории товаров, которыми им разрешено торговать.

Wildberries

Чтобы начать работать на этой площадке, нужно зарегистрироваться на его официальном сайте. Указать свой статус самозанятого, форму налогообложения, номер телефона и скан паспорта. После рассмотрения заявки, на которую потребуется 1-2 дня, можно начинать продавать.

Комиссия по сделке в зависимости от категории товара на Wildberries составляет 5-15%.

Хранение и логистика осуществляется по схеме FBO, то есть командой маркетплейса. Доставка товаров до склада площадки и хранение оплачивается продавцом, что часто становится для них накладно. Особенно, если товар недорогой.

Ozon

На платформе OzonSeller самозанятому нужно создать личный кабинет, внести паспортные данные и индивидуальный номер налогоплательщика. Аккаунт будет активирован после подтверждения налогового статуса. Заявка, как правило, обрабатывается в течение суток.

Размер комиссии с продажи варьируется от 4 до 15%.

На Ozon все вопросы логистики — упаковка, хранение, отгрузка, — самозанятый решает сам.

Торговать на Ozon могут только граждане России. Аккаунты продавцов граждан другой страны, даже если они являются плательщиками НПД в России, не могут быть активированы.

AliExpress Россия

Форма регистрации сложней, чем в Ozon и Wildberries. Сначала вводятся данные: индивидуальный номер налогоплательщика и номер телефона, затем создается магазин. После того как система проверит статус в ФНС, продавцу нужно предоставить паспортные данные и адрес регистрации.

Следующие этапы: принятие условий договора, заполнение анкеты магазина самозанятого, введение адреса для возвратов. Заключительный аккорд — сканы паспорта и справки о постановке на учет в качестве плательщика НПД

Комиссии AliExpress Россия колеблются в зависимости от категории товара от 5 до8%. В договоре они будут зафиксированы. Небольшой бонус новичкам — со 100 первых проданных товаров маркетплейс не берет комиссию, и 10 доставок можно сделать бесплатно.

Самозанятые на AliExpress Россия могут пользоваться любой логистической формой: продавать со склада маркетплейса (FBA), со своего склада (FBS) или через компанию «Цайняо» (fulfillmentbyoperator). Можно использовать и другие варианты.

СДЭК.Маркет

Самозанятый регистрируется на сайте СДЭК.Маркет и подает заявку. После проверки данных заключается договор. Настраивать аккаунт и добавлять товары можно еще до подписания этого документа. После подписания договора они появятся в каталоге.

У СДЭК-Маркет предусмотрена плата за транзакции 4%. Комиссия также составляет 4% с каждой продажи. Оба платежа исчисляются от оборота.

Селлерам на СДЭК-Маркетне нужно платить за размещение. У маркетплейса есть своя доставка. Кроме того, самозанятые могут воспользоваться фулфилментом (fulfillmentbyoperator), в который площадка добавила и хранение. Продавцу нужно упаковать товар, и либо отнести самому, либо через курьера передать в офис.

Яндекс.Маркет

Самозанятый регистрируется на сайте. В личном кабинете Яндекс Дистрибуции переходит в раздел «Договоры». В строке Яндекс Маркет находит опцию «Стать самозанятым». Затем переходит в личный кабинет налогоплательщика на сайте (ФНС).

Авторизуется или зарегистрируется в личном кабинете. Указывает ИНН, который вводил при регистрации в партнерской сети. По нему система проверит статус самозанятого. Чтобы оформить пакет дистрибуции Яндекс Маркета нужно скачать заявление и указать в нем ИНН.

Затем нужно в «Настройках» найти вкладку «Партнеры» нажать кнопку «Подтвердить», после чего партнерская сеть получит доступ к базовым разрешениям.

Следующий шаг — найти в личном кабинете «Дистрибуции» в разделе «Анкета» информацию о подтверждении запроса в ФНС на сотрудничество с партнерской сетью Яндекс.Маркета. ФНС обработает запрос, после чего нужно нажать кнопку «Подтвердить». С этого момента человек начинает работать в партнерской сети как самозанятый.

Размер комиссии от продажи в зависимости от категории товара будет 2-9 %.

Яндекс.Маркетоткрывает для продавцов новые склады и пункты приема заказов. По схеме FBS (со склада продавца) на платформе появилась экспресс доставка. Курьеры маркета забирают заказ из магазина или склада и в течение двух часов доставляют покупателю. Опция работает пока не везде, но тенденция к расширению географии прослеживается.

Flowwow

В 2021 году с самозанятыми начала сотрудничать онлайн-платформа Flowwow. Создать магазин можно на сайте или в приложении «Flowwow продавец» в AppStore и GooglePlay. Заполнить требуемые данные для РФ или для партнеров за пределами России.

Вознаграждение Flowwowза интернет-эквайринг — 3%. Комиссия платформы от 5 до 26% в зависимости от категории товара. Но если партнер сам приводит покупателя, то площадка комиссию не берет.

Вопросы логистики в Flowwow решили просто: повсюду, где это было возможно, внедрили зоны доставки. В результате такого подхода сократилось время ожидания и стоимость услуги.

Содержать свою торговую площадку в нынешних экономических условиях могут только крупные компании. Поэтому для самозанятых и ИП маркетплейсы становятся спасательным кругом, позволяющим держаться на плаву даже в самые непростые времена.