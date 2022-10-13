«Ночной бухгалтер». Тариф по взносам будет один, а КБК при этом разные. Уже в 2023 году

А почему

Еще разок: тариф по взносам с 2023 года будет единый. При этом КБК у взносов будут разные. Власти опубликовали проект со всеми КБК и изучить его можно уже сейчас.

КБК не будут присутствовать в платежках, но будут в уведомлениях.

Изучить-то все это и запомнить можно, но вот уложить в голове — с трудом. Поэтому вот цитата из мнения эксперта:

— Нельзя сформировать и обобщить платеж который пойдет на пенсию и на медицину, это разные статьи затрат в дальнейшем, — считает Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН».

Бухгалтеры, конечно, уже в предвкушении грядущего хаоса.

Уже больше девяти месяцев новые стандарты усложняют бухгалтерам жизнь новые ФСБУ. Хватит это терпеть! Пора поставить точку и наконец-то посетить бесплатный вебинар «Пять новых ФСБУ: все, что надо знать», где мы расскажем, как работать с : ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

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Сами знаете, о чем

Мобилизованным предпринимателям рассказали;

Адвокатам рассказали, что у них отсрочки от частичной мобилизации не будет.

Эффективность, которую мы заслужили

Налоговики проводят опрос на смешную тему. Расскажите им, как верно и праведно (зачеркнуто) эффективно борются с коррупцией в России на местах.

18+

«Клерк» возродил знаменитый «Кублог» и окунулся в ну очень интимную тему. Получилась неловкая ситуация.

Ваша смущенная редакция