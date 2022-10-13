«Ночной бухгалтер». Тариф по взносам будет один, а КБК при этом разные. Уже в 2023 году

А почему
Еще разок: тариф по взносам с 2023 года будет единый. При этом КБК у взносов будут разные. Власти опубликовали проект со всеми КБК и изучить его можно уже сейчас.
КБК не будут присутствовать в платежках, но будут в уведомлениях.
Изучить-то все это и запомнить можно, но вот уложить в голове — с трудом. Поэтому вот цитата из мнения эксперта:
— Нельзя сформировать и обобщить платеж который пойдет на пенсию и на медицину, это разные статьи затрат в дальнейшем, — считает Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН».
Бухгалтеры, конечно, уже в предвкушении грядущего хаоса.
Уже больше девяти месяцев новые стандарты усложняют бухгалтерам жизнь новые ФСБУ. Хватит это терпеть!
Пора поставить точку и наконец-то посетить бесплатный вебинар «Пять новых ФСБУ: все, что надо знать», где мы расскажем, как работать с :
- ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и у арендодателя;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
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Сами знаете, о чем
Мобилизованным предпринимателям рассказали;
Адвокатам рассказали, что у них отсрочки от частичной мобилизации не будет.
Эффективность, которую мы заслужили
Налоговики проводят опрос на смешную тему. Расскажите им, как верно и праведно (зачеркнуто) эффективно борются с коррупцией в России на местах.
18+
«Клерк» возродил знаменитый «Кублог» и окунулся в ну очень интимную тему. Получилась неловкая ситуация.
Ваша смущенная редакция