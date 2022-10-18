Можно ли не проводить индексацию зарплаты в 2022 году

Для оценки ситуации обратимся к государственному сектору. Та же ст. 134 ТК уточняет, что госучреждения должны проводить индексацию на основе профильных нормативных актов. Но ведомства опираются на разные критерии.

Так, постановление Правительства Москвы от 22.12.2021 обязало с этого года индексировать оклады работникам бюджетной сферы на 4,8%. Департамент здравоохранения Москвы продублировал документ и на такой же процент повысил зарплаты сотрудником. Но эта величина непостоянная: год назад зарплаты повысили на 3,7%.

Если изучить ст. 50 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», размеры окладов госслужащих ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете. Решение принимается президентом по представлению правительства.

В свою очередь, в законе от 06.12.2021 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» уровень инфляции определен в 4%. Следовательно, на столько должны повысить оклады.

Но сейчас все меняется быстро, и значения могут поменять. Для сравнения в 2021 правительство отказалось от индексации, не было ее в 2014-2017. Затем три года повышали на уровень инфляции за предыдущий год. Однако, вряд ли такой механизм удобен бизнесу.

Поэтому предлагаю оттолкнуться от другой фразы в ст. 134 ТК: работодатели проводят индексацию так, как описано в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

Это дает поле для маневра. Вы можете определить период, размер, внешние факторы, результаты за год, наличие или отсутствие прибыли и дополнительных издержек, платежеспособность.

Это подтверждает и судебная практика, например определение 3-го кассационного суда общей юрисдикции от 01.02.2021 № 88-88/2021 по делу № 2-32/2020, кассационное определение 7-го кассационного суда общей юрисдикции от 21.07.2020 № 88а-12096/2020.

Критерием могут выступать также уровень инфляции, прожиточный минимум, индекс цен, уровень зарплат в компании по сравнению с рынком или отраслью и др.

Но куда важнее другое. Можно учитывать результаты деятельности. Допустим, ЛНА фиксирует, что повышение зависит от финансового положения, а в случае убытков для индексации нет условий.

И такие кейсы тоже есть: определение Приморского краевого суда от 13.08.2014 по делу № 33-7010, апелляционное определение Московского городского суда от 10.09.2014 по делу № 33-31889/2014.

А вот отсутствие разработанного и утвержденного у вас алгоритма таит большую опасность. В одном из громких дел последних лет суд обязал компанию провести индексацию за пять лет и компенсировать задержку зарплаты. Как и просил сотрудник, расчет сделали на основе индекса потребительских цен. В итоге с организации взыскали 2,8 млн. рублей индексации и 1,7 млн. рублей — проценты за задержку выплат. А все потому, что в компании не было алгоритма расчета и вообще документов об индексации.

Наконец, еще одно. Плановые проверки ГИТ в этом году отменены, как и в следующем. Но никто не мешает работнику пожаловаться на отсутствие индексации — причем, куда угодно: ГИТ, суд, прокуратура.

Невыплата зарплаты — очень серьезное нарушение, и к вам легко могут прийти с внеплановым визитом. Независимо от того, работаете ли вы или объявили простой. Поэтому лучше вовремя закрыть риски.

Закон не дает критериев, поэтому почти все находится в ваших руках. Для этого потребуется локальный акт об индексации, в котором вы определите механизмы и условия проведения. И никто не запрещает ставить ее в зависимость от финансовой ситуации в компании.

Имея документ с правильными и объективными формулировками, гораздо проще защитить свою позицию, в том числе при проверке или в суде.