Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Внештатникам на ГПХ будут платить больничные. Но есть нюанс

Короткий спойлер: чтобы в 2023 году начать получать больничные, договорники ГПХ должны в 2022 году поработать по трудовому договору.

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«Ночной бухгалтер». Внештатникам на ГПХ будут платить больничные. Но есть нюанс
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Любишь пособия — люби и официально работать

По новым правилам, с 2023 года внештатники на договорах ГПХ будут иметь право получать больничные. Но для этого надо соблюсти одно маааааленькое условие: в 2022 году работать по трудовому договору, то есть официально.

Мало того, взносы за вас работодатель должен платить в достаточной сумме. Иначе получать пособие не будете.

Что изменилось в законах по вашей недвижимости?

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В частности, нововведения затрагивают болезненную тему для юристов и бухгалтеров — о критериях отнесения имущества к объектам недвижимости. Кроме того, новая норма установила правило, которое запрещает образование помещений в объектах незавершенного строительства.

Расскажем все подробно на вебинаре 19 октября. Для пользователей «Клерка» участие бесплатное!

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Внезапно

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В ответ сыпятся самые разные предложения: например, заверять страницы битрикса и рабочую переписку. Если знаете более годные варианты, приходите поделиться в комментарии.

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19 октября в 11:00 по МСК эксперты «Ак Барс Банка» Альбина Исмагилова, Захар Плахотный, Ксения Новикова проведут бесплатный вебинар и расскажут:

— как минимизировать риски ограничения расчетов в долларах США и евро;

— какие валюты могут стать заменой доллару в расчетах;

— в каких валютах стран СНГ наиболее комфортная конвертация и платежи.

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