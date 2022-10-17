«Ночной бухгалтер». Внештатникам на ГПХ будут платить больничные. Но есть нюанс

Любишь пособия — люби и официально работать

По новым правилам, с 2023 года внештатники на договорах ГПХ будут иметь право получать больничные. Но для этого надо соблюсти одно маааааленькое условие: в 2022 году работать по трудовому договору, то есть официально.

Мало того, взносы за вас работодатель должен платить в достаточной сумме. Иначе получать пособие не будете.

Что изменилось в законах по вашей недвижимости? С 1 сентября 2022 г. вступили в силу новеллы о недвижимом имуществе, дополнив первую часть Гражданского кодекса РФ двумя новыми главами. В частности, нововведения затрагивают болезненную тему для юристов и бухгалтеров — о критериях отнесения имущества к объектам недвижимости. Кроме того, новая норма установила правило, которое запрещает образование помещений в объектах незавершенного строительства. Расскажем все подробно на вебинаре 19 октября. Для пользователей «Клерка» участие бесплатное! Записаться

На зеркало нечего пенять, коли...

...ну вы поняли. Речь про выводы Верховного суда, исходя из которых налоговики не имеют права обвинять самого налогоплательщика, если сами же незаконно дали ему имущественный вычет по НДФЛ.

Внезапно

...завершилась частичная мобилизация в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Заграничное

Новости для релоцирующихся:

В «Красном уголке бухгалтера», кстати, обсуждают такую ситуацию:

«В случае, если директор работает удаленно (в другой стране), как главбуху организовать обмен документами (а именно подтверждение, что распоряжения дает именно директор)?»

В ответ сыпятся самые разные предложения: например, заверять страницы битрикса и рабочую переписку. Если знаете более годные варианты, приходите поделиться в комментарии.

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Распутаница

Публикуем полезный обзор новшеств для бухгалтера в грядущем 2023 году: забирайте и сохраняйте себе в закладки.

Мем дня

Удаленщикам посвящается:

Ваша читает слишком много за последнее время законов редакция