Павел Гужиков, основатель сервиса «Деньги Вперед»: «В России очень низко ценят собственную жизнь»

Наша беседа состоялась еще летом, но вопросы, которые мы обсуждали, не только не потеряли актуальности, но и приобрели ее еще больше.

Про синих воротничков в России

Мы с партнерами и коллегами начали исследовать вопрос: почему люди сейчас так часто меняют работу? Вот эти так называемые «синие воротнички» с доходом, ну скажем, до 60 тысяч рублей: почему такая частая ротация, почему переходят с места на место? Где источник всего этого?

Мы собрали, проанализировали данные. И вышло очень грустно.

Вышло, что первопричина всего происходящего — финансовый стресс. Это когда тебе часто на что-то не хватает денег, на что-то серьезное. Получается, что ты работаешь, пашешь, а денег нет все равно. И ты вынужден пользоваться кредитом или кредитной картой. Начинаются финансовые проблемы, ты ищешь подработку, устаешь, на основной работе начинаются проблемы... ну и вот, круг замкнулся. Или, может, тебе приходится у коллег занимать и в какой-то момент становится некомфортно ходить на работу, зная, что ты там кому-то должен.

В любом случае, приятного мало. И если долги накопились, человек в какой-то момент психанет и попросту решит сам уйти. Вот вам и финансовый стресс — и частая смена работы.

Про решение

Когда мы делали «Деньги Вперед», то как раз думали над созданием такого инструмента, который поможет решить проблему частой ротации кадров. Ведь если человек перестанет испытывать вот этот финансовый стресс, ему и работаться будет комфортнее.

Представьте, у вас есть возможность спокойно закрывать вопросы типа внештатного похода в аптеку, какой-то покупки ребенку в школу, да и сотни других мелочей, которые вы не можете купить, пока не пришла зарплата.

Вот мы и решили сделать какой-то хитрый продукт, который людям позволит иметь нужные деньги на основании реальных данных со своей работы. То есть это не кредит и работает не как кредит: это фактически заработанные человеком деньги. Мы сделали схему такого продукта, сделали мобильное приложение и очень скоро подключили первые 30 клиентов. Это было в 2019 году. То есть проекту уже больше 3 лет.

Про избалованный бизнес

Мне кажется, больше всего перспектив в России у среднего бизнеса. Потому что там сидят те, кто уже прошел все боли «малышей», которые у нас не живут, а выживают, и при этом еще не избалован привилегиями «крупняков». Давайте честно: кто даст у нас в стране умереть крупному банку? Или заводу очень крупному? Нет, будут спасать, льготы, инвестиции и все такое. А к среднему бизнесу нет такого внимания.

Поэтому там много опытных людей, которые не то чтобы постоянно готовы к кризису, но морально допускают, что завтра опять что-то может случиться, а значит, надо максимально обезопаситься.

Про рост и ковид

Сейчас, конечно, уже даже смешно вспоминать, что пандемия была тяжелым временем для бизнеса. Особенно вот эти сложные истории с «нерабочими» днями. Людям было непросто, а компании думали, что вообще со всем происходящим делать — и многие крупные проекты сворачивались. Было все непонятно.

Мы продолжали развивать продукт, смотреть, как масштабироваться и что из этого выйдет. «Взлетели» с помощью партнерства с Альфа-банком.

На этом опыте мы смогли выйти на другой уровень, убедиться в том, что сервис «Деньги Вперед» дает людям главное — ощущение безопасности. Оно было особенно важно тогда, когда мы начинали — и не менее важно сейчас.

Про мотивированных сотрудников

Сотрудник, у которого есть ощущение финансовой безопасности — более мотивированный сотрудник. А значит, он гораздо больше держится за работу в компании, заинтересован в своих задачах и так далее.

Идея «Деньги Вперед» именно в этом: чтобы нагрузка на поиск новых сотрудников становилась меньше, как и текучка в компании. В выгодную сторону изменится воронка найма. Найм становится дешевле, компания экономит деньги.

Как сотруднику объяснить механизм? Сотруднику не нужно будет брать кредитку или занимать до зарплаты, чтобы, скажем, сходить в аптеку. Просто нажал кнопку — и тебе на карту упали из твоих же фактически заработанных денег столько, сколько тебе сейчас надо.

Есть фиксированная комиссия за запрос на снятие денег, но вся оставшаяся сумма аванса или зарплаты придет потом вовремя, без дополнительных действий со стороны бухгалтера.

Про экономию на кадрах

Я считаю, что люди — это самый ценный ресурс для любого бизнеса. Поэтому в самые темные времена все равно если сокращать кадры, то это надо делать с осторожностью. Смотреть на важность каждого конкретного человека и не разрушать процессы. То есть, к примеру, процессы могут рухнуть без бухгалтера, финансового директора, руководителя отдела проектов. А вот сократить число офис-менеджеров в теории можно вполне.

Но все равно: люди — это самый ценный ресурс. Лучше сэкономить на кофе в офисе, закупать воду подешевле, чем сократить персонал даже на одного человека.

Про то, как все работает

Когда мы говорим, что бухгалтеру не прибавится никаких заморочек, нам не верят, пока не расскажешь подробно.

Использование нашего сервиса не меняет расчет зарплаты, уплату НДФЛ и т.д. Грубо говоря, то что сотрудник берет из своей же зарплаты — это заморочка сервиса, а не бухгалтера. Выплата идет из фонда «Деньги Вперед». То есть в банке используется номинальный счет, благодаря которому сотрудник может получить свои деньги в любой день.

Когда происходит любая выплата от работодателя — отпускные, зарплата, что-то ещё — она просто проходит через номинальный счёт и автоматом кладётся на карту. На этом номинальном счете есть автоматизация.

Условно: ты взял, скажем 1000-1500 рублей, и вот на этом номинальном счете эти 1000-1500 при выплате зарплаты срежутся. Это все подгрузится само.

При этом мы не стоим на месте и постоянно прорабатываем новые способы подключения к сервису, чтобы как можно больше людей смогли оценить удобство выплат в любой день и грамотнее планировали свои расходы и доходы.

Про стабильность

Проблема финансовой грамотности у нас в стране очень связана с низкими доходами. Люди, конечно, очень хотят стабильности. Но стабильность может быть и в том, что ты стабильно получаешь низкую зарплату. Я видел цифры в регионах — они ужасают конечно. Как семья, скажем, даже из трех человек может выживать, ну не знаю, на 12 тысяч рублей? И когда у кормильца семьи такой оклад, естественно, что человек ищет подработку и постоянно нуждается в деньгах, в займах...Человек просто физически не может подкопить на всякие форс-мажорные ситуации.

Это, конечно, системная проблема, которую кому-то одному не решить. И мы такую задачу не ставим.

Про финансовую грамотность

Грустные мы с вами темы обсуждаем. Дело в том, что даже у москвичей очень низкий уровень финансовой грамотности.

На мой взгляд, главная причина одна: в России очень низко ценится собственная жизнь. Во многих других, развитых странах пришли к осознанию того, что прожить свою жизнь в достатке — не стыдно и не зазорно. А у нас этого нет. И вот этот факт, на мой взгляд, просто не даёт тебе двигаться в сторону того, чтобы думать о своем благосостоянии.

Проблема с финансовой грамотностью — это проблема еще и перспективы, проблема благополучия наших детей в будущем. Так что прививать грамотность надо сначала нашему поколению, а потом детям в школах. Вот как раз по новому ФГОС, как я слышал, уже с сентября этого года преподавать финансовую грамотность в школах начали. Это хорошо, но прежде всего теперь дело за нами, за взрослыми.